Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 26. Сентября Завтра: Gundars, Knuts, Kurts
Доступность

Месть СГД? Чем обернулась критика налоговой для хозяйки гостевого дома

Редакция PRESS 26 сентября, 2025 17:53

Важно 0 комментариев

«Прошла неделя с того момента, как я подняла тему о том, что Служба госдоходов (СГД) заставляет гостевые домики платить налог задним числом. И сегодня я получила запрос от СГД предоставить за последние два года документы по всем сделкам моей компании», —  об этом в социальной сети Facebook рассказала экс-политик, ныне предприниматель Линда Мурниеце

Случайность? Совпадение? Думаю, ни у кого не возникнет сомнений, что это месть,  - пишет Мурниеце. По крайней мере, для меня всё ясно: «хотела спорить с VID? — получай, может, пропадет желание высказываться». Нет, не пропадет, я не сделала ничего плохого или незаконного. Все годы я платила налоги. Большие, как известно, ведь мы все такие платим, - пишет предпринииматель. Она описала целый ряд вопросов и требований, которые внезапно появились у налоговых инспекторов. 

- Этим летом закончились мои обязательства перед гостиницей «Roma». После 13 лет работы там. Последние пять лет здание находилось в ремонте, я платила счета за коммунальные услуги, чинила прорвавшиеся трубы, зимой чистила снег и ждала, когда дом получит новых владельцев и новую жизнь. Я знала, что мой договор закончится летом, и постепенно развивала свои «Салнены», чтобы в будущем работал не один домик.

В запросе VID о сделках, например, есть требование объяснить, почему я выставляла ежемесячные счета «Narvesen». Может быть потому, что «Narvesen» уже десятки лет является арендатором «Roma»?

Один из вопросов — обосновать сделки с «Latvenergo». Серьезно? Мне нужно обосновывать сделку с поставщиком электроэнергии для всего здания…

VID пошёл ещё дальше. Последние полгода я работала в соседнем гостевом доме — стелила кровати и мыла полы, потому что с одним своим домиком пока не проживешь, пока я готовлю новый в «Салнены». Я честно выставляла хозяину дома счета и с них платила налоги. А ведь могла бы просить наличными — тогда бы не пришлось объясняться…

У меня требуют обосновать полезность чека из «Depo», покупку веников в другом хозяйственном магазине. И многое другое. Нет ничего такого, что нельзя было бы объяснить или обосновать. Но снова моей бухгалтеру и подруге придется потратить на меня несколько дней, чтобы всё собрать и описать. Мы это сделаем.

А чувство? Думаю, мне не нужно рассказывать, какое это чувство, когда в пятницу после обеда приходит письмо от VID. Зная, что ты не сделал ничего плохого, всё равно становится физически плохо.

Компания каждый месяц подавала отчёты по НДС. Каждый год — годовые отчёты. Каждый месяц платила НДС и подоходный налог с зарплаты. Ни разу, ни по одному чеку или сделке не было вопросов. А теперь » по всему и каждому…

«Нет сомнений. Если очень постараться, к чему угодно можно придраться. Наверняка и к какому-нибудь моему чеку или счету. Я даже не сомневаюсь, что мне снова заставят заплатить за что-то, о чём я пока не знаю. Продам свою машину в лизинге (много другого у меня нет) и, если дойдет до этого, заплачу», — уверена Мурниеце. 

»А пока? Пока мне действительно физически плохо и отвратительное чувство. От того, что вот так можно мстить. В демократической ли стране мы живём? Вряд ли. Это откровенный шантаж и угрозы. Моральный террор. Но удачный», - резюмировала предприниматель.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:15 26.09.2025
Латвия: в домах начали топить, но не везде
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: яблок мало, самим не хватит
Sfera.lv 2 часа назад
Кто платит налоги? В Сейме спорят о рынке такси и платформе Bolt
Bitnews.lv 3 часа назад
Латвия: ещё минус три школы в Балвском крае
Sfera.lv 3 часа назад
«Мы возили матрёшек из Украины» — торговцы против правил рынка
Bitnews.lv 4 часа назад
Погода: всё то же и всё так же
Sfera.lv 6 часов назад
Трамп: величие — это обложить пошлинами всё!
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: Добраться до Елгавы станет проще
Sfera.lv 9 часов назад

Миериня Шрёдингера: главред журнала IR обратила внимание на одну странность

Выбор редакции 21:02

Выбор редакции 0 комментариев

Главный редактор журнала IR Неллия Лочмеле на своей странице в Твиттере/X назвала спикера Сейма Дайгу Миериню (Крестьянский союз Латвии, СЗК) - Миериней Шрёдингера, имея в виду известный мыслительный эксперимент, когда кот, помещённый в закрытый ящик с устройством из радиоактивного атома, яда и счетчика, одновременно находится в двух состояниях: жив и мёртв, пока ящик не открыт и не произошло наблюдение. Такую аналогию журналист провела, когда увидела, что все депутаты Сейма вчера голосовали по законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции, а Миериня - только управляла этим процессом, но свое мнение никак не высказала.

Главный редактор журнала IR Неллия Лочмеле на своей странице в Твиттере/X назвала спикера Сейма Дайгу Миериню (Крестьянский союз Латвии, СЗК) - Миериней Шрёдингера, имея в виду известный мыслительный эксперимент, когда кот, помещённый в закрытый ящик с устройством из радиоактивного атома, яда и счетчика, одновременно находится в двух состояниях: жив и мёртв, пока ящик не открыт и не произошло наблюдение. Такую аналогию журналист провела, когда увидела, что все депутаты Сейма вчера голосовали по законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции, а Миериня - только управляла этим процессом, но свое мнение никак не высказала.

Читать
Загрузка

Сигнал для других: ЕСПЧ разрешил депортировать гражданина Сирии из Австрии

Важно 21:02

Важно 0 комментариев

Европейский суд по правам человека разрешил Австрии депортировать 19-летнего гражданина Сирии, отменив ранее введённый запрет на высылку от самой Австрии. Решение может открыть путь аналогичным действиям и в других странах ЕС.

Европейский суд по правам человека разрешил Австрии депортировать 19-летнего гражданина Сирии, отменив ранее введённый запрет на высылку от самой Австрии. Решение может открыть путь аналогичным действиям и в других странах ЕС.

Читать

«Будем ходить по магазинам и проверять ценники» глава бюджетной комиссии о снижении НДС

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

С 2018 года в Латвии действует сниженная ставка НДС на характерные для страны овощи и фрукты. В бюджете на следующий год льгота планируется также для хлеба, молока, яиц и свежего мяса птицы. При этом ряд сельскохозяйственных организаций предлагает расширить список, включив туда свинину, говядину и другую свежую мясную продукцию.

С 2018 года в Латвии действует сниженная ставка НДС на характерные для страны овощи и фрукты. В бюджете на следующий год льгота планируется также для хлеба, молока, яиц и свежего мяса птицы. При этом ряд сельскохозяйственных организаций предлагает расширить список, включив туда свинину, говядину и другую свежую мясную продукцию.

Читать

Массовая драка в Старой Риге: казалось бы, причём тут русские?

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлена массовая потасовка в Старой Риге. Выложивший ролик человек провел параллель с недавним выступлением мэра Виестурса Клейнбергса.

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлена массовая потасовка в Старой Риге. Выложивший ролик человек провел параллель с недавним выступлением мэра Виестурса Клейнбергса.

Читать

Не корми медведя, чтобы не стать едой самому: эксперты предупреждают!

Для настроения 20:26

Для настроения 0 комментариев

В Латвии популяция бурого медведя постепенно растёт и сейчас оценивается примерно в 150 особей. Особенно заметным присутствие зверя становится в Северной Видземе. Осенью, когда в леса отправляются грибники, сборщики ягод и туристы, вопрос о том, как человеку сосуществовать с этим охраняемым животным, становится особенно актуальным.

В Латвии популяция бурого медведя постепенно растёт и сейчас оценивается примерно в 150 особей. Особенно заметным присутствие зверя становится в Северной Видземе. Осенью, когда в леса отправляются грибники, сборщики ягод и туристы, вопрос о том, как человеку сосуществовать с этим охраняемым животным, становится особенно актуальным.

Читать

От «звезды» комсомола в евродепутаты: как проходила в Европарламент Инесе Вайдере

Важно 19:29

Важно 0 комментариев

Биография евродепутата Инесе Вайдере пёстра, как грудь дятла: от «лица» латвийского комсомола до члена национально-консервативной партии, по пути побывав и  «дочерью врага народа». В советское время она 12 лет была членом компартии и сторонницей её идеологии, за что позже получала упрёки с обеих сторон. Карьеру многолетнего депутата Европарламента от Латвии рассмотрел журналист jauns.lv. 

Биография евродепутата Инесе Вайдере пёстра, как грудь дятла: от «лица» латвийского комсомола до члена национально-консервативной партии, по пути побывав и  «дочерью врага народа». В советское время она 12 лет была членом компартии и сторонницей её идеологии, за что позже получала упрёки с обеих сторон. Карьеру многолетнего депутата Европарламента от Латвии рассмотрел журналист jauns.lv. 

Читать

Скандал с украинскими матрешками: торговцев выгоняют с Центрального рынка (ВИДЕО)

Выбор редакции 19:25

Выбор редакции 0 комментариев

После того как в социальных сетях разгорелась волна критики в адрес внешнего вида и ассортимента бывшего Овощного павильона Рижского центрального рынка, вице-мэр столицы Эдвардс Ратниекс заявил о наведении порядка и начале борьбы с символикой «страны-агрессора». Однако в результате этих действий пострадали обычные торговцы.

После того как в социальных сетях разгорелась волна критики в адрес внешнего вида и ассортимента бывшего Овощного павильона Рижского центрального рынка, вице-мэр столицы Эдвардс Ратниекс заявил о наведении порядка и начале борьбы с символикой «страны-агрессора». Однако в результате этих действий пострадали обычные торговцы.

Читать