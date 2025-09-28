Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Не время для болтовни и пустословия»: мэр Огре критикует министра иностранных дел

Редакция PRESS 28 сентября, 2025 17:51

LETA

Глава МИД Латвии Байба Браже удостоилась критики от мэра Огре Эгила Хелманиса, отреагировавшего на её пост в соцсети "Тредс".

В её посте шла речь о Стамбульской конвенции и была опубликована карта Европы, где отмечены страны, в которых эта конвенция ратифицирована. Карту Браже снабдила следующим комментарием: "Из этого сообщества развитых европейских стран нас хочет вырезать промосковская группировка с помощью Нацобъединения, Объединённого списка и СЗК. "Конвенция за предотвращение и борьбу против насилия по отношению к женщинам и насилия в семье" - вот её название и содержание. Нет - сторонникам насилия".

Этот пост много комментируют в соцсетях, прошёлся по нему в своём профиле на "Фейсбуке" и мэр Огре. Хелманис осуждает критику депутатов со стороны Браже и даёт совет, что делать:

"Я всё же посоветовал бы г-же Браже воздержаться от критики избранных народом депутатов, так как ей народ депутатского мандата не давал. Браже - ставленник "Единства". Главная задача Браже - не в высокомерной раздаче указаний избранным депутатам Сейма, что надо делать. То, чего мы больше всего ждём от Браже в этой геополитической ситуации, это сближение с администрацией Трампа, но действия Браже отдаляют нас от этого.

У нас не такое правительство, в том числе и президент, какое могло бы нас сделать ближе администрации Трампа. Сближение с администрацией Трампа - это вопрос безопасности Латвии. Россия остановится только тогда, когда получит по морде. Пока мы демонстрируем мягкость, слабость и трусость. Можно, конечно, упрекать Вайру Вике-Фрейбергу за то, что отдала Абрене и ездила в Москву праздновать 9 мая, но её уважали во внешней политике, её мнение учитывалось. Нам не нужны прокладки, нам нужны государственные мужи и жёны.

Здесь не время для пустословия и болтовни. Необходимо дееспособное правительство, которое уважают в Европе и США. На сей раз надо сделать всё возможное, чтобы объединить народ. Не сработают старые пиар-номера о злых олигархах, а теперь ещё и о более продвинутых путинистах. Мы уделяем очень большие старания на то, чтобы расколоть народ. Мы это время можем пережить, если сможем быть едины как народ, едины как Европейское сообщество и едины как НАТО. Мы в Европе, но со своими ценностями. Нам не надо стесняться, что у нас консервативные взгляды, такими сейчас становятся и США - консервативными. И эти шаги нас сблизят. Мир меняется. Стамбульская конвенция была нужна, чтобы можно было освоить деньги под мистические исследования. У нас давно было время сосредоточиться на обороне страны. Теперь у меня есть пожелание - каждому сделать немножечко, что объединило бы нас как народ, и я верю, что из избранных из нашей собственной среды народных депутатов могут вырасти государственные мужи и жёны".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия отказалась от участия в мирных переговорах по Украине, и подтвердил, что администрация США обсуждает возможность поставок Киеву крылатых ракет «Томагавк». В комментарии Fox News он сообщил, что за последние две недели российская сторона отказалась как от двусторонних встреч с Украиной, так и от трехсторонних переговоров с участием США. «Вашингтон хочет добиться мира», — подчеркнул вице-президент. Он также добавил, что Россия «несет большие потери, не достигая практически никаких результатов», и призвал ее «очнуться», «принять реальность» и сделать шаги к завершению конфликта, пишет The Moscow Times.

Как сообщается, с 1 ноября каждому, кто приступает к строительным работам, нужно будет указывать в информационной системе BIS источник денег.

Система здравоохранения в Латвии опирается на перегрузку персонала и на неустойчивые решения, заявила директор по уходу Детской клинической университетской больницы Линда Фриденберга.

В ночь на понедельник на большей части территории страны небо постепенно прояснится, в результате чего, согласно прогнозу латвийских синоптиков, во второй половине ночи и с утра местами ожидаются заморозки.

Бывший генпрокурор Юрис Стуканс на телеканале TV24 в программе Kur tas suns aprakts? пояснил, что отдача работы прокуроров и число завершённых дел по-прежнему меньше, чем в других европейских странах, и назвал одну из причин проблем.

Учитель истории Эдвард Крустс опубликовал в "Фейсбуке" свои впечатления от работы в Рижской 13-й средней школе. Проработал он там совсем недолго и вскоре уволился. Причины его ухода, как утверждает сам Крустс, - (не)знание учениками латышского языка и общая атмосфера в школе. Предоставим, однако, слово ему самому.

