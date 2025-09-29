Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Это аморально!» Министр возмущена возвращением российских спортсменов (1)

Редакция PRESS 29 сентября, 2025 16:51

Важно 1 комментариев

Министр образования и науки Латвии Даце Мелбарде («Новое Единство») назвала решение Международного паралимпийского комитета (IPC) восстановить право российских и белорусских спортсменов участвовать в зимних Паралимпийских играх 2026 года «аморальным, циничным и неприемлемым».

По её словам, Латвия уже начала консультации с Латвийским паралимпийским комитетом (LPK), спортивными федерациями, а также с партнёрами из стран Балтии и Северной Европы, чтобы согласовать совместные действия и призвать к немедленному пересмотру этого решения. Об этом Мелбарде написала в соцсетях.

Министр резко раскритиковала решение IPC, подчеркнув, что это не только оскорбление украинского народа, но и «позорное пятно на совести международного спортивного сообщества».

«Пока в Украине гибнут дети и тысячи людей становятся инвалидами из-за развязанной Россией войны, комитет предпочитает закрывать глаза на войну, оккупацию и грубые нарушения прав человека, фактически легализуя возвращение стран-агрессоров на международную арену», — заявила Мелбарде.

Отвечая на вопрос, может ли Латвия отказаться от участия в играх, если решение IPC не будет отменено, советник министра Сандрис Сабайевс сказал агентству LETA: «Сейчас мы на связи с единомышленниками. Цель — договориться о совместных, жёстких и скоординированных действиях, чтобы добиться отмены решения».

Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея IPC в субботу отменила частичную дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, введённую после вторжения России в Украину в 2022 году. Президент ЛПК Дайга Дадзите назвала это решение плохой новостью для стран Балтии и других европейских государств, которые выступают против участия агрессоров в международных соревнованиях.

В свою очередь министр спорта Украины Матвий Бидний заявил, что те, кто голосовал за это решение на Генеральной ассамблее IPC в Сеуле, «предали свою совесть и олимпийские ценности».

Решение IPC принято через восемь дней после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Милане–Кортине-д’Ампеццо под нейтральным флагом при условии соблюдения «жёстких правил нейтралитета».

Зимние Паралимпийские игры в Милане–Кортине-д’Ампеццо пройдут в марте 2026 года. В них примут участие восемь спортсменов из Латвии, включая команду по кёрлингу среди смешанных пар и национальную сборную по кёрлингу на колясках.

В Резекне возвращают бесплатный проезд для пожилых: оппозиция волнуется (1)

Новости Латвии 18:46

Новости Латвии 1 комментариев

Резекненская дума внесла изменения в бюджет этого года, выделив финансирование предприятию Rēzeknes satiksme, чтобы с 1 ноября оно могло обеспечить бесплатные услуги общественного транспорта лицам старше 60 лет. Депутаты оппозиции выступают против этого, указывая, что это потребует больших расходов. В свою очередь, мэр утверждает, что налоговые поступления достаточно велики, передает Латгальская студия Латвийского радио, отмечая, что долги города составляют около 100 миллионов евро.

Загрузка

Поехал на красный свет: подробности аварии поезда в Риге (1)

Важно 18:31

Важно 1 комментариев

В связи с произошедшим 7 августа этого года столкновением дрезины и пассажирского поезда ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) на Рижском вокзале уволен водитель дрезины, проехавший на запрещающий сигнал, сообщили в понедельник в передаче Латвийского радио "Доброе утро" представители LDz.

Келлог: Трамп разрешил Украине бить вглубь территории России ракетами (1)

Важно 18:26

Важно 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Скачок напряжения: за неделю цены на электричество заметно выросли (1)

Важно 18:22

Важно 1 комментариев

Средняя рыночная цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе по сравнению с неделей ранее выросла на 50% и составила 80,07 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA в AS Latvenergo.

Попытка выжить: еще одна отрасль на пороге чрезвычайной ситуации (1)

Бизнес 18:14

Бизнес 1 комментариев

Разработчики торфа на данный момент добыли лишь около 35% от среднего сезонного объема. Такие работы обычно идут с мая по сентябрь, но плохая погода уже с весны сильно ограничивает возможности компаний и угрожает деятельности отрасли. Предприятия и сейчас стараются что-то добывать, но рассчитывают на объявление чрезвычайной ситуации. Отраслевая ассоциация прогнозировала, что без дополнительных механизмов защиты предприятий работу могут потерять до 40% сотрудников, сообщает Латвийское радио.

Коммунальные услуги дорожают: за что и сколько теперь по-новому? (1)

Выбор редакции 18:07

Выбор редакции 1 комментариев

Чудес не бывает - и накануне нового отопительного сезона жители столицы в очередной раз узнали, что плата за необходимые коммунальные услуги опять повысится. Увеличится плата за тепло, водоснабжение и в очередной раз – за вывоз мусора... На сколько вырастут расходы рижан на оплату жилья...

Путин утвердил выход России из Конвенции против пыток (1)

Мир 17:55

Мир 1 комментариев

Россия денонсировала Конвенцию по предупреждению пыток спустя почти 30 лет после подписания. В сентябре законопроект был утвержден обеими палатами парламента.

