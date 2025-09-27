Спрудс: не стоит переоценивать непобедимость российской стороны

Министр отметил, что сейчас делается упор на ПВО - он подчеркнул, что противовоздушная оборона играет решающую роль, и это один из важнейших выводов и уроков, извлечённых из опыта Украины.

"Нам не стоит переоценивать непобедимость российской стороны - её нет. Нам не стоит также и недооценивать себя - мы способны и сильны, но при этом не стоит недооценивать и способность России приспосабливаться. Мы видим, что Россия приспосабливается, количество дронов непрерывно растёт, тактика и стратегия их применения меняется, и нам надо с этим считаться. Идёт соперничество", - заявил министр, ещё раз подчеркнув, что именно поэтому наличие ПВО столь важно.

Армия уже несколько лет располагает системами ПВО ближнего радиуса действия RBS-70, в нынешнем году подписан договор о приобретении дополнительных систем.

В Латвии развиваются системы дронов и дронов-перехватчиков. В следующем году 100 миллионов евро будут выделены на дроновые и антидроновые системы.

Кроме того, Спрудс напомнил, что об усилении прочих возможностей армии тоже не забыто: "У нас есть и огневая мощь, и механизированная пехотная бригада, и необходимые боеприпасы, и мины на восточной границе".