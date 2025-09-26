Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Синоптики нам обещают отличную субботу

26 сентября, 2025 14:51

Новости Латвии

В субботу не ожидается существенных изменений погоды, прогнозируют синоптики.

Будет преобладать небольшая облачность, которая в течение дня уменьшится, значительных осадков не прогнозируется. Ночью и утром местами возможен туман.

Температура воздуха ночью понизится до +3...+11 градусов, днем воздух прогреется до +13...+18 градусов.

В Риге в субботу осадков не ожидается, а температура воздуха составит ночью около +11 градусов, днем - до +17 градусов.

МИД Польши призывает гражан срочно покинуть Белоруссию

16:29

Важно

Министерство иностранных дел Польши обратилось к гражданам с призывом срочно покинуть территорию Белоруссии. Причиной стали усиливающееся политическое напряжение, риск военных инцидентов в регионе и участившиеся задержания поляков белорусскими службами.

Министерство иностранных дел Польши обратилось к гражданам с призывом срочно покинуть территорию Белоруссии. Причиной стали усиливающееся политическое напряжение, риск военных инцидентов в регионе и участившиеся задержания поляков белорусскими службами.

Скандал с украинскими матрешками: торговцев выгоняют с Центрального рынка (ВИДЕО)

16:08

Важно

После того как в социальных сетях разгорелась волна критики в адрес внешнего вида и ассортимента бывшего Овощного павильона Рижского центрального рынка, вице-мэр столицы Эдвардс Ратниекс заявил о наведении порядка и начале борьбы с символикой «страны-агрессора». Однако в результате этих действий пострадали обычные торговцы.

После того как в социальных сетях разгорелась волна критики в адрес внешнего вида и ассортимента бывшего Овощного павильона Рижского центрального рынка, вице-мэр столицы Эдвардс Ратниекс заявил о наведении порядка и начале борьбы с символикой «страны-агрессора». Однако в результате этих действий пострадали обычные торговцы.

За нарушение санкций латвийскому фотографу Мелконову назначили внушительный штраф

16:07

Новости Латвии

Рижский городской суд признал фотографа Сергея Мелконова виновным в нарушении санкций, введённых Латвией и международными организациями. Ему назначен штраф в размере 12 580 евро, сообщает агентство LETA. Решение суда может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

Рижский городской суд признал фотографа Сергея Мелконова виновным в нарушении санкций, введённых Латвией и международными организациями. Ему назначен штраф в размере 12 580 евро, сообщает агентство LETA. Решение суда может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

Налогов выжимают всё больше, а в бюджете дыра на четверть миллиарда — это как?

15:50

Важно

За восемь месяцев этого года государственный консолидированный бюджет Латвии получил 12 млрд евро доходов и потратил 12,2 млрд евро. Итог – дефицит 257 млн евро, сообщили в Минфине. Год назад в это же время бюджет показывал профицит в 650 млн. Откуда же разница почти в миллиард евро?

За восемь месяцев этого года государственный консолидированный бюджет Латвии получил 12 млрд евро доходов и потратил 12,2 млрд евро. Итог – дефицит 257 млн евро, сообщили в Минфине. Год назад в это же время бюджет показывал профицит в 650 млн. Откуда же разница почти в миллиард евро?

Дело Адамсонса: «Женька» с «Сашкой» из ФСБ, и при чем тут Россельхознадзор?

15:49

Важно

Продолжается суд второй инстанции по делу экс-депутата Сейма Яниса Адамсонса, который обвиняется в шпионаже, мошенничестве и хранении боеприпасов. И хотя внимание общества в основном приковано к бывшему политику, на скамье подсудимых находится еще один человек - Геннадий Силонов. Кто он, опытный шпион или человек, случайно попавший в жернова правосудия? Кто такие "Женька" и "Сашка" из ФСБ и при чем тут Россельхознадзор? Рассказываем из зала суда.

Продолжается суд второй инстанции по делу экс-депутата Сейма Яниса Адамсонса, который обвиняется в шпионаже, мошенничестве и хранении боеприпасов. И хотя внимание общества в основном приковано к бывшему политику, на скамье подсудимых находится еще один человек - Геннадий Силонов. Кто он, опытный шпион или человек, случайно попавший в жернова правосудия? Кто такие "Женька" и "Сашка" из ФСБ и при чем тут Россельхознадзор? Рассказываем из зала суда.

Bolt обвинили в выводе из Латвии 12 миллионов евро в год

15:48

Бизнес

Во вторник, на заседании подкомиссии Сейма по борьбе с теневой экономикой, депутаты рассмотрели одну из самых противоречивых отраслей — коммерческие пассажирские перевозки. Организация работодателей отрасли легковых такси (LVTNDDO) заявила, что компания Bolt ежегодно переводит около 12 млн евро, заработанных в Латвии, на счета в Эстонии, лишая латвийский бюджет налоговых поступлений, сообщает LVTNDDO в своем пресс-релизе по итогам заседания.

Во вторник, на заседании подкомиссии Сейма по борьбе с теневой экономикой, депутаты рассмотрели одну из самых противоречивых отраслей — коммерческие пассажирские перевозки. Организация работодателей отрасли легковых такси (LVTNDDO) заявила, что компания Bolt ежегодно переводит около 12 млн евро, заработанных в Латвии, на счета в Эстонии, лишая латвийский бюджет налоговых поступлений, сообщает LVTNDDO в своем пресс-релизе по итогам заседания.

Миериня Шрёдингера: главред журнала IR обратила внимание на одну странность

15:30

Важно

Главный редактор журнала IR Неллия Лочмеле на своей странице в Твиттере/X назвала спикера Сейма Дайгу Миериню (Крестьянский союз Латвии, СЗК) - Миериней Шрёдингера, имея в виду известный мыслительный эксперимент, когда кот, помещённый в закрытый ящик с устройством из радиоактивного атома, яда и счетчика, одновременно находится в двух состояниях: жив и мёртв, пока ящик не открыт и не произошло наблюдение. Такую аналогию журналист провела, когда увидела, что все депутаты Сейма вчера голосовали по законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции, а Миериня - только управляла этим процессом, но свое мнение никак не высказала.

Главный редактор журнала IR Неллия Лочмеле на своей странице в Твиттере/X назвала спикера Сейма Дайгу Миериню (Крестьянский союз Латвии, СЗК) - Миериней Шрёдингера, имея в виду известный мыслительный эксперимент, когда кот, помещённый в закрытый ящик с устройством из радиоактивного атома, яда и счетчика, одновременно находится в двух состояниях: жив и мёртв, пока ящик не открыт и не произошло наблюдение. Такую аналогию журналист провела, когда увидела, что все депутаты Сейма вчера голосовали по законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции, а Миериня - только управляла этим процессом, но свое мнение никак не высказала.

