Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 27. Сентября Завтра: Adolfs, Ilgonis
Доступность

Не алкоголем единым: зачем латыши ездят в Эстонию и эстонцы — в Латвию?

© Lsm.lv 27 сентября, 2025 17:47

Важно 0 комментариев

Уже почти три месяца в эстонском и латвийском приграничье курсируют автобусы по двум маршрутам: Валка - Валга и Салацгрива - Пярну. Эстонцы ездят в Латвию за покупками, а латыши в Эстонию - отдыхать и лечиться. Об этом рассказала программа Reģioni Krustpunktā на ReTV.

Жительница Айнажи Лигита слышала о том, что в июле открылся автобусный маршрут в Пярну. Сама она пока туда не съездила, но подумывает об этом: "Насколько я слышала, люди очень рады, в "Фейсбуке" можно увидеть фотографии, как довольны люди. Не знаю, как это будет продвигаться дальше, будет ли. Известно, что посёлок маленький, окупится ли это зимой? Но каждую новую инициативу можно приветствовать - хотя бы что-то происходит".

Кустарь-надомник Агрис Трейс, торгующий своим товаром напротив автобусной остановки, тоже заметил, что интерес людей растёт с каждым днём, приезжают и покупатели из Эстонии: "С автобуса были как раз на прошлой неделе. А так эстонцев много тут ездит. Они просто должны привыкнуть, что это можно сделать на автобусе. Они за покупками сюда ездят, а не отдыхать".

Стоимость билета - всего два евро, с 63 лет и для детей и молодёжи до 20 лет - бесплатно. Анита и Айна едут на автобусе в Пярну уже третий раз: "Мы в рестораны ходим, покушать. Пенсионерам надо развлекаться. Бесплатно съезжу, схожу в заведение - всё в порядке".

Гунтарс Удрис из Салацгривы считает, что зимой латыши будут ездить в Пярну в спа. А сейчас он едет туда на экскурсию с 12-классниками из Салацгривской средней школы - он классный руководитель: "Это большой плюс - чтобы на экскурсию съездить бесплатно, такого ещё поискать надо. Обычно платит либо школа, либо сами дети. Это супервариант - бесплатно может ездить молодёжь до 20 лет. Вот мы и пользуемся".

Школьницы Ясмина и Дагния тоже поделились впечатлениями (одна из них уже была в Пярну, другая едет впервые): "Замечательный автобус, тут можно зарядить телефон, если надо. Единственно, могло бы быть попрохладнее, а то жарко. Но удобно. Хорошо ехать, да ещё и бесплатно".

На этом маршруте в июле было 1300 пассажиров, а в августе - уже 1600.

По маршруту Валка - Валга каждый месяц ездит около 900 человек. Люди ездят за покупками, посмотреть города, на работу и даже на учёбу, а в Валгу из Валки - ещё и в поликлинику.

Министерство сообщения Латвии оценивает этот эксперимент очень положительно. Однако путь к открытию обоих маршрутов не был лёгким - у обеих стран до сих пор не было опыта в обеспечении трансграничного общественного транспорта.

Понадобилось четыре года, чтобы согласовать законодательство обеих стран и найти нужное финансирование. Изначально планировалось открыть четыре маршрута - кроме уже названных, из Алуксне в Выру и из Валмиеры в Вильянди. Будущее этих двух маршрутов зависит от успеха эксперимента.

Сейчас проект на 80% финансирует программа Евросоюза Interreg, остальные 20% покрывает Эстония. Но уже сейчас для жителей приграничья актуален вопрос, что будет в июле следующего года, когда финансирование закончится.

Глава Салацгривского объединённого управления Андрис Зунде подчёркивает, что для местных жителей это нечто большее, чем транспорт: "Мы бы хотели видеть того политика, который скажет, что это не нужно. Это не только чисто практическая цель, чтобы латыш смог дешевле съездить в Пярну или эстонец приехал в Айнажи или Салацгриву. Речь идёт о приграничном сотрудничестве. О сближении двух народов, это намного глубже, если смотреть серьёзно".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:15 27.09.2025
Латвия: общепит не выживет без гастрабайтеров
Sfera.lv 1 час назад
Облака, туман и немного солнца: прогноз на воскресенье
Bitnews.lv 3 часа назад
Балдзенс: мужчины теряют до двух с половиной лет своей пенсии
Bitnews.lv 3 часа назад
«Вода по цене мяса» — эксперты о скрытых рисках рыбного фарша
Bitnews.lv 3 часа назад
В Латвии спорят: растут ли продажи «фунфыриков» вместо водки
Bitnews.lv 3 часа назад
В Молдове сняли с выборов ещё одну пророссийскую партию
Bitnews.lv 3 часа назад
Эдмунд Юрьевиц избран новым лидером партии «Единство»
Bitnews.lv 4 часа назад
Ашераденс: правительству важен хладнокровный курс до выборов
Bitnews.lv 4 часа назад
Загрузка

Украина возмущена: российским паролимпийцам разрешили выступать

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета полностью восстановила статус Паралимпийских комитетов России и Белоруссии. Ограничения в отношении комитетов двух стран вводились из-за российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Украинские власти раскритиковали решение комитета.

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета полностью восстановила статус Паралимпийских комитетов России и Белоруссии. Ограничения в отношении комитетов двух стран вводились из-за российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Украинские власти раскритиковали решение комитета.

Читать

Лиепниекс: повышение НДС неизбежно

Важно 17:08

Важно 0 комментариев

К такому выводу пришёл писатель и политический обозреватель Юргис Лиепниекс, опубликовавший соответствующий твит.

К такому выводу пришёл писатель и политический обозреватель Юргис Лиепниекс, опубликовавший соответствующий твит.

Читать

«Рынок на улице Калнциема сократился на треть — с чего бы?» Наблюдение Лато Лапсы

Важно 16:19

Важно 0 комментариев

Рынок в столичном квартале Калнциема известен как место, где торгуют, прямо скажем, не самыми дорогими продуктами и изделиями производства латвийских фермеров и ремесленников. Однако спрос на все эти товары, очевидно, есть - далеко не все посетители ходят туда, как в музей, чтобы поглазеть на экспонаты, иначе не было бы никакого смысла торговать там столько лет.

Рынок в столичном квартале Калнциема известен как место, где торгуют, прямо скажем, не самыми дорогими продуктами и изделиями производства латвийских фермеров и ремесленников. Однако спрос на все эти товары, очевидно, есть - далеко не все посетители ходят туда, как в музей, чтобы поглазеть на экспонаты, иначе не было бы никакого смысла торговать там столько лет.

Читать

«Пока сидишь в ванне, жарь пельмени!» Дизайнер квартиры был большим оригиналом?

Важно 15:43

Важно 0 комментариев

Время от времени в интернете попадаются весьма странные объявления. Точнее, в них предлагаются для продажи или аренды весьма странные объекты. Как, например, эта 2-комнатная квартира, которая сдаётся в центре Риги. 

Время от времени в интернете попадаются весьма странные объявления. Точнее, в них предлагаются для продажи или аренды весьма странные объекты. Как, например, эта 2-комнатная квартира, которая сдаётся в центре Риги. 

Читать

Ночью в Латвии местами возможен туман; а что днём в воскресенье?

Важно 15:17

Важно 0 комментариев

В ночь на воскресенье в Латвии сохранится облачная погода, местами с прояснениями, осадков не ожидается - такой прогноз дают латвийские метеорологи на 28 сентября.

В ночь на воскресенье в Латвии сохранится облачная погода, местами с прояснениями, осадков не ожидается - такой прогноз дают латвийские метеорологи на 28 сентября.

Читать

Спрудс: не стоит переоценивать непобедимость российской стороны

Мнения 15:04

Мнения 0 комментариев

При этом нельзя недооценивать её способность приспосабливаться - это признал в интервью агентству LETA министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

При этом нельзя недооценивать её способность приспосабливаться - это признал в интервью агентству LETA министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Читать