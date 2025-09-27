Председателем «Единства» избран Юревицс

В речи, обращённой к делегатам съезда, Юревицс назвал "Единство" подлинно сильной демократической партией, особо отметив обширное представительство "Единства" в регионах.

Юревицс сказал также, что членов партии объединяют общие ценности - "это ценности, которые необходимы Латвии", добавив, что общественность ожидает от политиков чёткой, прагматичной работы, основанной на ценностях, а не крайностей и радикализма.

Он считает своим долгом продолжать борьбу за ценности, которые представляет партия, так как Россия продолжает войну против Украины и ведёт гибридную войну с Латвией: "Надо понимать, что идёт борьба за ценности".

Он также обратился к отдельным политическим силам, которые не назвал поимённо, но которые, по его словам, "подыгрывают прокремлёвским силам", и призвал опомниться, так как в нынешней геополитической ситуации нельзя себе позволять подобных споров. Очевидно, имелся в виду спор между партнёрами по правящей коалиции.

Юревицс подчеркнул, что популисты пытаются очернять страну и сеять в народе страх. "Мы должны поддерживать Украину в борьбе против России, это в национальных интересах Латвии", - сказал он, упомянув также о том, что "Единству" до следующих выборов в Сейм предстоит работа над предложением по развитию Латвии в долгосрочной перспективе.

В свою очередь, Ашераденс сказал агентству LETA, что решение более не выставлять свою кандидатуру было очень осознанным - оно принято больше года назад. Он уверен, что для "Единства" очень важно меняться, чтобы в политику пришло новое поколение и создавало свои идеи. При этом экс-председатель партии собирается продолжать вести активную политическую деятельность.

Новый глава "Единства" Юревицс в политике уже 15 лет. Он имеет степень бакалавра социальных наук по специальности "политология", окончил ЛУ.

С 2010 по 2020 год Юревицс был помощником депутата Сейма, с 2020 по 2022 год руководил бюро вице-мэра Риги, в 2022 году также некоторое время был депутатом столичной думы.

В "Единстве" Юревицс возглавлял молодёжную организацию, с 2018 года он входит в правление партии, с 2022-го является также членом правления объединения партий "Новое единство" и депутатом Сейма. В парламенте он работает в двух комиссиях - по бюджету и финансам (налогам) и по мандатам, этике и заявлениям. В 2023 году возглавил фракцию "Нового единства" в Сейме.