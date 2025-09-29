Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На этих денег всегда хватает: у кого из нас так здорово выросли зарплаты?

© LETA 29 сентября, 2025 13:14

Новости Латвии 0 комментариев

Зарплаты членов правлений и советов государственных предприятий и их дочерних обществ в 2023 году составили около 20 млн евро, а в 2024 году - уже почти 24 млн евро, свидетельствуют данные передачи "Ничего личного" на телеканале TV3.

Государству принадлежат 70 предприятий, у которых есть и дочерние общества. У каждого есть правление, а у многих - также совет. Для расчета зарплат членов правлений и советов используется средняя зарплата в стране.

Зарплата председателя правления небольшого госпредприятия может быть в пять раз выше средней зарплаты, а крупного - в десять. В качестве примера передача приводит ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz), которое объявило о планах объединения нескольких предприятий концерна.

В концерн входят шесть предприятий, и у четырех есть советы.

Только на зарплаты членов правлений и советов LDz и его дочерних предприятий в 2024 году было израсходовано около 1,4 млн евро.

Предприятие "LatRailNet" полностью принадлежит LDz, однако у него есть совет из трех человек. Оборот компании в прошлом году составил около 1,5 млн евро, а на зарплаты правления и совета ушло 180 тысяч евро.

Как отмечает член совета Госконтроля Инга Вилка, иногда "возникает ощущение, что с помощью различных мелких обществ капитала удовлетворяется спрос находящейся у власти элиты на хорошо оплачиваемые должности".

При этом большая часть госпредприятий получает дотации из бюджета. В 2023 году на эти цели было выделено более 1 млрд евро, а в виде дивидендов в госбюджет они перечислили всего 355 млн евро.

Большую часть дивидендов обеспечивают предприятия, которые не получают дотаций.

Больше всего дотаций требуется больницам, железнодорожным предприятиям, общественным СМИ и таким учреждениям, как "Altum" и "Valsts nekustamie īpašumi".

Поступление самых больших дивидендов в госбюджет обеспечивают AО "Latvenergo" и ГАО "Latvijas Valsts meži", которые не получают крупных дотаций.

(Tv3.lv)

Коалиция существует только на бумаге: политолог Кажока

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня главный политический вопрос — стабильность правительственной коалиции. Бывший председатель партии «Новое единство» Арвил Ашераденс призывает политические силы «сохранять рассудок» и договориться о совместной работе до следующих выборов Сейма, подчёркивая приоритет вопросов безопасности и развития. В это же время Союз зелёных и крестьян (СЗК) всё громче обвиняет партнёров по коалиции в нарушении соглашения, особенно на фоне споров вокруг Стамбульской конвенции. Что же происходит с коалицией и чем чреваты ее внутренние конфликты? Свою оценку ситуации в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 дала политолог Ивета Кажока, пишет LSM+.

Загрузка

Келлог: Трамп разрешил Украине бить вглубь территории России ракетами

Важно 13:50

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Вот и лето прошло: Bolt Drive сокращает и закрывает некоторые зоны аренды своих автомобилей

Бизнес 13:34

Бизнес 0 комментариев

Компания Bolt Drive сокращает зоны аренды автомобилей по всей Латвии с наступлением зимнего сезона. В некоторых городах сервис будет временно закрыт.

Знаток примет Букшс рассказал, какой будет зима

Важно 13:18

Важно 0 комментариев

Знаток народных примет Вилис Букшс поделился в Твиттере/X фотографиями лисы, которую он заметил в минувшие выходные.

«Молдова победила Россию»: как прошли исторические выборы

Важно 13:10

Важно 0 комментариев

На выборах в Молдове, которые называли едва ли не главными в современной истории страны, победу одерживает проевропейская правящая партия. О подсчете голосов и настроении...

SEPLP получит почти 40 тысяч евро дополнительно — ради пособий двум экс-членам совета

Важно 12:48

Важно 0 комментариев

Бывшие члены Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Янис Эглитис и Янис Сикснис получат выходные пособия на общую сумму 32 214 евро, следует из проекта распоряжения Министерства культуры, опубликованного на портале правовых актов.

