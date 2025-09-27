Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Председателем «Единства» избран Юревицс

© LETA 27 сентября, 2025 14:14

Важно 0 комментариев

В субботу, 27 сентября, на съезде партии "Единство" её председателем был избран глава парламентской фракции "Нового единства" Эдмунд Юревицс, который сменит на этом посту многолетнего главу партии и нынешнего министра финансов Арвила Ашераденса.

В речи, обращённой к делегатам съезда, Юревицс назвал "Единство" подлинно сильной демократической партией, особо отметив обширное представительство "Единства" в регионах.

Юревицс сказал также, что членов партии объединяют общие ценности - "это ценности, которые необходимы Латвии", добавив, что общественность ожидает от политиков чёткой, прагматичной работы, основанной на ценностях, а не крайностей и радикализма.

Он считает своим долгом продолжать борьбу за ценности, которые представляет партия, так как Россия продолжает войну против Украины и ведёт гибридную войну с Латвией: "Надо понимать, что идёт борьба за ценности". 

Он также обратился к отдельным политическим силам, которые не назвал поимённо, но которые, по его словам, "подыгрывают прокремлёвским силам", и призвал опомниться, так как в нынешней геополитической ситуации нельзя себе позволять подобных споров. Очевидно, имелся в виду спор между партнёрами по правящей коалиции.

Юревицс подчеркнул, что популисты пытаются очернять страну и сеять в народе страх. "Мы должны поддерживать Украину в борьбе против России, это в национальных интересах Латвии", - сказал он, упомянув также о том, что "Единству" до следующих  выборов в Сейм предстоит работа над предложением по развитию Латвии в долгосрочной перспективе.

В свою очередь, Ашераденс сказал агентству LETA, что решение более не выставлять свою кандидатуру было очень осознанным - оно принято больше года назад. Он уверен, что для "Единства" очень важно меняться, чтобы в политику пришло новое поколение и создавало свои идеи. При этом экс-председатель партии собирается продолжать вести активную политическую деятельность.

Новый глава "Единства" Юревицс в политике уже 15 лет. Он имеет степень бакалавра социальных наук по специальности "политология", окончил ЛУ.

С 2010 по 2020 год Юревицс был помощником депутата Сейма, с 2020 по 2022 год руководил бюро вице-мэра Риги, в 2022 году также некоторое время был депутатом столичной думы.

В "Единстве" Юревицс возглавлял молодёжную организацию, с 2018 года он входит в правление партии, с 2022-го является также членом правления объединения партий "Новое единство" и депутатом Сейма. В парламенте он работает в двух комиссиях - по бюджету и финансам (налогам) и по мандатам, этике и заявлениям. В 2023 году возглавил фракцию "Нового единства" в Сейме.



На телеканале TV24 в программе Uz līnijas председатель Союза свободных профсоюзов Латвии Эгил Балдзенс отметил, что в латвийской пенсионной системе не принимается во внимание существенный факт - мужчины живут в среднем меньше женщин, поэтому они нередко теряют часть своей пенсии.

Салон интерьера Krassky без согласия художника Индрикиса Гелзиса выставил некоторые его произведения в Москве на международной ярмарке искусства Cosmoscow. Об этом сообщила программа ЛТВ Kultūršoks.

С 27 сентября по 10 октября у памятника Свободы и Рижского замка не будет почётного караула, о чём агентству LETA сообщили Национальные вооружённые силы (НВС).

Международный паралимпийский комитет восстановил членство национальных комитетов России и Беларуси. Данное решение позволяет спортсменам этих стран выступить на Играх в Италии под своими флагами.

Как пишет со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и собеседника в украинской власти Wall Street Journal, об этом президент США Дональд Трамп сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их встречи во вторник на полях Генассамблеи ООН.

Британский политик Нейтан Гилл делал в Европарламенте заявления в пользу РФ, получая взятки от пророссийского активиста Олега Волошина.

