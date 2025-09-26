Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 26. Сентября Завтра: Gundars, Knuts, Kurts
Доступность

«Вскоре превратимся в великую картофельную державу»: Раевский

Редакция PRESS 26 сентября, 2025 09:14

Важно 0 комментариев

Филипп Раевский, политолог и соучредитель агентства по связям с общественностью “Mediju tilts”, в передаче TV24 “Kārtības rullis” раскритиковал «теневую политику» и доминирование одной партии в Латвии, предупредив, что это в долгосрочной перспективе негативно отражается на системе государственного управления.

Армандс Пуче задал вопрос:
«Куплет про теневую экономику нам следовало бы заменить на теневую политику. Может быть, пора разобраться с теневой политикой, которую олицетворяет “Jaunā Vienotība”?»

Раевский пояснил:
«На самом деле есть целый ряд отраслей, которые поддерживаются государством и где проходят весьма интересные закупки, при этом деньги циркулируют в колоссальных объёмах. Можно сказать, что это своего рода теневой государственный аппарат». По его словам, время от времени госуправление «приоткрывает занавес», но затем он снова опускается — и в управлении ничего не меняется.

«Существует такое понятие, как смена власти. Власть должна меняться. Если бы “Jaunā Vienotība” во времена Кариньша провела хотя бы четыре года в оппозиции, сейчас они были бы другими. Долгосрочное доминирование одной партии никогда не приводит к хорошему результату. Это история про одного президента — авторитарного лидера», — отметил Раевскис.

«Если это продолжать утрировать, то мы вскоре превратимся в великую картофельную державу», — добавил политолог.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:15 26.09.2025
Гендерная дискриминация в зарплате сохраняется. Почему?
Bitnews.lv 5 минут назад
Трамп призвал Турцию отказаться от российской нефти
Bitnews.lv 23 минуты назад
«Троллят по-новому»: рижская полиция начала штрафовать за парковку в Чиекуркалнсе
Bitnews.lv 29 минут назад
Латвия заняла 1,25 млрд евро на международных финансовых рынках
Bitnews.lv 58 минут назад
Эксперт: полёты российских дронов — «проверка нервов» для Европы
Bitnews.lv 1 час назад
Литва: рейтинги всё те же
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: летят самолёты — привет, НАТО!
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: автовладельцам могут разрешить не покупать страховку
Sfera.lv 16 часов назад

Трамп введет пошлины на импорт лекарств, кухонных шкафов и тяжелых грузовиков

Мир 11:13

Мир 0 комментариев

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что с 1 октября введет импортные пошлины в размере 100% на фармацевтические препараты, 50% на кухонные шкафы и столики с раковиной для ванной, 30% на мягкую мебель и 25% на тяжелые грузовики. По словам Трампа, налоги на импортированные кухонные шкафы необходимы «для национальной безопасности и других причин».

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что с 1 октября введет импортные пошлины в размере 100% на фармацевтические препараты, 50% на кухонные шкафы и столики с раковиной для ванной, 30% на мягкую мебель и 25% на тяжелые грузовики. По словам Трампа, налоги на импортированные кухонные шкафы необходимы «для национальной безопасности и других причин».

Читать
Загрузка

Подарок жителям Юрмалы: вводится скидка 90% для налога на жилье

Важно 10:59

Важно 0 комментариев

Всем зарегистрированным в Юрмале жителям с 1 января планируется предоставить скидка в размере 90% на налог на недвижимость за жильё (квартиры, частные дома), кадастровая стоимость которого не превышает 56 915 евро, сообщает самоуправление города. 

Всем зарегистрированным в Юрмале жителям с 1 января планируется предоставить скидка в размере 90% на налог на недвижимость за жильё (квартиры, частные дома), кадастровая стоимость которого не превышает 56 915 евро, сообщает самоуправление города. 

Читать

И снова с нами великолепный Леонардо Ди Каприо! Киноафиша 26 сентября — 2 октября

Киноафиша 10:58

Киноафиша 0 комментариев

Отметим две премьеры этой недели и первой конечно же...

Отметим две премьеры этой недели и первой конечно же...

Читать

Угроза нацбезопасности: научная электронная библиотека под запретом

ЧП и криминал 10:51

ЧП и криминал 0 комментариев

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) заблокировал доступ к сайту российской научной электронной библиотеке «cyberleninka.ru» , говорится в сообщении официального издания «Latvijas Vēstnesis».

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) заблокировал доступ к сайту российской научной электронной библиотеке «cyberleninka.ru» , говорится в сообщении официального издания «Latvijas Vēstnesis».

Читать

Местных яблок в магазинах не будет: урожай крайне скудный

Важно 10:44

Важно 0 комментариев

Найти латвийские яблоки на полках магазинов в этом году непросто. Из-за плохого урожая многие хозяйства могут позволить себе поставки только в школы. Меньше работы и у цехов по выжимке сока — у клиентов попросту нет яблок. Худшая ситуация наблюдается в Латгалии, сообщает LSM+.

Найти латвийские яблоки на полках магазинов в этом году непросто. Из-за плохого урожая многие хозяйства могут позволить себе поставки только в школы. Меньше работы и у цехов по выжимке сока — у клиентов попросту нет яблок. Худшая ситуация наблюдается в Латгалии, сообщает LSM+.

Читать

«Во время войны это вредительство!» Слайдиньш против слухов о скором мире

Латышские СМИ 10:39

Латышские СМИ 0 комментариев

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

Читать

Руководство Центрального рынка в отставку: оппозиция созывает Рижскую думу

Важно 10:28

Важно 0 комментариев

Фракция Рижской думы «Латвия на первом месте» (LPV) потребовала созвать внеочередное заседание думы, чтобы обсудить соответствие деятельности SIA «Rīgas nami» интересам самоуправления, сообщает агентство LETA со ссылкой на фракцию. LPV предлагает выразить недоверие правлению и совету компании «Rīgas nami».

Фракция Рижской думы «Латвия на первом месте» (LPV) потребовала созвать внеочередное заседание думы, чтобы обсудить соответствие деятельности SIA «Rīgas nami» интересам самоуправления, сообщает агентство LETA со ссылкой на фракцию. LPV предлагает выразить недоверие правлению и совету компании «Rīgas nami».

Читать