Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 29. Сентября Завтра: Migelis, Mihails, Miks, Mikus, Mikelis
Доступность

Испания запретила США использовать базы на своей территории для поставок оружия Израилю

Euronews 29 сентября, 2025 16:09

Мир 0 комментариев

Правительство Педро Санчеса (на фото) продолжает принимать меры по предотвращению поставок оружия в Израиль. Если на прошлой неделе исполнительная власть Испании подтвердила отмену многомиллионных контрактов с этой страной и эмбарго на поставки оружия, то теперь она запретила Соединенным Штатам использовать свои военные базы Рота (Кадис) и Морон-де-ла-Фронтера (Севилья) для отправки оружия израильскому государству. Об этом сообщила газета El País.

По данным издания, мера касается как судов, которые направляются напрямую в еврейское государство, так и тех, чьим конечным пунктом назначения является Израиль после промежуточной остановки.

"Рота и Морон - базы испанские военные базы. Все, что там происходит, должно быть санкционировано испанскими властями", - добавляют источники. Однако в этом запрете есть нюансы, которые Соединенные Штаты могут обойти. Например, Испания может разрешить американский рейс на немецкую или итальянскую базу. Из этих точек самолет уже может направиться Израиль, не указывая его в первоначальном плане полета". Испания не досматривает американские транспортные самолеты или корабли, останавливающиеся на испанских базах. Источники объясняют, что это было бы "контрпродуктивно, поскольку отношения между союзниками основаны на доверии, которому будет нанесен серьезный ущерб, если обман раскроется".

Несколько месяцев назад шесть самолетов F-35, поставленных Израилю администрацией Дональда Трампа, не проходили через базы Рота или Морон. США вместо них использовали американскую военную базу на Азорских островах (Португалия). "Эти истребители, на фюзеляже которых уже были нанесены опознавательные знаки израильских ВВС, по разным данным, сделали остановку на Азорских островах, прежде чем пересечь Гибралтарский пролив", - говорилось в сообщении.

Чтобы избежать дальнейшего обострения отношений между Вашингтоном и Мадридом, правительство социалистов старалось избегать обсуждения ситуации на двух базах. Представитель Госдепартамента заявил 9 сентября, что девять мер, объявленных премьер-министром Педро Санчесом для оказания давления на Нетаньяху, "вызывают глубокую обеспокоенность", а также выразил недовольство тем, что эти меры "потенциально ограничивают (военные) операции США". В настоящее время между США и Испания переживают непростой период, осложненный разногласиями по поводу расходов НАТО, спорами о контрактах с Huawei, пошлинами, и отношением к действиям Израиля в Газе.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:45 29.09.2025
«Ученик не знает латышского? Вон из школы!»
Bitnews.lv 58 минут назад
«Передайте деньги курьеру» — новая схема обмана в Латвии
Bitnews.lv 1 час назад
Орбан: Украина не является независимой и суверенной страной
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: в фигурном катании засияла яркая звездочка
Sfera.lv 1 час назад
«Драма больше, чем проблема» — эксперт о конфликте в коалиции
Bitnews.lv 2 часа назад
Нужна ли Швеции своя ядерная бомба? Дебаты о защите от России
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: вместо учеников — беженцы
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: золотые зарплаты членов
Sfera.lv 7 часов назад

В Резекне возвращают бесплатный проезд для пожилых: оппозиция волнуется

Новости Латвии 18:46

Новости Латвии 0 комментариев

Резекненская дума внесла изменения в бюджет этого года, выделив финансирование предприятию Rēzeknes satiksme, чтобы с 1 ноября оно могло обеспечить бесплатные услуги общественного транспорта лицам старше 60 лет. Депутаты оппозиции выступают против этого, указывая, что это потребует больших расходов. В свою очередь, мэр утверждает, что налоговые поступления достаточно велики, передает Латгальская студия Латвийского радио, отмечая, что долги города составляют около 100 миллионов евро.

Резекненская дума внесла изменения в бюджет этого года, выделив финансирование предприятию Rēzeknes satiksme, чтобы с 1 ноября оно могло обеспечить бесплатные услуги общественного транспорта лицам старше 60 лет. Депутаты оппозиции выступают против этого, указывая, что это потребует больших расходов. В свою очередь, мэр утверждает, что налоговые поступления достаточно велики, передает Латгальская студия Латвийского радио, отмечая, что долги города составляют около 100 миллионов евро.

Читать
Загрузка

Поехал на красный свет: подробности аварии поезда в Риге

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

В связи с произошедшим 7 августа этого года столкновением дрезины и пассажирского поезда ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) на Рижском вокзале уволен водитель дрезины, проехавший на запрещающий сигнал, сообщили в понедельник в передаче Латвийского радио "Доброе утро" представители LDz.

В связи с произошедшим 7 августа этого года столкновением дрезины и пассажирского поезда ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) на Рижском вокзале уволен водитель дрезины, проехавший на запрещающий сигнал, сообщили в понедельник в передаче Латвийского радио "Доброе утро" представители LDz.

Читать

Келлог: Трамп разрешил Украине бить вглубь территории России ракетами

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Читать

Скачок напряжения: за неделю цены на электричество заметно выросли

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Средняя рыночная цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе по сравнению с неделей ранее выросла на 50% и составила 80,07 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA в AS Latvenergo.

Средняя рыночная цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе по сравнению с неделей ранее выросла на 50% и составила 80,07 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA в AS Latvenergo.

Читать

Попытка выжить: еще одна отрасль на пороге чрезвычайной ситуации

Бизнес 18:14

Бизнес 0 комментариев

Разработчики торфа на данный момент добыли лишь около 35% от среднего сезонного объема. Такие работы обычно идут с мая по сентябрь, но плохая погода уже с весны сильно ограничивает возможности компаний и угрожает деятельности отрасли. Предприятия и сейчас стараются что-то добывать, но рассчитывают на объявление чрезвычайной ситуации. Отраслевая ассоциация прогнозировала, что без дополнительных механизмов защиты предприятий работу могут потерять до 40% сотрудников, сообщает Латвийское радио.

Разработчики торфа на данный момент добыли лишь около 35% от среднего сезонного объема. Такие работы обычно идут с мая по сентябрь, но плохая погода уже с весны сильно ограничивает возможности компаний и угрожает деятельности отрасли. Предприятия и сейчас стараются что-то добывать, но рассчитывают на объявление чрезвычайной ситуации. Отраслевая ассоциация прогнозировала, что без дополнительных механизмов защиты предприятий работу могут потерять до 40% сотрудников, сообщает Латвийское радио.

Читать

Коммунальные услуги дорожают: за что и сколько теперь по-новому?

Выбор редакции 18:07

Выбор редакции 0 комментариев

Чудес не бывает - и накануне нового отопительного сезона жители столицы в очередной раз узнали, что плата за необходимые коммунальные услуги опять повысится. Увеличится плата за тепло, водоснабжение и в очередной раз – за вывоз мусора... На сколько вырастут расходы рижан на оплату жилья...

Чудес не бывает - и накануне нового отопительного сезона жители столицы в очередной раз узнали, что плата за необходимые коммунальные услуги опять повысится. Увеличится плата за тепло, водоснабжение и в очередной раз – за вывоз мусора... На сколько вырастут расходы рижан на оплату жилья...

Читать

Путин утвердил выход России из Конвенции против пыток

Мир 17:55

Мир 0 комментариев

Россия денонсировала Конвенцию по предупреждению пыток спустя почти 30 лет после подписания. В сентябре законопроект был утвержден обеими палатами парламента.

Россия денонсировала Конвенцию по предупреждению пыток спустя почти 30 лет после подписания. В сентябре законопроект был утвержден обеими палатами парламента.

Читать