Повышение НДС неизбежно? Вопрос когда и насколько, уверен политолог

«В Латвии это тоже произойдёт, НДС будет повышен — вопрос лишь в том, когда и на сколько», — написал Лиепниекс. Он подчеркнул, что финансовая политика доведена до критической точки, и даже ставка 22% может оказаться недостаточной: «Нам уже придётся смотреть на 23 или 24%. И все льготы нужно отменять, а не увеличивать их количество».

По мнению Лиепниекса, ситуацию усугубляет некомпетентность правительства. «Это правительство и самый некомпетентный и непрофессиональный министр финансов всех времён довели всё до того, что даже 22% уже вряд ли будет достаточно», — отметил он.

«Это реальность. Об этом следовало бы говорить, а не о Стамбульской конвенции. Но никто не хочет поднимать этот вопрос — ни власть, ни оппозиция. Всем нравится лишь что-то пробормотать», — добавил Лиепниекс.

Latvijai būs jāceļ PVN. Tas jau ir pilnīgi neizbēgami. Latvijā tas arī notiks, tiks celts PVN, jautājums tikai kad un cik? Vēl sliktāk, šī valdība un visu laiku visnekompetentākais un neprofesionālākais finanšu ministrs ir novedis visu tik tālu, ka 22 jau vairs arī īsti nebūs… — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) September 26, 2025

С тем, что НДС поднимать придется согласились большинство комментаторов:

Ugis Nikodemus: Одна из самых больших проблем латвийской политики — мышление на короткую дистанцию. Теперь видим результат. Просто грустно смотреть на партии с «деревенским» подходом.

Andris Velps: Скорее всего, ставку НДС придётся поднимать следующему созыву. Это может быть 2–3%, а может и больше. Всё зависит от того, насколько сильно всё испортит это правительство.

Suņu Jēkabs: НДС будет 28%. Так сказал друг.

Džannijs Kļaviņš:Значит, и теневая экономика вырастет, неизбежно.

Кто-то грустно признался:

Jānis Rišis:

У меня нет денег, чтобы платить НДС.

Были и альтернативные предложения:

andris: Не согласен, никакой НДС поднимать не придётся. Для начала в бюджете 2026 года отменим премии для министерств на 250 миллионов евро…

Но некоторые комментаторы решительно не согласились с оценкой деятельности главы минфина:

vox populi: Хочется поспорить с тезисом о «всех времен самым некомпетентном министре финансов». Похоже, господин отлично освоил методы советских «пятилеток»: на бумаге цифры и таблицы выглядят красиво, ЕК водят за нос. А в реальности — имитация деятельности.