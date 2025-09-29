Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Коалиция существует только на бумаге: политолог Кажока

Редакция PRESS 29 сентября, 2025 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Сегодня главный политический вопрос — стабильность правительственной коалиции. Бывший председатель партии «Новое единство» Арвил Ашераденс призывает политические силы «сохранять рассудок» и договориться о совместной работе до следующих выборов Сейма, подчёркивая приоритет вопросов безопасности и развития. В это же время Союз зелёных и крестьян (СЗК) всё громче обвиняет партнёров по коалиции в нарушении соглашения, особенно на фоне споров вокруг Стамбульской конвенции. Что же происходит с коалицией и чем чреваты ее внутренние конфликты? Свою оценку ситуации в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 дала политолог Ивета Кажока, пишет LSM+.

«Все указывает на то, что коалиции сейчас фактически не существует, она существует только на бумаге. В ближайшее время должно решиться, сможет ли она вообще работать дальше», — считает политолог.

Кажока озвучила три основных вопроса, стоящих сегодня перед правительством.

«Вопрос номер один — может ли оно принять бюджет следующего года?

СЗК уже говорил о том, что в каких-то вопросах он может голосовать отдельно, и это, конечно, является нарушением и ставит под сомнение само существование правительства.

Второй вопрос — каковы последствия тех споров [вокруг выхода из Стамбульской конвенции], которые прошли на прошлой неделе в парламенте. “Новое единство” и “Прогрессивные” не могут быть в коалиции в то время, когда принимаются решения, отдаляющие нас от европейских ценностей. В то же время оппозиция поняла, что СЗК может голосовать вместе с ними, и поэтому она теперь, наверно, будет подавать поправки по самым разным вопросам, относящимся к правам человека. И тогда,

если “Новое Единство“ руководит правительством, но Сейм принимает решение, которое несовместимо с позициями избирателя “Нового Единства”, такое правительство не может существовать.

И третий вопрос — возможна ли вообще сейчас конструктивная работа правительства? Два года назад отношения между партнерами по коалиции — “Объединённым списком”, “Новым Единством” и Национальным объединением — были настолько плохими, что подобная коалиция не могла больше существовать. Тогда “Новое Единство” нашло новых коалиционных партнёров. Мне кажется, что сейчас очень похожая ситуация».

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Компания Bolt Drive сокращает зоны аренды автомобилей по всей Латвии с наступлением зимнего сезона. В некоторых городах сервис будет временно закрыт.

Знаток народных примет Вилис Букшс поделился в Твиттере/X фотографиями лисы, которую он заметил в минувшие выходные.

Зарплаты членов правлений и советов государственных предприятий и их дочерних обществ в 2023 году составили около 20 млн евро, а в 2024 году - уже почти 24 млн евро, свидетельствуют данные передачи "Ничего личного" на телеканале TV3.

На выборах в Молдове, которые называли едва ли не главными в современной истории страны, победу одерживает проевропейская правящая партия. О подсчете голосов и настроении...

Бывшие члены Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Янис Эглитис и Янис Сикснис получат выходные пособия на общую сумму 32 214 евро, следует из проекта распоряжения Министерства культуры, опубликованного на портале правовых актов.

