Налогов выжимают всё больше, а в бюджете дыра на четверть миллиарда — это как?

Редакция PRESS 26 сентября, 2025 15:50

Важно 0 комментариев

За восемь месяцев этого года государственный консолидированный бюджет Латвии получил 12 млрд евро доходов и потратил 12,2 млрд евро. Итог – дефицит 257 млн евро, сообщили в Минфине. Год назад в это же время бюджет показывал профицит в 650 млн. Откуда же разница почти в миллиард евро?

Главной причиной дефицита стала динамика освоения европейских фондов: расходы по проектам растут быстрее, а возмещения из Брюсселя поступают с задержкой. В то же время социальный бюджет и бюджеты самоуправлений завершили период с профицитом, что частично смягчило общий минус.

Налоговые поступления в целом увеличились на 6,2%, достигнув 9,4 млрд евро. Особенно заметно выросли взносы по социальному страхованию (VSAOI) – на 8,3%, или 244 млн евро. Минфин поясняет, что это связано не только с ростом фонда оплаты труда, но и с перераспределением: один процентный пункт отчислений был перенаправлен из накопительного второго пенсионного уровня в первый уровень. В результате в первый уровень поступает больше средств, а во втором объём снизился на 2,3%.

Фактически это означает, что сегодняшние работающие отчисляют больше денег в систему, из которой финансируются нынешние пенсии и соцвыплаты, но меньше – в свои будущие накопительные счета. Будущие пенсии пустили  не только на оплату и индексации нынешних пенсий и пособий, но и для потенциальных налогоплательщиков - на развитие демографии. Эксперты отмечают, что подобные решения помогают оперативно поддерживать выплаты пенсионерам и закрывать дефицит первого уровня, но одновременно ослабляют долгосрочную устойчивость накопительной системы.

«Будущие пенсионеры фактически финансируют нынешние социальные программы. Второй уровень теряет часть притока, а значит, со временем накопления будут меньше», – отмечают аналитики.

Другие налоги показали более скромную динамику. Доходы от подоходного налога выросли всего на 0,6%, тогда как поступления по НДС увеличились на 5,5%, а по акцизу – на 4,4%. Неналоговые доходы снизились на 7,4%, главным образом из-за меньших дивидендов от госпредприятий «Latvijas valsts meži» и «Latvenergo».

Расходы бюджета за восемь месяцев выросли на 1 млрд евро, или 9%. Из них 620 млн пришлись на европейские фонды и «Фонд оздоровления экономики». Существенно увеличились инвестиции в проект Rail Baltica и оборонные закупки: только в феврале на военные программы был сделан аванс в размере 124,6 млн евро.

Несмотря на рост налоговых поступлений, в краткосрочной перспективе дефицит будет сохраняться, пока деньги ЕС приходят с задержкой. В долгосрочном же плане основным вызовом остаётся баланс пенсионной системы: государство решило поддерживать выплаты детяс м нынешним пенсионерам за счёт уменьшения накоплений будущих.

МИД Польши призывает гражан срочно покинуть Белоруссию

Важно 16:29

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Польши обратилось к гражданам с призывом срочно покинуть территорию Белоруссии. Причиной стали усиливающееся политическое напряжение, риск военных инцидентов в регионе и участившиеся задержания поляков белорусскими службами.

Читать
Загрузка

Скандал с украинскими матрешками: торговцев выгоняют с Центрального рынка (ВИДЕО)

Важно 16:08

Важно 0 комментариев

После того как в социальных сетях разгорелась волна критики в адрес внешнего вида и ассортимента бывшего Овощного павильона Рижского центрального рынка, вице-мэр столицы Эдвардс Ратниекс заявил о наведении порядка и начале борьбы с символикой «страны-агрессора». Однако в результате этих действий пострадали обычные торговцы.

Читать

За нарушение санкций латвийскому фотографу Мелконову назначили внушительный штраф

Новости Латвии 16:07

Новости Латвии 0 комментариев

Рижский городской суд признал фотографа Сергея Мелконова виновным в нарушении санкций, введённых Латвией и международными организациями. Ему назначен штраф в размере 12 580 евро, сообщает агентство LETA. Решение суда может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

Читать

Дело Адамсонса: «Женька» с «Сашкой» из ФСБ, и при чем тут Россельхознадзор?

Важно 15:49

Важно 0 комментариев

Продолжается суд второй инстанции по делу экс-депутата Сейма Яниса Адамсонса, который обвиняется в шпионаже, мошенничестве и хранении боеприпасов. И хотя внимание общества в основном приковано к бывшему политику, на скамье подсудимых находится еще один человек - Геннадий Силонов. Кто он, опытный шпион или человек, случайно попавший в жернова правосудия? Кто такие "Женька" и "Сашка" из ФСБ и при чем тут Россельхознадзор? Рассказываем из зала суда.

Читать

Bolt обвинили в выводе из Латвии 12 миллионов евро в год

Бизнес 15:48

Бизнес 0 комментариев

Во вторник, на заседании подкомиссии Сейма по борьбе с теневой экономикой, депутаты рассмотрели одну из самых противоречивых отраслей — коммерческие пассажирские перевозки. Организация работодателей отрасли легковых такси (LVTNDDO) заявила, что компания Bolt ежегодно переводит около 12 млн евро, заработанных в Латвии, на счета в Эстонии, лишая латвийский бюджет налоговых поступлений, сообщает LVTNDDO в своем пресс-релизе по итогам заседания.

Читать

Миериня Шрёдингера: главред журнала IR обратила внимание на одну странность

Важно 15:30

Важно 0 комментариев

Главный редактор журнала IR Неллия Лочмеле на своей странице в Твиттере/X назвала спикера Сейма Дайгу Миериню (Крестьянский союз Латвии, СЗК) - Миериней Шрёдингера, имея в виду известный мыслительный эксперимент, когда кот, помещённый в закрытый ящик с устройством из радиоактивного атома, яда и счетчика, одновременно находится в двух состояниях: жив и мёртв, пока ящик не открыт и не произошло наблюдение. Такую аналогию журналист провела, когда увидела, что все депутаты Сейма вчера голосовали по законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции, а Миериня - только управляла этим процессом, но свое мнение никак не высказала.

Читать