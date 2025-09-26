Легковушка не поделила Елгавское шоссе с лесовозом (ВИДЕО)

В социальных сетях распространилось видео происшествия.
⚠️ Движение затруднено в обоих направлениях.
Водителей просят соблюдать особую осторожность на этом участке.
На трассе Елгава – Рига возле Далбе произошла авария: столкнулись лесовоз и легковая машина. В результате ДТП из грузовика высыпались бревна, полностью перекрывшие проезжую часть.
Главный редактор журнала IR Неллия Лочмеле на своей странице в Твиттере/X назвала спикера Сейма Дайгу Миериню (Крестьянский союз Латвии, СЗК) - Миериней Шрёдингера, имея в виду известный мыслительный эксперимент, когда кот, помещённый в закрытый ящик с устройством из радиоактивного атома, яда и счетчика, одновременно находится в двух состояниях: жив и мёртв, пока ящик не открыт и не произошло наблюдение. Такую аналогию журналист провела, когда увидела, что все депутаты Сейма вчера голосовали по законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции, а Миериня - только управляла этим процессом, но свое мнение никак не высказала.
Европейский суд по правам человека разрешил Австрии депортировать 19-летнего гражданина Сирии, отменив ранее введённый запрет на высылку от самой Австрии. Решение может открыть путь аналогичным действиям и в других странах ЕС.
С 2018 года в Латвии действует сниженная ставка НДС на характерные для страны овощи и фрукты. В бюджете на следующий год льгота планируется также для хлеба, молока, яиц и свежего мяса птицы. При этом ряд сельскохозяйственных организаций предлагает расширить список, включив туда свинину, говядину и другую свежую мясную продукцию.
В соцсетях появилось видео, на котором запечатлена массовая потасовка в Старой Риге. Выложивший ролик человек провел параллель с недавним выступлением мэра Виестурса Клейнбергса.
В Латвии популяция бурого медведя постепенно растёт и сейчас оценивается примерно в 150 особей. Особенно заметным присутствие зверя становится в Северной Видземе. Осенью, когда в леса отправляются грибники, сборщики ягод и туристы, вопрос о том, как человеку сосуществовать с этим охраняемым животным, становится особенно актуальным.
Биография евродепутата Инесе Вайдере пёстра, как грудь дятла: от «лица» латвийского комсомола до члена национально-консервативной партии, по пути побывав и «дочерью врага народа». В советское время она 12 лет была членом компартии и сторонницей её идеологии, за что позже получала упрёки с обеих сторон. Карьеру многолетнего депутата Европарламента от Латвии рассмотрел журналист jauns.lv.
После того как в социальных сетях разгорелась волна критики в адрес внешнего вида и ассортимента бывшего Овощного павильона Рижского центрального рынка, вице-мэр столицы Эдвардс Ратниекс заявил о наведении порядка и начале борьбы с символикой «страны-агрессора». Однако в результате этих действий пострадали обычные торговцы.
