Коалиция существует только на бумаге: политолог Кажока

«Все указывает на то, что коалиции сейчас фактически не существует, она существует только на бумаге. В ближайшее время должно решиться, сможет ли она вообще работать дальше», — считает политолог.

Кажока озвучила три основных вопроса, стоящих сегодня перед правительством.

«Вопрос номер один — может ли оно принять бюджет следующего года?

СЗК уже говорил о том, что в каких-то вопросах он может голосовать отдельно, и это, конечно, является нарушением и ставит под сомнение само существование правительства.

Второй вопрос — каковы последствия тех споров [вокруг выхода из Стамбульской конвенции], которые прошли на прошлой неделе в парламенте. “Новое единство” и “Прогрессивные” не могут быть в коалиции в то время, когда принимаются решения, отдаляющие нас от европейских ценностей. В то же время оппозиция поняла, что СЗК может голосовать вместе с ними, и поэтому она теперь, наверно, будет подавать поправки по самым разным вопросам, относящимся к правам человека. И тогда,

если “Новое Единство“ руководит правительством, но Сейм принимает решение, которое несовместимо с позициями избирателя “Нового Единства”, такое правительство не может существовать.

И третий вопрос — возможна ли вообще сейчас конструктивная работа правительства? Два года назад отношения между партнерами по коалиции — “Объединённым списком”, “Новым Единством” и Национальным объединением — были настолько плохими, что подобная коалиция не могла больше существовать. Тогда “Новое Единство” нашло новых коалиционных партнёров. Мне кажется, что сейчас очень похожая ситуация».