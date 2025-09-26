Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Повышение НДС неизбежно? Вопрос когда и насколько, уверен политолог

Редакция PRESS 26 сентября, 2025 18:21

 Политолог Юргис Лиепниекс заявил в своем аккаунте в социальной сети X, что в Латвии повышение НДС неизбежно. По его словам, вопрос заключается только в том, когда и насколько будет поднята ставка.

«В Латвии это тоже произойдёт, НДС будет повышен — вопрос лишь в том, когда и на сколько», — написал Лиепниекс. Он подчеркнул, что финансовая политика доведена до критической точки, и даже ставка 22% может оказаться недостаточной: «Нам уже придётся смотреть на 23 или 24%. И все льготы нужно отменять, а не увеличивать их количество».

По мнению Лиепниекса, ситуацию усугубляет некомпетентность правительства. «Это правительство и самый некомпетентный и непрофессиональный министр финансов всех времён довели всё до того, что даже 22% уже вряд ли будет достаточно», — отметил он.

«Это реальность. Об этом следовало бы говорить, а не о Стамбульской конвенции. Но никто не хочет поднимать этот вопрос — ни власть, ни оппозиция. Всем нравится лишь что-то пробормотать», — добавил Лиепниекс.

 

С тем, что НДС поднимать придется согласились большинство комментаторов:

Ugis Nikodemus: Одна из самых больших проблем латвийской политики — мышление на короткую дистанцию. Теперь видим результат. Просто грустно смотреть на партии с «деревенским» подходом.

Andris Velps: Скорее всего, ставку НДС придётся поднимать следующему созыву. Это может быть 2–3%, а может и больше. Всё зависит от того, насколько сильно всё испортит это правительство.

Suņu Jēkabs: НДС будет 28%. Так сказал друг.

Džannijs Kļaviņš:Значит, и теневая экономика вырастет, неизбежно.

Кто-то грустно признался:

Jānis Rišis:
У меня нет денег, чтобы платить НДС.

Были и альтернативные предложения:

andris: Не согласен, никакой НДС поднимать не придётся. Для начала в бюджете 2026 года отменим премии для министерств на 250 миллионов евро…

Но некоторые комментаторы решительно не согласились с оценкой деятельности главы минфина:

vox populi: Хочется поспорить с тезисом о «всех времен самым некомпетентном министре финансов». Похоже, господин отлично освоил методы советских «пятилеток»: на бумаге цифры и таблицы выглядят красиво, ЕК водят за нос. А в реальности — имитация деятельности.

 

