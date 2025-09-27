Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 27. Сентября Завтра: Adolfs, Ilgonis
Доступность

Спрудс: не стоит переоценивать непобедимость российской стороны

© LETA 27 сентября, 2025 09:04

Важно 0 комментариев

При этом нельзя недооценивать её способность приспосабливаться - это признал в интервью агентству LETA министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Министр отметил, что сейчас делается упор на ПВО - он подчеркнул, что противовоздушная оборона играет решающую роль, и это один из важнейших выводов и уроков, извлечённых из опыта Украины.

"Нам не стоит переоценивать непобедимость российской стороны - её нет. Нам не стоит также и недооценивать себя - мы способны и сильны, но при этом не стоит недооценивать и способность России приспосабливаться. Мы видим, что Россия приспосабливается, количество дронов непрерывно растёт, тактика и стратегия их применения меняется, и нам надо с этим считаться. Идёт соперничество", - заявил министр, ещё раз подчеркнув, что именно поэтому наличие ПВО столь важно.

Армия уже несколько лет располагает системами ПВО ближнего радиуса действия RBS-70, в нынешнем году подписан договор о приобретении дополнительных систем.

В Латвии развиваются системы дронов и дронов-перехватчиков. В следующем году 100 миллионов евро будут выделены на дроновые и антидроновые системы.

Кроме того, Спрудс напомнил, что об усилении прочих возможностей армии тоже не забыто: "У нас есть и огневая мощь, и механизированная пехотная бригада, и необходимые боеприпасы, и мины на восточной границе".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 09:55 27.09.2025
Латвия: пора прививаться, но без спешки
Sfera.lv 25 минут назад
Завтрак со «Сферой»: суп из плавленого сырка
Sfera.lv 2 часа назад
Польша: против бандеризма
Sfera.lv 3 часа назад
Украина: жизнь в долг без плана возврата
Sfera.lv 3 часа назад
Венгерские дроны над Украиной? Будапешт отрицает
Bitnews.lv 11 часов назад
Куда ушёл миллиард? Минфин объяснил причины дефицита бюджета
Bitnews.lv 16 часов назад
Фермеры требуют снизить НДС на всю мясную продукцию
Bitnews.lv 16 часов назад
Латвия: не профессионализм, а система, однако…
Sfera.lv 19 часов назад

«В Риге нет проблемы нелегалов!» Политики только пугают нас в ожидании выборов?

Важно 09:55

Важно 0 комментариев

На платформе "Х" Мартиньш опубликовал твит, оказавшийся весьма провокационным. Мнений высказано довольно много, в основном комментаторы его раскритиковали и посоветовали выйти на улицу и открыть глаза, раз он не видит проблемы.

На платформе "Х" Мартиньш опубликовал твит, оказавшийся весьма провокационным. Мнений высказано довольно много, в основном комментаторы его раскритиковали и посоветовали выйти на улицу и открыть глаза, раз он не видит проблемы.

Читать
Загрузка

Глава Клиники онкохирургии: «Это финансирование смертности, а не здоровья!»

Важно 09:15

Важно 0 комментариев

На телеканале TV24 в программе Naudas cena глава Онкоклиники Латвийского онкологического центра Рижской Восточной клинической университетской больницы Арманд Сивиньш резко раскритиковал нынешнюю модель финансирования медицины. 

На телеканале TV24 в программе Naudas cena глава Онкоклиники Латвийского онкологического центра Рижской Восточной клинической университетской больницы Арманд Сивиньш резко раскритиковал нынешнюю модель финансирования медицины. 

Читать

Месть СГД? Чем обернулась критика налоговой для хозяйки гостевого дома

Важно 07:53

Важно 0 комментариев

«Прошла неделя с того момента, как я подняла тему о том, что Служба госдоходов (СГД) заставляет гостевые домики платить налог задним числом. И сегодня я получила запрос от СГД предоставить за последние два года документы по всем сделкам моей компании», —  об этом в социальной сети Facebook рассказала экс-политик, ныне предприниматель Линда Мурниеце

«Прошла неделя с того момента, как я подняла тему о том, что Служба госдоходов (СГД) заставляет гостевые домики платить налог задним числом. И сегодня я получила запрос от СГД предоставить за последние два года документы по всем сделкам моей компании», —  об этом в социальной сети Facebook рассказала экс-политик, ныне предприниматель Линда Мурниеце

Читать

Пенсионеры станут богаче? Разбираем, кому и сколько добавят к пенсии в этом году

Новости Латвии 07:51

Новости Латвии 0 комментариев

В этом году ежегодная индексация пенсий, согласно закону «О государственных пенсиях», будет проведена, как обычно, с 1 октября. Призывы отдельных политиков и общественных организаций пенсионеров проводить индексацию хотя бы два раза в год так и остались неуслышанными. Между тем цены на основные продукты питания неуклонно растут, что каждый может заметить при посещении магазинов. Однако, согласно официальным статистическим данным, годовая инфляция в июле 2025 года составила всего 3,8%, поэтому на значительное увеличение пенсий рассчитывать не приходиться. Что же ждет пенсионеров?

В этом году ежегодная индексация пенсий, согласно закону «О государственных пенсиях», будет проведена, как обычно, с 1 октября. Призывы отдельных политиков и общественных организаций пенсионеров проводить индексацию хотя бы два раза в год так и остались неуслышанными. Между тем цены на основные продукты питания неуклонно растут, что каждый может заметить при посещении магазинов. Однако, согласно официальным статистическим данным, годовая инфляция в июле 2025 года составила всего 3,8%, поэтому на значительное увеличение пенсий рассчитывать не приходиться. Что же ждет пенсионеров?

Читать

Дело Адамсонса: «Женька» с «Сашкой» из ФСБ, и при чем тут Россельхознадзор?

Важно 07:49

Важно 0 комментариев

Продолжается суд второй инстанции по делу экс-депутата Сейма Яниса Адамсонса, который обвиняется в шпионаже, мошенничестве и хранении боеприпасов. И хотя внимание общества в основном приковано к бывшему политику, на скамье подсудимых находится еще один человек - Геннадий Силонов. Кто он, опытный шпион или человек, случайно попавший в жернова правосудия? Кто такие "Женька" и "Сашка" из ФСБ и при чем тут Россельхознадзор? Рассказываем из зала суда.

Продолжается суд второй инстанции по делу экс-депутата Сейма Яниса Адамсонса, который обвиняется в шпионаже, мошенничестве и хранении боеприпасов. И хотя внимание общества в основном приковано к бывшему политику, на скамье подсудимых находится еще один человек - Геннадий Силонов. Кто он, опытный шпион или человек, случайно попавший в жернова правосудия? Кто такие "Женька" и "Сашка" из ФСБ и при чем тут Россельхознадзор? Рассказываем из зала суда.

Читать

Зачем лосося превращают в фарш: раскрываем тайну очередного полуфабриката

Важно 07:42

Важно 0 комментариев

Охлажденный лосось, искусственным путем выращенный на фермах в Норвегии, уже давно стал обычным гостем на прилавках латвийских магазинов. Однако за последние годы этот продукт заметно подорожал. На смену ему появилась дешевая альтернатива — замороженный рыбный фарш, расфасованный в полиэтиленовые тубы. Литовский производитель утверждает, что его продукт избавляет покупателя от утомительной чистки и разделки рыбы, а также подходит для любителей рыбных котлет. Но подозрительно низкая цена тотчас наводит на определенные размышления относительно натуральности продукта.

Охлажденный лосось, искусственным путем выращенный на фермах в Норвегии, уже давно стал обычным гостем на прилавках латвийских магазинов. Однако за последние годы этот продукт заметно подорожал. На смену ему появилась дешевая альтернатива — замороженный рыбный фарш, расфасованный в полиэтиленовые тубы. Литовский производитель утверждает, что его продукт избавляет покупателя от утомительной чистки и разделки рыбы, а также подходит для любителей рыбных котлет. Но подозрительно низкая цена тотчас наводит на определенные размышления относительно натуральности продукта.

Читать