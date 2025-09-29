Эксперимент успешен: деньги за бутылки отправят прямо в банк

«Перечисление депозитной платы на банковский счёт — это шаг, показывающий, что депозитная система развивается в соответствии с современными тенденциями и привычками общества», — отметил Стуритис, добавив, что этой осенью такую возможность начнут внедрять в более широком масштабе.

Более подробную информацию о масштабах внедрения в компании пока не раскрыли.

DIO в сотрудничестве с торговой сетью «Elvi» в июне 2025 года начал пилотный проект: в 53 магазинах сети «Elvi» жители получили возможность за сданную тару получать деньги на банковский счёт, используя решение «dPays», разработанное «Swedbank».

По данным SIA «Elvi Latvija», за три месяца с момента запуска функции возврата денег на счёт этой возможностью воспользовались около 3500 раз, а на банковские счета перечислено более 10 000 евро. При этом возврат денег на счёт выбирают примерно в 3% случаев.

Член правления компании Лайла Вартукаптейне отметила, что хотя самым популярным способом возврата депозитной платы по-прежнему остаётся использование бумажного купона в соседнем магазине, вариант возврата на банковский счёт постепенно и стабильно завоёвывает всё больше сторонников.

Она подчеркнула, что привычные депозитные купоны чаще используют дети и пенсионеры, тогда как возврат на счёт предпочитают экономически активные жители трудоспособного возраста.