Они пишут: «Депутат Рижской думы от Нацблока Лиана Ланга утверждает, что с бывшим Русским театром (ныне театр «Сидалинна») в Таллинне «покончено». Это неправда. Театру сократили государственное финансирование, но он продолжает работать.
19 сентября Ланга поделилась в Твиттере/X видео на русском языке о том, как восемь актёров и 17 сотрудников администрации были вынуждены покинуть театр после сокращения государственного финансирования. Это произошло из-за того, что государство сократило финансирование театра на 400 тысяч евро, или на 15,5%. Ланга снабдила ролик своим комментариям: С Русским театром в Таллине покончено.
Лиана Ланга тут же ответила на обвинения Re:Baltica и сообщила, что журналисты просто не поняли "нюансов языка".
«Из этой конторы мне звонил журналист Силиньш, который так и не извинился за клевету на «Азов». И, оказывается, журналист даже не понял разницы между «прекратил» и «прекращает», он намеренно пишет то, что хочет. Я публикую переписку. Не пишите мне и не звоните больше — никакого сотрудничества!», - обиженно заявила Ланга.
Zvanīja žurnālists Siliņš no šī kantora, kas nav atvainojies par Azov nomelnošanu. un, izrādās, žurnālists pat nesaprata atšķirību starp "izbeigts" un "tiek izbeigts," raksta mērķtiecīgi, ko grib. Publiskoju saraksti.— Liāna Langa (@liana_langa) September 26, 2025
