Эдгар Аллан По — классик американской и мировой литературы, создатель жанра психологического детектива и один из основателей современной фантастики и хоррора. Его «Ворон» стал символом мрачной поэзии XIX века, а новеллы о человеческих страхах и слабостях до сих пор читаются по всему миру. По был писателем, который показал, что литература может исследовать глубины человеческого сознания, и его произведения вдохновили целые поколения авторов — от Артура Конан Дойля до Стивена Кинга.

Комментарий редакции: Когда государство делает такие книги финансово недоступными, оно фактически лишает читателей возможности соприкасаться с культурой, которая исследует саму человеческую душу. Запрет на По — это отказ от диалога с собственными страхами, мечтами и тайнами.