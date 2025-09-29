Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На пенсию не проживёшь, спасибо, хоть время продажи алкоголя сократили: выгодный бизнес старушки Дзидры

Neatkarīgā Rīta Avīze 29 сентября, 2025 12:21

Важно 0 комментариев

В квартире пожилой женщины в Элее, Елгавского края, незаконно продают алкогольные напитки после разрешенного времени, сообщает «Bez Tabu». За помощью обратилась жительница Элеи, пожелавшая остаться анонимной. Она устала мириться с незаконной деятельностью пенсионерки Дзидры.

«Уже пять-шесть лет там незаконно продается алкоголь, который приобретается якобы легально, но продается после разрешенного времени. С 1 августа ситуация стала ужасной! Об этом было сообщено муниципальной полиции, но пока никакой реакции нет. Есть даже пьяные водители, которые приходят к дому и затем идут покупать алкоголь у хозяйки. Мы сообщаем в муниципальную полицию, в государственную полицию, но все продолжается!»

В последнее время спиртное из квартиры пожилой женщины стало особенно востребованным, поскольку в связи с изменениями в законодательстве с августа алкогольные напитки в магазинах продаются только до 20:00 (по воскресеньям до 18:00), сообщила жительница.

В Элея почти все знают Дзидру как торговца алкоголем. Многие удивляются, как этот бизнес смог просуществовать столько лет и почему полиция не пресекает его.

Команда «Bez Tabu» также провела контрольное приобретение, в ходе которого убедилась, что Дзидра продает различные напитки, например, водку и виски. Напитки приобретены легально, так как на бутылках наклеены латвийские акцизные марки. Дзидра продает спиртные напитки с наценкой. Например, бутылка виски с наценкой 10 евро по сравнению с ценой в магазине.

После контрольной покупки команда привлекла сотрудников Государственной полиции, передала бутылку правоохранителям в качестве доказательства. Госполиция незамедлительно начала процесс по административному правонарушению. Теперь у Дзидры будут неприятности за продажу алкогольных напитков после разрешенного времени, а также за то, что она не зарегистрировала хозяйственную деятельность в своей квартире и не получила лицензию на продажу алкогольных напитков. О части нарушений правоохранительные органы также проинформировали Государственную налоговую службу.

Полиция также провела обыск в квартире Дзидры, изъяв 40 единиц крепких алкогольных напитков общим объемом 22,7 литра. Она признала, что все бутылки были предназначены для продажи.

Дзидра рассказала, что продает спиртное уже некоторое время, не уточняя, как именно долго. Она подрабатывала, потому что «нужда», рассказывая, что пенсия маленькая, а прожить на нее невозможно, лекарства в аптеке дорогие.

Она продавала спиртное подпольно в течение длительного времени, потому что чувствовала себя безнаказанной. Дзидра сказала в эфире, что больше не будет продавать алкогольные напитки.

«Нужен был толчок, чтобы бросить. Я сказала себе — до Лиго. Потом — еще пару месяцев. И так прошло».

Коалиция существует только на бумаге: политолог Кажока

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня главный политический вопрос — стабильность правительственной коалиции. Бывший председатель партии «Новое единство» Арвил Ашераденс призывает политические силы «сохранять рассудок» и договориться о совместной работе до следующих выборов Сейма, подчёркивая приоритет вопросов безопасности и развития. В это же время Союз зелёных и крестьян (СЗК) всё громче обвиняет партнёров по коалиции в нарушении соглашения, особенно на фоне споров вокруг Стамбульской конвенции. Что же происходит с коалицией и чем чреваты ее внутренние конфликты? Свою оценку ситуации в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 дала политолог Ивета Кажока, пишет LSM+.

Сегодня главный политический вопрос — стабильность правительственной коалиции. Бывший председатель партии «Новое единство» Арвил Ашераденс призывает политические силы «сохранять рассудок» и договориться о совместной работе до следующих выборов Сейма, подчёркивая приоритет вопросов безопасности и развития. В это же время Союз зелёных и крестьян (СЗК) всё громче обвиняет партнёров по коалиции в нарушении соглашения, особенно на фоне споров вокруг Стамбульской конвенции. Что же происходит с коалицией и чем чреваты ее внутренние конфликты? Свою оценку ситуации в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 дала политолог Ивета Кажока, пишет LSM+.

Загрузка

Келлог: Трамп разрешил Украине бить вглубь территории России ракетами

Важно 13:50

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Вот и лето прошло: Bolt Drive сокращает и закрывает некоторые зоны аренды своих автомобилей

Бизнес 13:34

Бизнес 0 комментариев

Компания Bolt Drive сокращает зоны аренды автомобилей по всей Латвии с наступлением зимнего сезона. В некоторых городах сервис будет временно закрыт.

Компания Bolt Drive сокращает зоны аренды автомобилей по всей Латвии с наступлением зимнего сезона. В некоторых городах сервис будет временно закрыт.

Знаток примет Букшс рассказал, какой будет зима

Важно 13:18

Важно 0 комментариев

Знаток народных примет Вилис Букшс поделился в Твиттере/X фотографиями лисы, которую он заметил в минувшие выходные.

Знаток народных примет Вилис Букшс поделился в Твиттере/X фотографиями лисы, которую он заметил в минувшие выходные.

На этих денег всегда хватает: у кого из нас так здорово выросли зарплаты?

Новости Латвии 13:14

Новости Латвии 0 комментариев

Зарплаты членов правлений и советов государственных предприятий и их дочерних обществ в 2023 году составили около 20 млн евро, а в 2024 году - уже почти 24 млн евро, свидетельствуют данные передачи "Ничего личного" на телеканале TV3.

Зарплаты членов правлений и советов государственных предприятий и их дочерних обществ в 2023 году составили около 20 млн евро, а в 2024 году - уже почти 24 млн евро, свидетельствуют данные передачи "Ничего личного" на телеканале TV3.

«Молдова победила Россию»: как прошли исторические выборы

Важно 13:10

Важно 0 комментариев

На выборах в Молдове, которые называли едва ли не главными в современной истории страны, победу одерживает проевропейская правящая партия. О подсчете голосов и настроении...

На выборах в Молдове, которые называли едва ли не главными в современной истории страны, победу одерживает проевропейская правящая партия. О подсчете голосов и настроении...

SEPLP получит почти 40 тысяч евро дополнительно — ради пособий двум экс-членам совета

Важно 12:48

Важно 0 комментариев

Бывшие члены Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Янис Эглитис и Янис Сикснис получат выходные пособия на общую сумму 32 214 евро, следует из проекта распоряжения Министерства культуры, опубликованного на портале правовых актов.

Бывшие члены Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Янис Эглитис и Янис Сикснис получат выходные пособия на общую сумму 32 214 евро, следует из проекта распоряжения Министерства культуры, опубликованного на портале правовых актов.

