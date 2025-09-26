В некоторых рижских домах уже подключено отопление. Когда согреются остальные?

Обычно отопительный сезон официально начинается в середине октября, но при неблагоприятных погодных условиях он может стартовать раньше. Как пояснил председатель правления AS «Rīgas siltums» Калвис Калниньш, отопление подключают тогда, когда в течение трёх суток подряд среднесуточная температура воздуха не превышает +14 градусов, а в какой-то момент опускается ниже +8.

Многие горожане уже сейчас ощущают дискомфорт. «Очень просится. На улице теплее, чем дома», — говорит Гундеґа. «Если так будет ещё пару дней, то хотелось бы, чтобы отопление включили», — добавляет Гундарс. Жительница Эрика отмечает: «Немного нужно отопление, но страшно за счета. Если они будут большие, то лучше подождём до середины или даже конца октября».

Тем временем уже известно, что с 1 октября тариф на теплоэнергию в Риге увеличится почти на 12%, достигнув 83,01 евро за мегаватт-час. Первоначально планировалось повышение на 21,5%. По расчётам «Rīgas siltums», этой осенью отопление в двухкомнатной квартире в нереновированном доме подорожает примерно на 10 евро в месяц, а в таком же жилье в утеплённой многоэтажке — примерно на шесть евро.