Украина возмущена: российским паролимпийцам разрешили выступать

Вскоре после начала войны в Украине российских паралимпийцев отстранили от Игр в Пекине. Позже, в 2023 году, Международный комитет приостановил членство комитетов России и Белоруссии.

Восстановление статуса национального комитета позволит российским и белорусским спортсменам выступать в Паралимпийских играх и других соревнованиях под национальным флагом и с другими национальными атрибутами.

Это означает, что российские и белорусские паралимпийцы смогут участвовать в зимней Паралимпиаде в Италии в 2026 году.

Последние несколько лет российские паралимпийцы могли выступать в соревнованиях под эгидой Международного паралимпийского комитета только в индивидуальном зачете и нейтральном статусе.

Решение полностью восстановить членство паралимпийских комитетов России и Белоруссии было принято по итогам голосования на Генеральной ассамблее МПК, которая проходит в Сеуле. В первом раунде голосования против полного отстранения Паралимпийского комитета России проголосовали 111 делегатов против, 55 — за. Во втором раунде за отмену частичного отстранения российского комитета проголосовал 91 делегат, против — 77.

В российском Паралимпийском комитете решение Генассамблеи назвали справедливым.

«МПК признал, что ПКР добросовестно исполняет обязательства по членству, установленные Уставом МПК. Это важный вклад в развитие международного паралимпийского движения и пример того, что права спортсменов должны защищаться без дискриминации по национальному и политическому признакам», — говорится в заявлении пресс-службы Паралимпийского комитета России.

Однако, как отметили в ПКР, российские спортсмены, которые в настоящее время участвуют в чемпионате мира по легкой атлетике в Индии, будут по-прежнему во время этих состязаний выступать только в индивидуальном зачете и в нейтральном статусе.

На прошлой неделе Международный олимпийский комитет объявил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принимать участие в Зимних играх 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортине 6–22 февраля, на таких же условиях, на которых они допускались на предыдущие Олимпиады с начала полномасштабной войны — то есть в нейтральном статусе и участвовать они смогут только в индивидуальном зачете.

На Играх в Париже в нейтральном статусе выступили 15 российских спортсменов. Те атлеты, которые публично поддержали российское вторжение в Украину, до участия в Олимпиаде не допускаются.

Реакция Украины

Украина с возмущением отреагировала на решение Международного паралимпийского комитета.

Министр спорта Украины Матвей Бедный заявил, что те, кто голосовал за это решение на Генеральной ассамблее МПК в Сеуле, предали «свою совесть и олимпийские ценности».

Однако он отметил, что решение о том, какие страны будут участвовать в шести видах спорта зимней программы Паралимпиады, принимают международные спортивные федерации, которые пока не отменили запрет на участие российских и белорусских спортсменов.

«Позиция принимающей страны и Оргкомитета имеет решающее значение, и мы уже тесно сотрудничаем по этому вопросу», — заявил Бедный.

Он добавил, что решение Украины об участии в Играх будет принято позже.