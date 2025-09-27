«Рынок на улице Калнциема сократился на треть — с чего бы?» Наблюдение Лато Лапсы

Тем не менее дела, вероятно, идут не слишком блестяще - публицист Лато Лапса, побывавший на рынке буквально недавно, заметил, что рынок сократился примерно на треть, то есть торговцев стало на треть меньше. И это не явление только нынешней субботы, когда в Латвии отмечают день Микеля и проводятся ярмарки также и в центре столицы - на Домской площади, и в Этнографическом музее. Лапса пишет в соцсети "Х", что из слов торговцев можно понять - дело так обстоит не только сегодня.

"С февраля не бывал на рыночке на ул. Калнциема. Даже по сравнению с зимними условиями рыночек сократился на треть. Спрашиваю, что случилось? Агенскалнский рынок съел? Оставшиеся торговцы говорят - нет, просто плохо и становится только хуже. С чего бы это..."

А вот как откликаются на его твит:

- Потому что торгаш обыкновенный не снижает цену, чтобы продать побольше, а поднимает, чтобы нескольких оставшихся объе...ть побольше. Чем сильнее повышают цену, тем меньше людей. Чем меньше людей, тем больше будут повышать цену, в результате это вопрос уже не покупательной способности, а здравого смысла.

- Динамичный экономический прорыв "Нового единства" виноват? Нет, не может быть!

- Живу буквально рядом. Моё наблюдение: так много очень специфических продуктов, которые совершенно не являются товаром первой необходимости. Свечи в форме цветов, какие-то планировщики, одежда из мохера для грудничков и т.д. И всё, конечно, стоит столько, сколько оно стоит. В подарок - да, но точно не для повседневного рынка.

- Покупательная способность у людей снизилась, у торговцев расходы на всё растут с бешеной скоростью. И продолжают в небольших количествах, но уезжать.

- Умная реиндустриализация 4х4, в равных пропорциях смешанная с прорывом Силини.

- Депутаты просто за границей покупают, у остальных денег нет.

- Как-то вечером пятницы (!) забрёл в Grill Garden поблизости, и из примерно 20 посетителей нас было двое местных, остальные - иностранцы. Думай, что хочешь: местные никуда не ходят? Экономят? Ген хуторянина? Другие развлечения - сидят в "ТикТоке" или пьют?

- Да, в Латвии кофе за 4,50 евро пьют только богачи. Остальные считать научились.

- В регионах это уже давненько видно.

- Да, vissslikti.lv, точно как твои кураторы учили.