Синоптики нам обещают отличную субботу

Продолжается суд второй инстанции по делу экс-депутата Сейма Яниса Адамсонса, который обвиняется в шпионаже, мошенничестве и хранении боеприпасов. И хотя внимание общества в основном приковано к бывшему политику, на скамье подсудимых находится еще один человек - Геннадий Силонов. Кто он, опытный шпион или человек, случайно попавший в жернова правосудия? Кто такие "Женька" и "Сашка" из ФСБ и при чем тут Россельхознадзор? Рассказываем из зала суда.