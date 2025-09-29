Знаток примет Букшс рассказал, какой будет зима

Животное было замечено 28 сентября, что напомнило Букшсу о латышском народном поверье: «Если лисы и другие звери на Микелиса выходят на стерню, то зима будет ранней и холодной».
Lapsa viltniece pirms Miķeļa 28. septembrī. Ticējums: Ja lapsas un citi zvēri Miķeļos nāk akotā, tad būs agra un auksta ziema. Austrumu pierobežā (Viļaka pusē) Miķeļdienas rītā daudzviet salna. Šobrīd, dienas pirmajā pusē skaidrs, austrumvējš, plus 6. Lido zosis. pic.twitter.com/OoM3cXqHra— Vilis Bukšs (@meiravietis) September 29, 2025
«На восточной границе (со стороны Виляки) утром на Микелиса во многих местах были заморозки. Сейчас в первой половине дня ясно, восточный ветер, плюс 6. Гуси летят», — пишет наблюдатель за дикой природой.