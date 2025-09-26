Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Скандал с украинскими матрешками: торговцев выгоняют с Центрального рынка (ВИДЕО)

Редакция PRESS 26 сентября, 2025 09:49

После того как в социальных сетях разгорелась волна критики в адрес внешнего вида и ассортимента бывшего Овощного павильона Рижского центрального рынка, вице-мэр столицы Эдвардс Ратниекс заявил о наведении порядка и начале борьбы с символикой «страны-агрессора». Однако в результате этих действий пострадали обычные торговцы.

Администрация Центрального рынка в Риге пообещала, что к 2030 году он станет одним из самых современных рынков в Европе. Уже сейчас предпринимаются шаги в этом направлении: в соответствующий павильон возвращают продавцов овощей и фруктов, вводят строгий контроль за ассортиментом, подписывают меморандум об обязательном использовании государственного языка, проводят опросы посетителей. Под запрет попали товары российского производства и такие предметы, как матрёшки, которые автоматически сочли «пророссийским символом».

На практике ситуация оказалась гораздо сложнее. Выяснилось, что часть сувенирной продукции вовсе не имеет отношения к России. Об этом рассказали журналистам и блогеру Айе Нагле обескураженные и возмущённые торговцы. «Честно скажу, мы возили матрёшек из Украины. Там их производят, там же делают роспись», — объяснила владелица одной из торговых точек. По её словам, в ходе критики в интернете внимание было заострено лишь на четырёх матрёшках из всего предлагаемого ассортимента. Как потом выяснилось, эти матрешки были вовсе не российского производства, а украинского. 

Однако торговцам пришлось столкнуться с куда более жёсткой реальностью: их попросили освободить торговые места без предоставления альтернатив. Многие из них вложили крупные суммы в своё дело — от нескольких тысяч евро в ремонт, оборудование, освещение до регулярной уплаты аренды. «Если бы нам дали хотя бы месяц или два, чтобы найти решение, мы могли бы как-то справиться. Но сейчас это выглядит так, будто нас просто выгоняют», — говорит одна из предпринимательниц.

Ситуация вызвала возмущение: люди инвестировали собственные деньги в ремонт и организацию торговых точек, исправно платили налоги, но теперь рискуют остаться без работы и без какой-либо компенсации. Им также не предложили других мест для торговли.

Трамп введет пошлины на импорт лекарств, кухонных шкафов и тяжелых грузовиков

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что с 1 октября введет импортные пошлины в размере 100% на фармацевтические препараты, 50% на кухонные шкафы и столики с раковиной для ванной, 30% на мягкую мебель и 25% на тяжелые грузовики. По словам Трампа, налоги на импортированные кухонные шкафы необходимы «для национальной безопасности и других причин».

Подарок жителям Юрмалы: вводится скидка 90% для налога на жилье

Всем зарегистрированным в Юрмале жителям с 1 января планируется предоставить скидка в размере 90% на налог на недвижимость за жильё (квартиры, частные дома), кадастровая стоимость которого не превышает 56 915 евро, сообщает самоуправление города. 

И снова с нами великолепный Леонардо Ди Каприо! Киноафиша 26 сентября — 2 октября

Отметим две премьеры этой недели и первой конечно же...

Угроза нацбезопасности: научная электронная библиотека под запретом

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) заблокировал доступ к сайту российской научной электронной библиотеке «cyberleninka.ru» , говорится в сообщении официального издания «Latvijas Vēstnesis».

Местных яблок в магазинах не будет: урожай крайне скудный

Найти латвийские яблоки на полках магазинов в этом году непросто. Из-за плохого урожая многие хозяйства могут позволить себе поставки только в школы. Меньше работы и у цехов по выжимке сока — у клиентов попросту нет яблок. Худшая ситуация наблюдается в Латгалии, сообщает LSM+.

«Во время войны это вредительство!» Слайдиньш против слухов о скором мире

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

Руководство Центрального рынка в отставку: оппозиция созывает Рижскую думу

Фракция Рижской думы «Латвия на первом месте» (LPV) потребовала созвать внеочередное заседание думы, чтобы обсудить соответствие деятельности SIA «Rīgas nami» интересам самоуправления, сообщает агентство LETA со ссылкой на фракцию. LPV предлагает выразить недоверие правлению и совету компании «Rīgas nami».

