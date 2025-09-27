Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 27. Сентября Завтра: Adolfs, Ilgonis
Доступность

«Рынок на улице Калнциема сократился на треть — с чего бы?» Наблюдение Лато Лапсы

Редакция PRESS 27 сентября, 2025 16:19

Важно 0 комментариев

Рынок в столичном квартале Калнциема известен как место, где торгуют, прямо скажем, не самыми дорогими продуктами и изделиями производства латвийских фермеров и ремесленников. Однако спрос на все эти товары, очевидно, есть - далеко не все посетители ходят туда, как в музей, чтобы поглазеть на экспонаты, иначе не было бы никакого смысла торговать там столько лет.

Тем не менее дела, вероятно, идут не слишком блестяще - публицист Лато Лапса, побывавший на рынке буквально недавно, заметил, что рынок сократился примерно на треть, то есть торговцев стало на треть меньше. И это не явление только нынешней субботы, когда в Латвии отмечают день Микеля и проводятся ярмарки также и в центре столицы - на Домской площади, и в Этнографическом музее. Лапса пишет в соцсети "Х", что из слов торговцев можно понять - дело так обстоит не только сегодня.

"С февраля не бывал на рыночке на ул. Калнциема. Даже по сравнению с зимними условиями рыночек сократился на треть. Спрашиваю, что случилось? Агенскалнский рынок съел? Оставшиеся торговцы говорят - нет, просто плохо и становится только хуже. С чего бы это..."

А вот как откликаются на его твит:

- Потому что торгаш обыкновенный не снижает цену, чтобы продать побольше, а поднимает, чтобы нескольких оставшихся объе...ть побольше. Чем сильнее повышают цену, тем меньше людей. Чем меньше людей, тем больше будут повышать цену, в результате это вопрос уже не покупательной способности, а здравого смысла.

- Динамичный экономический прорыв "Нового единства" виноват? Нет, не может быть!

- Живу буквально рядом. Моё наблюдение: так много очень специфических продуктов, которые совершенно не являются товаром первой необходимости. Свечи в форме цветов, какие-то планировщики, одежда из мохера для грудничков и т.д. И всё, конечно, стоит столько, сколько оно стоит. В подарок - да, но точно не для повседневного рынка.

- Покупательная способность у людей снизилась, у торговцев расходы на всё растут с бешеной скоростью. И продолжают в небольших количествах, но уезжать.

- Умная реиндустриализация 4х4, в равных пропорциях смешанная с прорывом Силини.

- Депутаты просто за границей покупают, у остальных денег нет.

- Как-то вечером пятницы (!) забрёл в Grill Garden поблизости, и из примерно 20 посетителей нас было двое местных, остальные - иностранцы. Думай, что хочешь: местные никуда не ходят? Экономят? Ген хуторянина? Другие развлечения - сидят в "ТикТоке" или пьют?

- Да, в Латвии кофе за 4,50 евро пьют только богачи. Остальные считать научились.

- В регионах это уже давненько видно.

- Да, vissslikti.lv, точно как твои кураторы учили.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:15 27.09.2025
Латвия: общепит не выживет без гастрабайтеров
Sfera.lv 1 час назад
Облака, туман и немного солнца: прогноз на воскресенье
Bitnews.lv 3 часа назад
Балдзенс: мужчины теряют до двух с половиной лет своей пенсии
Bitnews.lv 3 часа назад
«Вода по цене мяса» — эксперты о скрытых рисках рыбного фарша
Bitnews.lv 3 часа назад
В Молдове сняли с выборов ещё одну пророссийскую партию
Bitnews.lv 3 часа назад
Латвия: в минобразе «потеряли» 15 000 детей
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: омбудсмен идёт к народу
Sfera.lv 6 часов назад
Швеция: страшно, аж жуть
Sfera.lv 2 дня назад

Не алкоголем единым: зачем латыши ездят в Эстонию и эстонцы — в Латвию?

Важно 17:47

Важно 0 комментариев

Уже почти три месяца в эстонском и латвийском приграничье курсируют автобусы по двум маршрутам: Валка - Валга и Салацгрива - Пярну. Эстонцы ездят в Латвию за покупками, а латыши в Эстонию - отдыхать и лечиться. Об этом рассказала программа Reģioni Krustpunktā на ReTV.

Уже почти три месяца в эстонском и латвийском приграничье курсируют автобусы по двум маршрутам: Валка - Валга и Салацгрива - Пярну. Эстонцы ездят в Латвию за покупками, а латыши в Эстонию - отдыхать и лечиться. Об этом рассказала программа Reģioni Krustpunktā на ReTV.

Читать
Загрузка

Украина возмущена: российским паролимпийцам разрешили выступать

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета полностью восстановила статус Паралимпийских комитетов России и Белоруссии. Ограничения в отношении комитетов двух стран вводились из-за российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Украинские власти раскритиковали решение комитета.

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета полностью восстановила статус Паралимпийских комитетов России и Белоруссии. Ограничения в отношении комитетов двух стран вводились из-за российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Украинские власти раскритиковали решение комитета.

Читать

Лиепниекс: повышение НДС неизбежно

Важно 17:08

Важно 0 комментариев

К такому выводу пришёл писатель и политический обозреватель Юргис Лиепниекс, опубликовавший соответствующий твит.

К такому выводу пришёл писатель и политический обозреватель Юргис Лиепниекс, опубликовавший соответствующий твит.

Читать

«Пока сидишь в ванне, жарь пельмени!» Дизайнер квартиры был большим оригиналом?

Важно 15:43

Важно 0 комментариев

Время от времени в интернете попадаются весьма странные объявления. Точнее, в них предлагаются для продажи или аренды весьма странные объекты. Как, например, эта 2-комнатная квартира, которая сдаётся в центре Риги. 

Время от времени в интернете попадаются весьма странные объявления. Точнее, в них предлагаются для продажи или аренды весьма странные объекты. Как, например, эта 2-комнатная квартира, которая сдаётся в центре Риги. 

Читать

Ночью в Латвии местами возможен туман; а что днём в воскресенье?

Важно 15:17

Важно 0 комментариев

В ночь на воскресенье в Латвии сохранится облачная погода, местами с прояснениями, осадков не ожидается - такой прогноз дают латвийские метеорологи на 28 сентября.

В ночь на воскресенье в Латвии сохранится облачная погода, местами с прояснениями, осадков не ожидается - такой прогноз дают латвийские метеорологи на 28 сентября.

Читать

Спрудс: не стоит переоценивать непобедимость российской стороны

Мнения 15:04

Мнения 0 комментариев

При этом нельзя недооценивать её способность приспосабливаться - это признал в интервью агентству LETA министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

При этом нельзя недооценивать её способность приспосабливаться - это признал в интервью агентству LETA министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Читать