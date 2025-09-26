Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Легковушка не поделила Елгавское шоссе с лесовозом (ВИДЕО)

Редакция PRESS 26 сентября, 2025 18:23

Важно 0 комментариев

На трассе Елгава – Рига возле Далбе произошла авария: столкнулись лесовоз и легковая машина. В результате ДТП из грузовика высыпались бревна, полностью перекрывшие проезжую часть.

В социальных сетях распространилось видео происшествия.

 

⚠️ Движение затруднено в обоих направлениях.

Водителей просят соблюдать особую осторожность на этом участке.

Комментарии (0)
Комментарии (0)
