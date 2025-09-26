Из закрытой школы в закрытый центр для мигрантов, может дорогу починят — надеются жители поселка

Здание школы, построенное в 1934 году и пустующее три года, переоборудуют в закрытого типа центр. По словам главы местного управления Виктора Потёмкина, помещение можно приспособить для проживания:

«Крыша заменена, балки сохранены. Всё в порядке», – рассказал он.

Местные жители решение восприняли в целом положительно, надеясь на оживление и ремонт дороги.

«Хотя бы какая-то жизнь тут будет. Если кто и сбежит, то сразу окажется в Литве», – с иронией отметил житель Рауды Гунарс.

В селе почти не осталось людей – один многоквартирный дом пуст, в другом живут всего шесть человек. Тем не менее пожилые жители уверены, что новый центр принесёт больше движения и работы.

В МВД подчёркивают, что решение принято не только из-за географии. Латвия уже несколько лет находится под давлением нелегальной миграции со стороны Беларуси, и ЕС требует усилить контроль на внешних границах. Новый центр станет частью общей европейской системы проверки и фильтрации мигрантов, что должно уменьшить нагрузку на Муценекский центр и Даугапилс.

Финансирование из фондов ЕС предусматривает не только ремонт зданий, но и создание рабочих мест для охраны, медицинского и технического персонала. В министерстве прогнозируют, что в Рауде это даст новые рабочие места и косвенно оживит экономику села, где до сих пор многие бывшие школьные сотрудники вынуждены ездить на работу в Литву или Даугавпилс.

По данным МВД, учреждение будет закрытого типа. Здесь задержанным мигрантам снимут отпечатки пальцев, проверят здоровье и оценят возможные риски.

Необходимость центра связана с новым Пактом ЕС по миграции и убежищу. Как отметил госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов, нынешних мощностей в Муценеках и Даугавпилсе недостаточно:

«С 2025 года в центре Рауды должны проверять 140–150 человек, а к 2029 году – до 450», – пояснил он.

Пока здание будут перестраивать, планируется временный модульный центр.

На проект уже выделено три миллиона евро из фондов ЕС. К 2029 году общий объём инвестиций может достичь 30 миллионов.