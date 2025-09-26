Можно ли расторгнуть брак, если супруг(а) против, но живёт не в Латвии?

Положения Гражданского закона устанавливают, что брак может быть расторгнут, если он себя изжил, то есть между супругами отсутствует совместная жизнь и нет оснований ожидать, что она будет восстановлена.

Считается, что брак себя изжил, если супруги проживают раздельно не менее одного года. Под раздельным проживаем закон понимает отсутствие общего хозяйства и определенное нежелание одного из супругов восстанавливать брак, исключая возможность совместной жизни.

Брак может быть расторгнут только судом или нотариусом.

Возможность развода через нотариуса

Нотариус может расторгнуть брак, если оба супруга согласны на расторжение брака и подали нотариусу совместное заявление о расторжении брака в порядке, установленном законом «О нотариате», подтвердив факт распада брака.

Однако нотариус не будет расторгать брак, если супруги не достигли соглашения по вопросам опеки над общим несовершеннолетним ребенком, порядка использования прав на общение с ним, размера алиментов и раздела совместного имущества.

Расторжение брака в суде при несогласии одного из супругов

Суд расторгает брак на основании заявления лишь одного из супругов, если второй супруг не согласен расторгнуть брак или супруги не смогли договориться по вопросам опеки над общим несовершеннолетним ребенком, о порядке использования прав на общение с ним, о размере алиментов и разделе совместного имущества.

Следовательно, если зять не хочет разводиться, то оформить развод у нотариуса невозможно, поскольку супруги обязаны прежде всего подать совместное заявление о разводе, подтвердив свое желание развестись. А при подаче иска в суд необходимо указать, с какого момента супруги живут раздельно, согласен ли второй супруг на развод и достигли ли стороны соглашения по вопросам опеки над ребенком, порядка осуществления прав на общение с другим родителем, алиментов и раздела имущества, приобретенного в браке, либо заявить соответствующие требования.

Процедура расторжения брака в суде при отсутствии согласия второго супруга

Если зять не хочет разводиться, единственным выходом для дочери остается подача иска в суд. Поскольку они не живут вместе более года, не ведут общее хозяйство и дочь не желает возобновлять совместную жизнь, суд может признать, что брак фактически распался, и удовлетворить иск о разводе, несмотря на возражения зятя. В суде дочери нужно будет подтвердить отсутствие совместной жизни, невозможность восстановления отношений и факт распада семьи. При этом отказ зятя от развода не является препятствием для расторжения брака через суд.

Рекомендуем обратиться к адвокату за более подробной консультацией, а также уточнить, подлежит ли в данном случае иск подаче в суд Латвии или все же в суд Германии.

Подсудность дела о расторжении брака

Согласно положениям Гражданско-процессуального закона Латвии, истец может подать в суд иск по своему задекларированному месту жительства, а при отсутствии такового — по месту фактического проживания истца, если:

- у истца есть несовершеннолетние дети;

- брак расторгается с лицом, отбывающим наказание в местах лишения свободы;

- брак расторгается с лицом, не имеющим задекларированного места жительства, местонахождение которого неизвестно или которое проживает за границей.

Может ли сын унаследовать накопления пенсии второго уровня своего отца, если тот не сделал соответствующего распоряжения

У отца были накопления во втором пенсионном фонде, но до своей смерти он не подал заявления о том, что передает их по наследству, и умер, не достигнув пенсионного возраста. Это правда, что из-за этого теперь, после его смерти, я, как его сын, не могу их получить по наследству?

Государственная фондированная пенсия (пенсия второго уровня) — это часть государственной пенсии по возрасту, формируемая из накопленного капитала, инвестируемого в финансовые инструменты, которая должна способствовать увеличению общего пенсионного капитала.

По достижении пенсионного возраста участник пенсии второго уровня должен выбрать один из следующих вариантов использования накопленного капитала данной пенсии:

1. Присоединить его к общему пенсионному капиталу для расчета общей суммы пенсии по возрасту в соответствии с законом «О государственных пенсиях».

2. Использовать для покупки полиса пожизненной пенсии.

Участник пенсии второго уровня также имеет право при жизни распорядиться капиталом на случай смерти до выхода на пенсию:

1. Присоединить его к капиталу пенсии второго уровня другого лица.

2. Передать по наследству в порядке, установленном Гражданским законом.

3. Перечислить в специальный бюджет государственных пенсий.

Чтобы заранее распорядится будущим капиталом пенсии второго уровня, необходимо подать соответствующее заявление в Государственное агентство социального страхования. Участник может менять свой выбор неограниченное количество раз, подавая каждый раз новое заявление.

Если распоряжение не подано, как в случае с вашим отцом, — накопленный капитал зачисляется в специальный бюджет государственных пенсий и не подлежит наследованию.