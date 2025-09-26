Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Климат спасём, а здоровье потеряем? Чем опасны мясные заменители

26 сентября, 2025

Климатологи рекомендуют существенно сократить потребление мяса ради защиты окружающей среды. Однако многие растительные аналоги относятся к категории ультрапереработанных продуктов и могут содержать много соли и насыщенных жиров, заявила младший научный сотрудник Эстонского университета естественных наук Лийс Луттер в эфире передачи Terevisioon на ETV.

По её словам, сокращение потребления мяса действительно помогает уменьшить экологический след, но воздействие растительных альтернатив на здоровье пока мало изучено.

«Считается, что нужно сократить потребление мяса, чтобы уменьшить экологический след. Но возникает вопрос: как подобное питание отразится на здоровье человека? К сожалению, долгосрочных исследований о влиянии употребления мясных альтернатив на организм пока нет», — сказала Луттер.

Учёная привела в пример шведское исследование 2022 года. В его рамках были проанализированы мясные заменители, продававшиеся в Швеции. Почти 60% продуктов не прошли проверку: железо, указанное на упаковке, в действительности не усваивалось организмом.

Луттер подчеркнула, что большинство заменителей мяса относятся к категории ультрапереработанных. «Это означает, что сырьё, например растительный белок, отделяется и проходит множество технологических процессов, в ходе которых добавляются другие вещества», — пояснила она.

По её словам, такие продукты часто содержат длинный список добавок, а также значительное количество насыщенных жиров и скрытой соли, что может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Растительная пища и растительные заменители мяса — это не одно и то же. Государственные рекомендации по питанию основаны на употреблении минимально обработанных или необработанных растительных продуктов, которые гораздо богаче питательными веществами», — отметила Луттер.

Кроме того, в заменителях могут присутствовать антинутриенты — природные вещества, препятствующие усвоению белков и минералов, в частности железа. По словам Луттер, производители пока уделяют этому мало внимания.

«Нельзя винить производителей. Проблема скорее в недостатке информации, ведь пока чётко не определено, какие именно показатели они обязаны оценивать с точки зрения безопасности и как измерять пользу для здоровья», — заключила учёная.

Миериня Шрёдингера: главред журнала IR обратила внимание на одну странность

Выбор редакции

Главный редактор журнала IR Неллия Лочмеле на своей странице в Твиттере/X назвала спикера Сейма Дайгу Миериню (Крестьянский союз Латвии, СЗК) - Миериней Шрёдингера, имея в виду известный мыслительный эксперимент, когда кот, помещённый в закрытый ящик с устройством из радиоактивного атома, яда и счетчика, одновременно находится в двух состояниях: жив и мёртв, пока ящик не открыт и не произошло наблюдение. Такую аналогию журналист провела, когда увидела, что все депутаты Сейма вчера голосовали по законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции, а Миериня - только управляла этим процессом, но свое мнение никак не высказала.

Сигнал для других: ЕСПЧ разрешил депортировать гражданина Сирии из Австрии

Важно

Европейский суд по правам человека разрешил Австрии депортировать 19-летнего гражданина Сирии, отменив ранее введённый запрет на высылку от самой Австрии. Решение может открыть путь аналогичным действиям и в других странах ЕС.

«Будем ходить по магазинам и проверять ценники» глава бюджетной комиссии о снижении НДС

Важно

С 2018 года в Латвии действует сниженная ставка НДС на характерные для страны овощи и фрукты. В бюджете на следующий год льгота планируется также для хлеба, молока, яиц и свежего мяса птицы. При этом ряд сельскохозяйственных организаций предлагает расширить список, включив туда свинину, говядину и другую свежую мясную продукцию.

Массовая драка в Старой Риге: казалось бы, причём тут русские?

Важно

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлена массовая потасовка в Старой Риге. Выложивший ролик человек провел параллель с недавним выступлением мэра Виестурса Клейнбергса.

Не корми медведя, чтобы не стать едой самому: эксперты предупреждают!

Для настроения

В Латвии популяция бурого медведя постепенно растёт и сейчас оценивается примерно в 150 особей. Особенно заметным присутствие зверя становится в Северной Видземе. Осенью, когда в леса отправляются грибники, сборщики ягод и туристы, вопрос о том, как человеку сосуществовать с этим охраняемым животным, становится особенно актуальным.

От «звезды» комсомола в евродепутаты: как проходила в Европарламент Инесе Вайдере

Важно

Биография евродепутата Инесе Вайдере пёстра, как грудь дятла: от «лица» латвийского комсомола до члена национально-консервативной партии, по пути побывав и  «дочерью врага народа». В советское время она 12 лет была членом компартии и сторонницей её идеологии, за что позже получала упрёки с обеих сторон. Карьеру многолетнего депутата Европарламента от Латвии рассмотрел журналист jauns.lv. 

Скандал с украинскими матрешками: торговцев выгоняют с Центрального рынка (ВИДЕО)

Выбор редакции

После того как в социальных сетях разгорелась волна критики в адрес внешнего вида и ассортимента бывшего Овощного павильона Рижского центрального рынка, вице-мэр столицы Эдвардс Ратниекс заявил о наведении порядка и начале борьбы с символикой «страны-агрессора». Однако в результате этих действий пострадали обычные торговцы.

