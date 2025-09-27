Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Украина возмущена: российским паролимпийцам разрешили выступать

© BBC 27 сентября, 2025 17:40

Важно 0 комментариев

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета полностью восстановила статус Паралимпийских комитетов России и Белоруссии. Ограничения в отношении комитетов двух стран вводились из-за российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Украинские власти раскритиковали решение комитета.

Вскоре после начала войны в Украине российских паралимпийцев отстранили от Игр в Пекине. Позже, в 2023 году, Международный комитет приостановил членство комитетов России и Белоруссии.

Восстановление статуса национального комитета позволит российским и белорусским спортсменам выступать в Паралимпийских играх и других соревнованиях под национальным флагом и с другими национальными атрибутами.

Это означает, что российские и белорусские паралимпийцы смогут участвовать в зимней Паралимпиаде в Италии в 2026 году.

Последние несколько лет российские паралимпийцы могли выступать в соревнованиях под эгидой Международного паралимпийского комитета только в индивидуальном зачете и нейтральном статусе.

Решение полностью восстановить членство паралимпийских комитетов России и Белоруссии было принято по итогам голосования на Генеральной ассамблее МПК, которая проходит в Сеуле. В первом раунде голосования против полного отстранения Паралимпийского комитета России проголосовали 111 делегатов против, 55 — за. Во втором раунде за отмену частичного отстранения российского комитета проголосовал 91 делегат, против — 77.

В российском Паралимпийском комитете решение Генассамблеи назвали справедливым.

«МПК признал, что ПКР добросовестно исполняет обязательства по членству, установленные Уставом МПК. Это важный вклад в развитие международного паралимпийского движения и пример того, что права спортсменов должны защищаться без дискриминации по национальному и политическому признакам», — говорится в заявлении пресс-службы Паралимпийского комитета России.

Однако, как отметили в ПКР, российские спортсмены, которые в настоящее время участвуют в чемпионате мира по легкой атлетике в Индии, будут по-прежнему во время этих состязаний выступать только в индивидуальном зачете и в нейтральном статусе.

На прошлой неделе Международный олимпийский комитет объявил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принимать участие в Зимних играх 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортине 6–22 февраля, на таких же условиях, на которых они допускались на предыдущие Олимпиады с начала полномасштабной войны — то есть в нейтральном статусе и участвовать они смогут только в индивидуальном зачете.

На Играх в Париже в нейтральном статусе выступили 15 российских спортсменов. Те атлеты, которые публично поддержали российское вторжение в Украину, до участия в Олимпиаде не допускаются.

Реакция Украины

Украина с возмущением отреагировала на решение Международного паралимпийского комитета.

Министр спорта Украины Матвей Бедный заявил, что те, кто голосовал за это решение на Генеральной ассамблее МПК в Сеуле, предали «свою совесть и олимпийские ценности».

Однако он отметил, что решение о том, какие страны будут участвовать в шести видах спорта зимней программы Паралимпиады, принимают международные спортивные федерации, которые пока не отменили запрет на участие российских и белорусских спортсменов.

«Позиция принимающей страны и Оргкомитета имеет решающее значение, и мы уже тесно сотрудничаем по этому вопросу», — заявил Бедный.

Он добавил, что решение Украины об участии в Играх будет принято позже.

 

Важно 0 комментариев

Уже почти три месяца в эстонском и латвийском приграничье курсируют автобусы по двум маршрутам: Валка - Валга и Салацгрива - Пярну. Эстонцы ездят в Латвию за покупками, а латыши в Эстонию - отдыхать и лечиться. Об этом рассказала программа Reģioni Krustpunktā на ReTV.

Уже почти три месяца в эстонском и латвийском приграничье курсируют автобусы по двум маршрутам: Валка - Валга и Салацгрива - Пярну. Эстонцы ездят в Латвию за покупками, а латыши в Эстонию - отдыхать и лечиться. Об этом рассказала программа Reģioni Krustpunktā на ReTV.

К такому выводу пришёл писатель и политический обозреватель Юргис Лиепниекс, опубликовавший соответствующий твит.

К такому выводу пришёл писатель и политический обозреватель Юргис Лиепниекс, опубликовавший соответствующий твит.

Рынок в столичном квартале Калнциема известен как место, где торгуют, прямо скажем, не самыми дорогими продуктами и изделиями производства латвийских фермеров и ремесленников. Однако спрос на все эти товары, очевидно, есть - далеко не все посетители ходят туда, как в музей, чтобы поглазеть на экспонаты, иначе не было бы никакого смысла торговать там столько лет.

Рынок в столичном квартале Калнциема известен как место, где торгуют, прямо скажем, не самыми дорогими продуктами и изделиями производства латвийских фермеров и ремесленников. Однако спрос на все эти товары, очевидно, есть - далеко не все посетители ходят туда, как в музей, чтобы поглазеть на экспонаты, иначе не было бы никакого смысла торговать там столько лет.

Время от времени в интернете попадаются весьма странные объявления. Точнее, в них предлагаются для продажи или аренды весьма странные объекты. Как, например, эта 2-комнатная квартира, которая сдаётся в центре Риги. 

Время от времени в интернете попадаются весьма странные объявления. Точнее, в них предлагаются для продажи или аренды весьма странные объекты. Как, например, эта 2-комнатная квартира, которая сдаётся в центре Риги. 

В ночь на воскресенье в Латвии сохранится облачная погода, местами с прояснениями, осадков не ожидается - такой прогноз дают латвийские метеорологи на 28 сентября.

В ночь на воскресенье в Латвии сохранится облачная погода, местами с прояснениями, осадков не ожидается - такой прогноз дают латвийские метеорологи на 28 сентября.

При этом нельзя недооценивать её способность приспосабливаться - это признал в интервью агентству LETA министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

При этом нельзя недооценивать её способность приспосабливаться - это признал в интервью агентству LETA министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

