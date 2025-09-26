Климат спасём, а здоровье потеряем? Чем опасны мясные заменители

По её словам, сокращение потребления мяса действительно помогает уменьшить экологический след, но воздействие растительных альтернатив на здоровье пока мало изучено.

«Считается, что нужно сократить потребление мяса, чтобы уменьшить экологический след. Но возникает вопрос: как подобное питание отразится на здоровье человека? К сожалению, долгосрочных исследований о влиянии употребления мясных альтернатив на организм пока нет», — сказала Луттер.

Учёная привела в пример шведское исследование 2022 года. В его рамках были проанализированы мясные заменители, продававшиеся в Швеции. Почти 60% продуктов не прошли проверку: железо, указанное на упаковке, в действительности не усваивалось организмом.

Луттер подчеркнула, что большинство заменителей мяса относятся к категории ультрапереработанных. «Это означает, что сырьё, например растительный белок, отделяется и проходит множество технологических процессов, в ходе которых добавляются другие вещества», — пояснила она.

По её словам, такие продукты часто содержат длинный список добавок, а также значительное количество насыщенных жиров и скрытой соли, что может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Растительная пища и растительные заменители мяса — это не одно и то же. Государственные рекомендации по питанию основаны на употреблении минимально обработанных или необработанных растительных продуктов, которые гораздо богаче питательными веществами», — отметила Луттер.

Кроме того, в заменителях могут присутствовать антинутриенты — природные вещества, препятствующие усвоению белков и минералов, в частности железа. По словам Луттер, производители пока уделяют этому мало внимания.

«Нельзя винить производителей. Проблема скорее в недостатке информации, ведь пока чётко не определено, какие именно показатели они обязаны оценивать с точки зрения безопасности и как измерять пользу для здоровья», — заключила учёная.