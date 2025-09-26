Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Из закрытой школы в закрытый центр для мигрантов, может дорогу починят — надеются жители поселка

© Lsm.lv 26 сентября, 2025 21:29

Важно 0 комментариев

  До июня следующего года в Латвии должен появиться новый центр размещения задержанных иностранцев. Министерство внутренних дел решило создать его в здании закрытой школы в селе Рауда Аугшдаугавского края. Летом местная дума уже передала имущество государству, а министерство готовит законопроект.

Здание школы, построенное в 1934 году и пустующее три года, переоборудуют в закрытого типа центр. По словам главы местного управления Виктора Потёмкина, помещение можно приспособить для проживания:

«Крыша заменена, балки сохранены. Всё в порядке», – рассказал он.
Местные жители решение восприняли в целом положительно, надеясь на оживление и ремонт дороги.

«Хотя бы какая-то жизнь тут будет. Если кто и сбежит, то сразу окажется в Литве», – с иронией отметил житель Рауды Гунарс.
В селе почти не осталось людей – один многоквартирный дом пуст, в другом живут всего шесть человек. Тем не менее пожилые жители уверены, что новый центр принесёт больше движения и работы.

В МВД подчёркивают, что решение принято не только из-за географии. Латвия уже несколько лет находится под давлением нелегальной миграции со стороны Беларуси, и ЕС требует усилить контроль на внешних границах. Новый центр станет частью общей европейской системы проверки и фильтрации мигрантов, что должно уменьшить нагрузку на Муценекский центр и Даугапилс.

Финансирование из фондов ЕС предусматривает не только ремонт зданий, но и создание рабочих мест для охраны, медицинского и технического персонала. В министерстве прогнозируют, что в Рауде это даст новые рабочие места и косвенно оживит экономику села, где до сих пор многие бывшие школьные сотрудники вынуждены ездить на работу в Литву или Даугавпилс.

По данным МВД, учреждение будет закрытого типа. Здесь задержанным мигрантам снимут отпечатки пальцев, проверят здоровье и оценят возможные риски.

Необходимость центра связана с новым Пактом ЕС по миграции и убежищу. Как отметил госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов, нынешних мощностей в Муценеках и Даугавпилсе недостаточно:

«С 2025 года в центре Рауды должны проверять 140–150 человек, а к 2029 году – до 450», – пояснил он.
Пока здание будут перестраивать, планируется временный модульный центр.

На проект уже выделено три миллиона евро из фондов ЕС. К 2029 году общий объём инвестиций может достичь 30 миллионов.

«Будем ходить по магазинам и проверять ценники» глава бюджетной комиссии о снижении НДС

С 2018 года в Латвии действует сниженная ставка НДС на характерные для страны овощи и фрукты. В бюджете на следующий год льгота планируется также для хлеба, молока, яиц и свежего мяса птицы. При этом ряд сельскохозяйственных организаций предлагает расширить список, включив туда свинину, говядину и другую свежую мясную продукцию.

Миериня Шрёдингера: главред журнала IR обратила внимание на одну странность

Главный редактор журнала IR Неллия Лочмеле на своей странице в Твиттере/X назвала спикера Сейма Дайгу Миериню (Крестьянский союз Латвии, СЗК) - Миериней Шрёдингера, имея в виду известный мыслительный эксперимент, когда кот, помещённый в закрытый ящик с устройством из радиоактивного атома, яда и счетчика, одновременно находится в двух состояниях: жив и мёртв, пока ящик не открыт и не произошло наблюдение. Такую аналогию журналист провела, когда увидела, что все депутаты Сейма вчера голосовали по законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции, а Миериня - только управляла этим процессом, но свое мнение никак не высказала.

Сигнал для других: ЕСПЧ разрешил депортировать гражданина Сирии из Австрии

Европейский суд по правам человека разрешил Австрии депортировать 19-летнего гражданина Сирии, отменив ранее введённый запрет на высылку от самой Австрии. Решение может открыть путь аналогичным действиям и в других странах ЕС.

Массовая драка в Старой Риге: казалось бы, причём тут русские?

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлена массовая потасовка в Старой Риге. Выложивший ролик человек провел параллель с недавним выступлением мэра Виестурса Клейнбергса.

Не корми медведя, чтобы не стать едой самому: эксперты предупреждают!

В Латвии популяция бурого медведя постепенно растёт и сейчас оценивается примерно в 150 особей. Особенно заметным присутствие зверя становится в Северной Видземе. Осенью, когда в леса отправляются грибники, сборщики ягод и туристы, вопрос о том, как человеку сосуществовать с этим охраняемым животным, становится особенно актуальным.

От «звезды» комсомола в евродепутаты: как проходила в Европарламент Инесе Вайдере

Биография евродепутата Инесе Вайдере пёстра, как грудь дятла: от «лица» латвийского комсомола до члена национально-консервативной партии, по пути побывав и  «дочерью врага народа». В советское время она 12 лет была членом компартии и сторонницей её идеологии, за что позже получала упрёки с обеих сторон. Карьеру многолетнего депутата Европарламента от Латвии рассмотрел журналист jauns.lv. 

