Налогов выжимают всё больше, а в бюджете дыра на четверть миллиарда — это как?

Главной причиной дефицита стала динамика освоения европейских фондов: расходы по проектам растут быстрее, а возмещения из Брюсселя поступают с задержкой. В то же время социальный бюджет и бюджеты самоуправлений завершили период с профицитом, что частично смягчило общий минус.

Налоговые поступления в целом увеличились на 6,2%, достигнув 9,4 млрд евро. Особенно заметно выросли взносы по социальному страхованию (VSAOI) – на 8,3%, или 244 млн евро. Минфин поясняет, что это связано не только с ростом фонда оплаты труда, но и с перераспределением: один процентный пункт отчислений был перенаправлен из накопительного второго пенсионного уровня в первый уровень. В результате в первый уровень поступает больше средств, а во втором объём снизился на 2,3%.

Фактически это означает, что сегодняшние работающие отчисляют больше денег в систему, из которой финансируются нынешние пенсии и соцвыплаты, но меньше – в свои будущие накопительные счета. Будущие пенсии пустили не только на оплату и индексации нынешних пенсий и пособий, но и для потенциальных налогоплательщиков - на развитие демографии. Эксперты отмечают, что подобные решения помогают оперативно поддерживать выплаты пенсионерам и закрывать дефицит первого уровня, но одновременно ослабляют долгосрочную устойчивость накопительной системы.

«Будущие пенсионеры фактически финансируют нынешние социальные программы. Второй уровень теряет часть притока, а значит, со временем накопления будут меньше», – отмечают аналитики.

Другие налоги показали более скромную динамику. Доходы от подоходного налога выросли всего на 0,6%, тогда как поступления по НДС увеличились на 5,5%, а по акцизу – на 4,4%. Неналоговые доходы снизились на 7,4%, главным образом из-за меньших дивидендов от госпредприятий «Latvijas valsts meži» и «Latvenergo».

Расходы бюджета за восемь месяцев выросли на 1 млрд евро, или 9%. Из них 620 млн пришлись на европейские фонды и «Фонд оздоровления экономики». Существенно увеличились инвестиции в проект Rail Baltica и оборонные закупки: только в феврале на военные программы был сделан аванс в размере 124,6 млн евро.

Несмотря на рост налоговых поступлений, в краткосрочной перспективе дефицит будет сохраняться, пока деньги ЕС приходят с задержкой. В долгосрочном же плане основным вызовом остаётся баланс пенсионной системы: государство решило поддерживать выплаты детяс м нынешним пенсионерам за счёт уменьшения накоплений будущих.