Коммунальные услуги дорожают: за что и сколько теперь по-новому?

После июньских выборов в самоуправления, похоже, новые столичные власти решили, что ближайшие четыре года можно не беспокоиться за свои кресла. Об этом говорит беспардонное повышение тарифов на основные коммунальные услуги, которое последовало аккурат за выборами.

Не обошлось и без скандала, как уже повелось в Рижской думе: сначала принимаем какие-то нормативы, потом поправляемся, как было, например, с недавним решением о пособиях новорожденным. Теперь - резкое повышение тарифа на тепло. Без вмешательства Министерства экономики ЛР, похоже, рижане так и остались бы с повышенным на 21% тарифом...

Страсти вокруг тепла

Тариф на теплоэнергию в Риге пока составляет 77,77 евро за мегаватт-час, но фактически клиенты АО R?gas siltums (RS) платят 74,17 евро за мегаватт-час с учетом составляющей на выравнивание. В июне предприятие подало проект нового тарифа, который для конечного потребителя составил бы 90,15 евро за мегаватт-час.

А так как лето только начиналось и до следующего отопительного сезона было далеко, то жители поворчали, обменялись друг с другом негативными мнениями о том, что «совести у них нет», и продолжали свою обычную жизнь.

Тем не менее в Рижской думе разгорелись споры о том, насколько обосновано повышение и, главное, насколько гуманно. Депутаты рекомендовали RS еще раз подумать и посчитать, так ли необходимо повышение тарифа более чем на одну пятую.

Вмешалось и Министерство экономики ЛР, которое является совладельцем RS и потому может влиять на решения предприятия. И, оказывается, резервы нашлись. И повышение тарифа будет достаточно до 80,96 евро за мегаватт-час, а с учетом коррекционной составляющей - 83,01 евро.

Таким образом, с 1 октября тариф на тепловую энергию будет на 7,14 евро за МВт/ч ниже, чем первоначально планировалось...

За лавры инициатора снижения тарифа сразились мэр Риги Виестурс КЛЕЙНБЕРГС и министр экономики Викторс ВАЛАЙНИС. Первый сообщил, что не только вразумил RS, но и призвал сократить план прибыли. А министр заметил, что столичная дума ничего не сделала, чтобы сдержать повышение, и пришлось вопрос поднимать на уровень Минэкономики. Поэтому удалось добиться оптимизации рынка теплоэнергии, благодаря которой можно обеспечить более низкую закупочную цену на тепло, произведенное на станциях, работающих на биотопливе, и максимальное использование остаточного тепла.

В ходе поисков решения, как снизить ранее предложенный тариф, руководство RS услышало немало нелестных слов в свой адрес. Так, предприятие упрекают в том, что Рига входит в тройку самых дорогих столиц по отоплению в Европе — после Берлина и Вены, а у балтийских соседей — Вильнюса и Таллина — отопление дешевле: в Вильнюсе - в пределах 58 евро за мегаватт-час, в Таллине — 74 евро...

А потом полетели головы. Министр заявил о необходимости освободить от должности главу совета АО RS и его заместителя, а сам совет быстренько сориентировался и выразил недоверие председателю правления компании Илвару ПЕТЕРСОНСУ.

По словам министра, перестановки необходимы, чтобы как можно быстрее пришли профессионалы, понимающие, «как надо работать с вопросом, который касается повседневной жизни такого количества людей».

Следует знать, что в июле Банк развития Совета Европы (EPAB) предоставил RS кредит в размере 40 млн. евро на модернизацию и расширение тепловых сетей в Риге и окрестностях. И при этом еще бессовестно повышать тариф?

Без воды никак

От централизованного отопления можно отказаться, перебравшись в жилье с печным отоплением, хотя сейчас и альтернативное отопление недешево. А вот альтернатива водоснабжению – только домики на огородах с водой из спицы. Поэтому часто повышающаяся плата за услуги водоснабжения и канализации принимается потребителями безропотно. Без воды - и ни туды, и ни сюды, как пел персонаж в культовой советской комедии «Волга-Волга».

Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) получила проект повышения тарифа на водохозяйственные услуги ООО R?gas Udens (RU) с 1 декабря 2025 года - на 14,1%, или на 0,33 евро за кубический метр, без учета налога на добавленную стоимость (НДС - 21%). Это ориентировочно приведет к увеличению ежемесячных расходов на 2,6 евро для одного домохозяйства в многоквартирном доме, что составляет менее 1% от средних доходов домохозяйства, подчеркивает RU.

Предприятие обосновывает свое решение необходимостью восстановления и обслуживания городских водопроводных и канализационных сетей, значительная часть которых превысила планируемый срок эксплуатации. Сейчас в Риге у 35% канализационных и 29% водопроводных труб уже истек срок эксплуатации. (А кто же мешает предприятию постоянно вести работы по модернизации на магистралях водоснабжения столицы? - спросят скептически настроенные жители.)

Действующий в Риге тариф на услуги водоснабжения составляет 2,34 евро за кубический метр без НДС, что уже не позволяет покрыть все необходимые расходы на восстановление городских водопроводных и канализационных сетей, - указывается в сообщении RU.

Оборот RU в прошлом году составил 76,336 млн. евро, что на 0,1% меньше, чем в 2023 году. RU обеспечивает услуги водоснабжения в Риге и нескольких пригородных районах — Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях, а также услуги по сбору и очистке сточных вод. Единственным владельцем компании является Рижская дума...

Мусорный вопрос

С 1 октября плата за утилизацию несортированных бытовых отходов вырастет на 0,95-1,18% в зависимости от обслуживаемой зоны. А с 1 января следующего года плата за утилизацию несортированных бытовых отходов увеличится еще на 2,1-2,41%. Проект повышения поддержали депутаты комитета жилья и среды Рижской думы.

Так, с 1 октября общая стоимость утилизации несортированных бытовых отходов составит:

* в 1-й зоне ООО Clean R - 27,38 евро за кубометр;

* во 2-й зоне ООО Clean R - 27,67 евро за кубометр;

* в 3-й зоне ООО Lautus vide - 24,51 евро за кубометр;

* в 4-й зоне ООО Eco Baltia vide - 26,83 евро за кубометр.

С 1 января общая плата за обслуживание несортированных бытовых отходов составит соответственно: в 1-й зоне - 27,97 евро; во 2-й зоне - 28,25; в 3-й зоне – 25,10; в 4-й зоне - 27,4 евро за кубометр.

1-я зона утилизации отходов включает центр столицы и Латгальское предместье; 2-я зона - Курземский район; 3-я зона - Земгальское предместье; 4-я зона - Зиемельский район и Видземское предместье.

С 1 октября повышение платы за вывоз мусора связано с ростом расходов на утилизацию отдельных отходов, и это в первую очередь заработная плата, - поясняют операторы. А с 1 января плата за утилизацию отходов вырастет из-за увеличения расходов на захоронение бытовых отходов, в том числе налога на природные ресурсы за захоронение.

Столичные депутаты объясняют необходимость повышения требованиями закона к защите среды и договорными обязательствами Рижской думы. А также тем, что повышение тарифов может быть и воспитательной мерой, которая вынудит жителей сортировать мусор и сократить количество подлежащих хранению отходов.

В свою очередь жители недоумевают: они сортируют и сортируют, а цена за вывоз мусора все растет и растет. Что-то не так в причинно-следственной мусорной связи?

Свет, газ, ремонт...

* Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за год увеличился на 3,6%. Наиболее заметный рост цен на электроэнергию (+9,2%). Подорожали услуги управления жильем (+7,9%) и содержания и ремонта жилья (+12%), природный газ (+10,9%), вывоз мусора (+11%), аренда жилья (+5,5%), канализация и водоснабжение (+4,2% и +2,8%).

* Потребительские цены в Латвии в августе этого года по сравнению с августом 2024-го выросли на 4,1%, а средний уровень потребительских цен за 12 месяцев вырос на 3,2%...

Оксана ПЕТРЕНКО