Испания запретила США использовать базы на своей территории для поставок оружия Израилю

По данным издания, мера касается как судов, которые направляются напрямую в еврейское государство, так и тех, чьим конечным пунктом назначения является Израиль после промежуточной остановки.

"Рота и Морон - базы испанские военные базы. Все, что там происходит, должно быть санкционировано испанскими властями", - добавляют источники. Однако в этом запрете есть нюансы, которые Соединенные Штаты могут обойти. Например, Испания может разрешить американский рейс на немецкую или итальянскую базу. Из этих точек самолет уже может направиться Израиль, не указывая его в первоначальном плане полета". Испания не досматривает американские транспортные самолеты или корабли, останавливающиеся на испанских базах. Источники объясняют, что это было бы "контрпродуктивно, поскольку отношения между союзниками основаны на доверии, которому будет нанесен серьезный ущерб, если обман раскроется".

Несколько месяцев назад шесть самолетов F-35, поставленных Израилю администрацией Дональда Трампа, не проходили через базы Рота или Морон. США вместо них использовали американскую военную базу на Азорских островах (Португалия). "Эти истребители, на фюзеляже которых уже были нанесены опознавательные знаки израильских ВВС, по разным данным, сделали остановку на Азорских островах, прежде чем пересечь Гибралтарский пролив", - говорилось в сообщении.

Чтобы избежать дальнейшего обострения отношений между Вашингтоном и Мадридом, правительство социалистов старалось избегать обсуждения ситуации на двух базах. Представитель Госдепартамента заявил 9 сентября, что девять мер, объявленных премьер-министром Педро Санчесом для оказания давления на Нетаньяху, "вызывают глубокую обеспокоенность", а также выразил недовольство тем, что эти меры "потенциально ограничивают (военные) операции США". В настоящее время между США и Испания переживают непростой период, осложненный разногласиями по поводу расходов НАТО, спорами о контрактах с Huawei, пошлинами, и отношением к действиям Израиля в Газе.