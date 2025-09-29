На этих денег всегда хватает: у кого из нас так здорово выросли зарплаты?

Государству принадлежат 70 предприятий, у которых есть и дочерние общества. У каждого есть правление, а у многих - также совет. Для расчета зарплат членов правлений и советов используется средняя зарплата в стране.

Зарплата председателя правления небольшого госпредприятия может быть в пять раз выше средней зарплаты, а крупного - в десять. В качестве примера передача приводит ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz), которое объявило о планах объединения нескольких предприятий концерна.

В концерн входят шесть предприятий, и у четырех есть советы.

Только на зарплаты членов правлений и советов LDz и его дочерних предприятий в 2024 году было израсходовано около 1,4 млн евро.

Предприятие "LatRailNet" полностью принадлежит LDz, однако у него есть совет из трех человек. Оборот компании в прошлом году составил около 1,5 млн евро, а на зарплаты правления и совета ушло 180 тысяч евро.

Как отмечает член совета Госконтроля Инга Вилка, иногда "возникает ощущение, что с помощью различных мелких обществ капитала удовлетворяется спрос находящейся у власти элиты на хорошо оплачиваемые должности".

При этом большая часть госпредприятий получает дотации из бюджета. В 2023 году на эти цели было выделено более 1 млрд евро, а в виде дивидендов в госбюджет они перечислили всего 355 млн евро.

Большую часть дивидендов обеспечивают предприятия, которые не получают дотаций.

Больше всего дотаций требуется больницам, железнодорожным предприятиям, общественным СМИ и таким учреждениям, как "Altum" и "Valsts nekustamie īpašumi".

Поступление самых больших дивидендов в госбюджет обеспечивают AО "Latvenergo" и ГАО "Latvijas Valsts meži", которые не получают крупных дотаций.

(Tv3.lv)