SEPLP получит почти 40 тысяч евро дополнительно — ради пособий двум экс-членам совета

Каждому из них предусмотрено пособие в размере трёх месячных окладов. Для этого Фонду компенсаций SEPLP необходимо дополнительное финансирование на 2025 год в размере 39 813 евро, включая выходные пособия в размере 32 214 евро и обязательные взносы работодателя на социальное страхование в размере 7 599 евро.

Министерство культуры отмечает, что необходимые средства удастся выделить из существующего бюджета SEPLP за счёт перераспределения расходов на товары и услуги.

Напомним, в июне Сейм утвердил новых членов совета — Эву Клапкалне и Агиту Уплею-Йегермане. Одна должность в SEPLP по-прежнему остаётся вакантной — конкурс на место представителя от НГО и Кабинета министров продолжается.