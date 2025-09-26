В Рижском зоопарке родился… капибарёнок!

Капибырёнок чувствует себя хорошо. Сотрудники к малышу пока не подходят, чтобы не мешать заботливой матери и не тревожить новорожденного. Пол детеныша тоже ещё неизвестен.

В зоопарке живут три взрослые капибары — Оскар, Трине и Трусе, а рядом с ними дружно обитает семья патагонских мар.

До этого малыш у капибар родился в наше зоопарке в 2020 году.

Сотрудники зоопарка просят посетителей пока не задерживаться у вольера с капибарами. И позволить малышу расти в безопасной среде.