Месть СГД? Чем обернулась критика налоговой для хозяйки гостевого дома

Случайность? Совпадение? Думаю, ни у кого не возникнет сомнений, что это месть, - пишет Мурниеце. По крайней мере, для меня всё ясно: «хотела спорить с VID? — получай, может, пропадет желание высказываться». Нет, не пропадет, я не сделала ничего плохого или незаконного. Все годы я платила налоги. Большие, как известно, ведь мы все такие платим, - пишет предпринииматель. Она описала целый ряд вопросов и требований, которые внезапно появились у налоговых инспекторов.

- Этим летом закончились мои обязательства перед гостиницей «Roma». После 13 лет работы там. Последние пять лет здание находилось в ремонте, я платила счета за коммунальные услуги, чинила прорвавшиеся трубы, зимой чистила снег и ждала, когда дом получит новых владельцев и новую жизнь. Я знала, что мой договор закончится летом, и постепенно развивала свои «Салнены», чтобы в будущем работал не один домик.

В запросе VID о сделках, например, есть требование объяснить, почему я выставляла ежемесячные счета «Narvesen». Может быть потому, что «Narvesen» уже десятки лет является арендатором «Roma»?

Один из вопросов — обосновать сделки с «Latvenergo». Серьезно? Мне нужно обосновывать сделку с поставщиком электроэнергии для всего здания…

VID пошёл ещё дальше. Последние полгода я работала в соседнем гостевом доме — стелила кровати и мыла полы, потому что с одним своим домиком пока не проживешь, пока я готовлю новый в «Салнены». Я честно выставляла хозяину дома счета и с них платила налоги. А ведь могла бы просить наличными — тогда бы не пришлось объясняться…

У меня требуют обосновать полезность чека из «Depo», покупку веников в другом хозяйственном магазине. И многое другое. Нет ничего такого, что нельзя было бы объяснить или обосновать. Но снова моей бухгалтеру и подруге придется потратить на меня несколько дней, чтобы всё собрать и описать. Мы это сделаем.

А чувство? Думаю, мне не нужно рассказывать, какое это чувство, когда в пятницу после обеда приходит письмо от VID. Зная, что ты не сделал ничего плохого, всё равно становится физически плохо.

Компания каждый месяц подавала отчёты по НДС. Каждый год — годовые отчёты. Каждый месяц платила НДС и подоходный налог с зарплаты. Ни разу, ни по одному чеку или сделке не было вопросов. А теперь » по всему и каждому…

«Нет сомнений. Если очень постараться, к чему угодно можно придраться. Наверняка и к какому-нибудь моему чеку или счету. Я даже не сомневаюсь, что мне снова заставят заплатить за что-то, о чём я пока не знаю. Продам свою машину в лизинге (много другого у меня нет) и, если дойдет до этого, заплачу», — уверена Мурниеце.

»А пока? Пока мне действительно физически плохо и отвратительное чувство. От того, что вот так можно мстить. В демократической ли стране мы живём? Вряд ли. Это откровенный шантаж и угрозы. Моральный террор. Но удачный», - резюмировала предприниматель.