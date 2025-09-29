Росликов: два месяца и два обыска!

После яркого и смелого выступления - а такого еще не было с момента получения не зависимости Латвии - на котором Росликов прокричал: «Нас больше и русский язык - наш язык», лидеру оппозиции вменили две уголовные статьи. Теперь политику грозит минимум 25 лет тюрьмы за столь смелые высказывания. В ходе процесса еще летом были проведены обыски дома у самого Алексея и у его родителей. Тогда Росликов публично сообщал, что спецслужбы не постеснялись даже присутствия маленьких детей в доме, зашли толпой в масках и приступили к своей работе.

Но вот 18 сентября информационное поле снова Латвии разорвала новость, что Алексей Росликов опять подвергся обыску. В этот раз сотрудники спецслужб заблокировали его автомобиль и на месте провели оперативные действия. После чего изъяли личный телефон, компьютер и отпустили ехать дальше. Именно вторая часть вызывает больше вопросов, чем ответов. Остановить лидера оппозиции, забрать мобильный телефон и отпустить. Ну, это что-то новое в методах работы, - так считает сам Алексей Росликов, который дал комментарий:

- В 10:00 18.09.2025 года мне отдали часть изъятых вещей при первом обыске. А уже 14:30 задерживают снова и снова забирают вещи. Это как минимум не просто удивляет, а меня лично наводит на мысли что меня хотят просто запугать и не дать нормально работать. Это политическое преследование, тут нет вообще не каких сомнений, - утверждает политик.