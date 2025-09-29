По её словам, Латвия уже начала консультации с Латвийским паралимпийским комитетом (LPK), спортивными федерациями, а также с партнёрами из стран Балтии и Северной Европы, чтобы согласовать совместные действия и призвать к немедленному пересмотру этого решения. Об этом Мелбарде написала в соцсетях.

Министр резко раскритиковала решение IPC, подчеркнув, что это не только оскорбление украинского народа, но и «позорное пятно на совести международного спортивного сообщества».

«Пока в Украине гибнут дети и тысячи людей становятся инвалидами из-за развязанной Россией войны, комитет предпочитает закрывать глаза на войну, оккупацию и грубые нарушения прав человека, фактически легализуя возвращение стран-агрессоров на международную арену», — заявила Мелбарде.

Отвечая на вопрос, может ли Латвия отказаться от участия в играх, если решение IPC не будет отменено, советник министра Сандрис Сабайевс сказал агентству LETA: «Сейчас мы на связи с единомышленниками. Цель — договориться о совместных, жёстких и скоординированных действиях, чтобы добиться отмены решения».

Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея IPC в субботу отменила частичную дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, введённую после вторжения России в Украину в 2022 году. Президент ЛПК Дайга Дадзите назвала это решение плохой новостью для стран Балтии и других европейских государств, которые выступают против участия агрессоров в международных соревнованиях.

В свою очередь министр спорта Украины Матвий Бидний заявил, что те, кто голосовал за это решение на Генеральной ассамблее IPC в Сеуле, «предали свою совесть и олимпийские ценности».

Решение IPC принято через восемь дней после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Милане–Кортине-д’Ампеццо под нейтральным флагом при условии соблюдения «жёстких правил нейтралитета».

Зимние Паралимпийские игры в Милане–Кортине-д’Ампеццо пройдут в марте 2026 года. В них примут участие восемь спортсменов из Латвии, включая команду по кёрлингу среди смешанных пар и национальную сборную по кёрлингу на колясках.