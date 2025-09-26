Скандал с украинскими матрешками: торговцев выгоняют с Центрального рынка (ВИДЕО)

Администрация Центрального рынка в Риге пообещала, что к 2030 году он станет одним из самых современных рынков в Европе. Уже сейчас предпринимаются шаги в этом направлении: в соответствующий павильон возвращают продавцов овощей и фруктов, вводят строгий контроль за ассортиментом, подписывают меморандум об обязательном использовании государственного языка, проводят опросы посетителей. Под запрет попали товары российского производства и такие предметы, как матрёшки, которые автоматически сочли «пророссийским символом».

На практике ситуация оказалась гораздо сложнее. Выяснилось, что часть сувенирной продукции вовсе не имеет отношения к России. Об этом рассказали журналистам и блогеру Айе Нагле обескураженные и возмущённые торговцы. «Честно скажу, мы возили матрёшек из Украины. Там их производят, там же делают роспись», — объяснила владелица одной из торговых точек. По её словам, в ходе критики в интернете внимание было заострено лишь на четырёх матрёшках из всего предлагаемого ассортимента. Как потом выяснилось, эти матрешки были вовсе не российского производства, а украинского.

Однако торговцам пришлось столкнуться с куда более жёсткой реальностью: их попросили освободить торговые места без предоставления альтернатив. Многие из них вложили крупные суммы в своё дело — от нескольких тысяч евро в ремонт, оборудование, освещение до регулярной уплаты аренды. «Если бы нам дали хотя бы месяц или два, чтобы найти решение, мы могли бы как-то справиться. Но сейчас это выглядит так, будто нас просто выгоняют», — говорит одна из предпринимательниц.

Ситуация вызвала возмущение: люди инвестировали собственные деньги в ремонт и организацию торговых точек, исправно платили налоги, но теперь рискуют остаться без работы и без какой-либо компенсации. Им также не предложили других мест для торговли.

ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ