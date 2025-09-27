Не алкоголем единым: зачем латыши ездят в Эстонию и эстонцы — в Латвию?

Жительница Айнажи Лигита слышала о том, что в июле открылся автобусный маршрут в Пярну. Сама она пока туда не съездила, но подумывает об этом: "Насколько я слышала, люди очень рады, в "Фейсбуке" можно увидеть фотографии, как довольны люди. Не знаю, как это будет продвигаться дальше, будет ли. Известно, что посёлок маленький, окупится ли это зимой? Но каждую новую инициативу можно приветствовать - хотя бы что-то происходит".

Кустарь-надомник Агрис Трейс, торгующий своим товаром напротив автобусной остановки, тоже заметил, что интерес людей растёт с каждым днём, приезжают и покупатели из Эстонии: "С автобуса были как раз на прошлой неделе. А так эстонцев много тут ездит. Они просто должны привыкнуть, что это можно сделать на автобусе. Они за покупками сюда ездят, а не отдыхать".

Стоимость билета - всего два евро, с 63 лет и для детей и молодёжи до 20 лет - бесплатно. Анита и Айна едут на автобусе в Пярну уже третий раз: "Мы в рестораны ходим, покушать. Пенсионерам надо развлекаться. Бесплатно съезжу, схожу в заведение - всё в порядке".

Гунтарс Удрис из Салацгривы считает, что зимой латыши будут ездить в Пярну в спа. А сейчас он едет туда на экскурсию с 12-классниками из Салацгривской средней школы - он классный руководитель: "Это большой плюс - чтобы на экскурсию съездить бесплатно, такого ещё поискать надо. Обычно платит либо школа, либо сами дети. Это супервариант - бесплатно может ездить молодёжь до 20 лет. Вот мы и пользуемся".

Школьницы Ясмина и Дагния тоже поделились впечатлениями (одна из них уже была в Пярну, другая едет впервые): "Замечательный автобус, тут можно зарядить телефон, если надо. Единственно, могло бы быть попрохладнее, а то жарко. Но удобно. Хорошо ехать, да ещё и бесплатно".

На этом маршруте в июле было 1300 пассажиров, а в августе - уже 1600.

По маршруту Валка - Валга каждый месяц ездит около 900 человек. Люди ездят за покупками, посмотреть города, на работу и даже на учёбу, а в Валгу из Валки - ещё и в поликлинику.

Министерство сообщения Латвии оценивает этот эксперимент очень положительно. Однако путь к открытию обоих маршрутов не был лёгким - у обеих стран до сих пор не было опыта в обеспечении трансграничного общественного транспорта.

Понадобилось четыре года, чтобы согласовать законодательство обеих стран и найти нужное финансирование. Изначально планировалось открыть четыре маршрута - кроме уже названных, из Алуксне в Выру и из Валмиеры в Вильянди. Будущее этих двух маршрутов зависит от успеха эксперимента.

Сейчас проект на 80% финансирует программа Евросоюза Interreg, остальные 20% покрывает Эстония. Но уже сейчас для жителей приграничья актуален вопрос, что будет в июле следующего года, когда финансирование закончится.

Глава Салацгривского объединённого управления Андрис Зунде подчёркивает, что для местных жителей это нечто большее, чем транспорт: "Мы бы хотели видеть того политика, который скажет, что это не нужно. Это не только чисто практическая цель, чтобы латыш смог дешевле съездить в Пярну или эстонец приехал в Айнажи или Салацгриву. Речь идёт о приграничном сотрудничестве. О сближении двух народов, это намного глубже, если смотреть серьёзно".