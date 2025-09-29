Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Эксперимент успешен: деньги за бутылки отправят прямо в банк

29 сентября, 2025 17:27

Этой осенью в Латвии планируется более широкое внедрение возможности перечисления платы за депозитную тару на банковский счёт, сообщил агентству LETA председатель правления SIA «Depozīta iepakojuma operators» (DIO) Микс Стуритис.

«Перечисление депозитной платы на банковский счёт — это шаг, показывающий, что депозитная система развивается в соответствии с современными тенденциями и привычками общества», — отметил Стуритис, добавив, что этой осенью такую возможность начнут внедрять в более широком масштабе.

Более подробную информацию о масштабах внедрения в компании пока не раскрыли.

DIO в сотрудничестве с торговой сетью «Elvi» в июне 2025 года начал пилотный проект: в 53 магазинах сети «Elvi» жители получили возможность за сданную тару получать деньги на банковский счёт, используя решение «dPays», разработанное «Swedbank».

По данным SIA «Elvi Latvija», за три месяца с момента запуска функции возврата денег на счёт этой возможностью воспользовались около 3500 раз, а на банковские счета перечислено более 10 000 евро. При этом возврат денег на счёт выбирают примерно в 3% случаев.

Член правления компании Лайла Вартукаптейне отметила, что хотя самым популярным способом возврата депозитной платы по-прежнему остаётся использование бумажного купона в соседнем магазине, вариант возврата на банковский счёт постепенно и стабильно завоёвывает всё больше сторонников.

Она подчеркнула, что привычные депозитные купоны чаще используют дети и пенсионеры, тогда как возврат на счёт предпочитают экономически активные жители трудоспособного возраста.

Обновлено: 18:45 29.09.2025
В Резекне возвращают бесплатный проезд для пожилых: оппозиция волнуется

Резекненская дума внесла изменения в бюджет этого года, выделив финансирование предприятию Rēzeknes satiksme, чтобы с 1 ноября оно могло обеспечить бесплатные услуги общественного транспорта лицам старше 60 лет. Депутаты оппозиции выступают против этого, указывая, что это потребует больших расходов. В свою очередь, мэр утверждает, что налоговые поступления достаточно велики, передает Латгальская студия Латвийского радио, отмечая, что долги города составляют около 100 миллионов евро.

Резекненская дума внесла изменения в бюджет этого года, выделив финансирование предприятию Rēzeknes satiksme, чтобы с 1 ноября оно могло обеспечить бесплатные услуги общественного транспорта лицам старше 60 лет. Депутаты оппозиции выступают против этого, указывая, что это потребует больших расходов. В свою очередь, мэр утверждает, что налоговые поступления достаточно велики, передает Латгальская студия Латвийского радио, отмечая, что долги города составляют около 100 миллионов евро.

Поехал на красный свет: подробности аварии поезда в Риге

В связи с произошедшим 7 августа этого года столкновением дрезины и пассажирского поезда ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) на Рижском вокзале уволен водитель дрезины, проехавший на запрещающий сигнал, сообщили в понедельник в передаче Латвийского радио "Доброе утро" представители LDz.

В связи с произошедшим 7 августа этого года столкновением дрезины и пассажирского поезда ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) на Рижском вокзале уволен водитель дрезины, проехавший на запрещающий сигнал, сообщили в понедельник в передаче Латвийского радио "Доброе утро" представители LDz.

Келлог: Трамп разрешил Украине бить вглубь территории России ракетами

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Скачок напряжения: за неделю цены на электричество заметно выросли

Средняя рыночная цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе по сравнению с неделей ранее выросла на 50% и составила 80,07 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA в AS Latvenergo.

Средняя рыночная цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе по сравнению с неделей ранее выросла на 50% и составила 80,07 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA в AS Latvenergo.

Попытка выжить: еще одна отрасль на пороге чрезвычайной ситуации

Разработчики торфа на данный момент добыли лишь около 35% от среднего сезонного объема. Такие работы обычно идут с мая по сентябрь, но плохая погода уже с весны сильно ограничивает возможности компаний и угрожает деятельности отрасли. Предприятия и сейчас стараются что-то добывать, но рассчитывают на объявление чрезвычайной ситуации. Отраслевая ассоциация прогнозировала, что без дополнительных механизмов защиты предприятий работу могут потерять до 40% сотрудников, сообщает Латвийское радио.

Разработчики торфа на данный момент добыли лишь около 35% от среднего сезонного объема. Такие работы обычно идут с мая по сентябрь, но плохая погода уже с весны сильно ограничивает возможности компаний и угрожает деятельности отрасли. Предприятия и сейчас стараются что-то добывать, но рассчитывают на объявление чрезвычайной ситуации. Отраслевая ассоциация прогнозировала, что без дополнительных механизмов защиты предприятий работу могут потерять до 40% сотрудников, сообщает Латвийское радио.

Коммунальные услуги дорожают: за что и сколько теперь по-новому?

Чудес не бывает - и накануне нового отопительного сезона жители столицы в очередной раз узнали, что плата за необходимые коммунальные услуги опять повысится. Увеличится плата за тепло, водоснабжение и в очередной раз – за вывоз мусора... На сколько вырастут расходы рижан на оплату жилья...

Чудес не бывает - и накануне нового отопительного сезона жители столицы в очередной раз узнали, что плата за необходимые коммунальные услуги опять повысится. Увеличится плата за тепло, водоснабжение и в очередной раз – за вывоз мусора... На сколько вырастут расходы рижан на оплату жилья...

Путин утвердил выход России из Конвенции против пыток

Россия денонсировала Конвенцию по предупреждению пыток спустя почти 30 лет после подписания. В сентябре законопроект был утвержден обеими палатами парламента.

Россия денонсировала Конвенцию по предупреждению пыток спустя почти 30 лет после подписания. В сентябре законопроект был утвержден обеими палатами парламента.

