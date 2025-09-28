«Не время для болтовни и пустословия»: мэр Огре критикует министра иностранных дел

В её посте шла речь о Стамбульской конвенции и была опубликована карта Европы, где отмечены страны, в которых эта конвенция ратифицирована. Карту Браже снабдила следующим комментарием: "Из этого сообщества развитых европейских стран нас хочет вырезать промосковская группировка с помощью Нацобъединения, Объединённого списка и СЗК. "Конвенция за предотвращение и борьбу против насилия по отношению к женщинам и насилия в семье" - вот её название и содержание. Нет - сторонникам насилия".

Этот пост много комментируют в соцсетях, прошёлся по нему в своём профиле на "Фейсбуке" и мэр Огре. Хелманис осуждает критику депутатов со стороны Браже и даёт совет, что делать:

"Я всё же посоветовал бы г-же Браже воздержаться от критики избранных народом депутатов, так как ей народ депутатского мандата не давал. Браже - ставленник "Единства". Главная задача Браже - не в высокомерной раздаче указаний избранным депутатам Сейма, что надо делать. То, чего мы больше всего ждём от Браже в этой геополитической ситуации, это сближение с администрацией Трампа, но действия Браже отдаляют нас от этого.

У нас не такое правительство, в том числе и президент, какое могло бы нас сделать ближе администрации Трампа. Сближение с администрацией Трампа - это вопрос безопасности Латвии. Россия остановится только тогда, когда получит по морде. Пока мы демонстрируем мягкость, слабость и трусость. Можно, конечно, упрекать Вайру Вике-Фрейбергу за то, что отдала Абрене и ездила в Москву праздновать 9 мая, но её уважали во внешней политике, её мнение учитывалось. Нам не нужны прокладки, нам нужны государственные мужи и жёны.

Здесь не время для пустословия и болтовни. Необходимо дееспособное правительство, которое уважают в Европе и США. На сей раз надо сделать всё возможное, чтобы объединить народ. Не сработают старые пиар-номера о злых олигархах, а теперь ещё и о более продвинутых путинистах. Мы уделяем очень большие старания на то, чтобы расколоть народ. Мы это время можем пережить, если сможем быть едины как народ, едины как Европейское сообщество и едины как НАТО. Мы в Европе, но со своими ценностями. Нам не надо стесняться, что у нас консервативные взгляды, такими сейчас становятся и США - консервативными. И эти шаги нас сблизят. Мир меняется. Стамбульская конвенция была нужна, чтобы можно было освоить деньги под мистические исследования. У нас давно было время сосредоточиться на обороне страны. Теперь у меня есть пожелание - каждому сделать немножечко, что объединило бы нас как народ, и я верю, что из избранных из нашей собственной среды народных депутатов могут вырасти государственные мужи и жёны".