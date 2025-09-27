Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Паралимпиада-26: россиянам и белорусам открыт путь к участию

© Deutsche Welle 27 сентября, 2025 12:21

Международный паралимпийский комитет восстановил членство национальных комитетов России и Беларуси. Данное решение позволяет спортсменам этих стран выступить на Играх в Италии под своими флагами.

Международный паралимпийский комитет (МПК) в субботу, 27 сентября, снял частичную приостановку членства России и Беларуси, введенную в связи с российской вооруженной агрессией в Украине. На генеральной ассамблее организации в Сеуле было принято решение вернуть оба национальных комитета в число полноправных членов МПК.

В результате паралимпийцы из России и Беларуси формально получили право участвовать в зимних Играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо под национальными флагами. Однако окончательный допуск зависит от международных федераций по видам спорта, где спортсмены этих стран до сих пор остаются отстраненными.

Условия для спортсменов

Чтобы попасть на Игры, российские и белорусские паралимпийцы должны получить лицензии на сезон 2025/26 в международных федерациях по горным и лыжным гонкам, сноуборду, биатлону, пара-хоккею и керлингу на колясках. В этих организациях спортсмены пока числятся в числе отстраненных.

"МПК будет сотрудничать с двумя национальными комитетами, чтобы как можно скорее принять практические меры", - говорится в заявлении организации.

Решение было принято большинством голосов национальных паралимпийских комитетов, международных федераций и организаций инвалидного спорта.

Контраст с МОК

На летних Играх в Париже российские и белорусские спортсмены выступали только под нейтральным флагом и в условиях строгих ограничений. На зимней Паралимпиаде 2022 года в Пекине они были полностью исключены.

Таким образом, МПК пошел по иному пути, чем Международный олимпийский комитет. Неделей ранее МОК подтвердил, что на Олимпийских зимних играх 2026 года в Италии россияне и белорусы смогут выступать лишь как нейтральные спортсмены при выполнении ряда жестких критериев.

