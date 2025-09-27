Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Лиепниекс: повышение НДС неизбежно

Редакция PRESS 27 сентября, 2025 17:08

Важно 0 комментариев

Scanpix/ Andriy Popov

К такому выводу пришёл писатель и политический обозреватель Юргис Лиепниекс, опубликовавший соответствующий твит.

Вот его прогноз:

"Латвия должна будет повысить НДС. Это уже совершенно неизбежно. В Латвии это и произойдёт, НДС будет повышен, вопрос только - когда и насколько? Ещё хуже - это правительство и самый некомпетентный и непрофессиональный министр финансов за все времена завёл всё так далеко, что 22% уже не хватит - нам нужно будет рассматривать уже 23% или 24%. И всякие пониженные вычеркнуть, а не увеличить их число. Такова реальность. Об этом надо говорить, а не о Стамбульской конвенции, но никто не хочет об этом говорить - ни позиция, ни оппозиция, всем нравится какую-то чушь нести".

Под "пониженными", вероятно, подразумеваются те, кто платит НДС по льготным ставкам.

А что предлагают комментаторы?

- Можно было бы сезонный НДС, зимой выше, летом ниже.

- Пусть не повышают на еду, топливо, коммуналку, на остальное по... Всё равно это в Латвии никто не покупает.

- Боюсь, что нас ожидает большая волна эмиграции молодёжи и людей в расцвете сил. Но думаю, что многие это понимают.

- Вопрос даже не в том, когда. Ашераденс ведь сказал, что в этом бюджете всё чудненько сходится, а вот следующий точно будет с очень непопулярными решениями. Они даже не особо скрывют, что считают своих избирателей манипулируемыми дураками.

- В принципе, Эстония это всё выполнила, только менее болезненным путём - НДС 22%. Нашим боязно. Наши лгут.

- Одна из величайших проблем Латвии в политике - краткосрочное мышление, и вот мы видим результат. Просто грустно смотреть на партии  мышлением на уровне села.

- С тем же успехом можно сказать, что мы все умрём - вопрос только, когда и как. Ашераденс - довольно нормальный министр финансов, и никаких 23 или 24. Публичные финансы - не твоя сильная сторона. Вот насчёт Стамбула согласен.

- Юргис, проблема не в повышении НДС! Латвийское государство не может содержать нынешнее государственное и муниципальное чиновничество - пока оно не будет СУЩЕСТВЕННО сокращено, Латвии ВСЕГДА будет не хватать денег в бюджете! Увеличением НДС НИЧЕГО не будет решено - наоборот, сохранится текущая ситуация!

- Не согласен, никакой НДС повышать не понадобится, давайте начнём с того, что в бюджете на 2026 год отменим премии для министерств в размере 250 миллионов...

- Хочется поспорить насчёт "самого некомпетентного и непрофессионального министра финансов". Господин, видимо, очень хорошо освоил методики "5-летних планов" времён СССР, в результате чего у него получаются красивые цифры, таблицы, вождение Еврокомиссии за нос, потому что на бумаге всё красиво. В реальности идёт имитация деятельности.

- Значит, и теневая экономика поднимется, неизбежно.

- В аэропорту придётся расширить дверные проёмы...

 

 

