«Вскоре превратимся в великую картофельную державу»: Раевский

Армандс Пуче задал вопрос:

«Куплет про теневую экономику нам следовало бы заменить на теневую политику. Может быть, пора разобраться с теневой политикой, которую олицетворяет “Jaunā Vienotība”?»

Раевский пояснил:

«На самом деле есть целый ряд отраслей, которые поддерживаются государством и где проходят весьма интересные закупки, при этом деньги циркулируют в колоссальных объёмах. Можно сказать, что это своего рода теневой государственный аппарат». По его словам, время от времени госуправление «приоткрывает занавес», но затем он снова опускается — и в управлении ничего не меняется.

«Существует такое понятие, как смена власти. Власть должна меняться. Если бы “Jaunā Vienotība” во времена Кариньша провела хотя бы четыре года в оппозиции, сейчас они были бы другими. Долгосрочное доминирование одной партии никогда не приводит к хорошему результату. Это история про одного президента — авторитарного лидера», — отметил Раевскис.

«Если это продолжать утрировать, то мы вскоре превратимся в великую картофельную державу», — добавил политолог.