На пенсию не проживёшь, спасибо, хоть время продажи алкоголя сократили: выгодный бизнес старушки Дзидры

«Уже пять-шесть лет там незаконно продается алкоголь, который приобретается якобы легально, но продается после разрешенного времени. С 1 августа ситуация стала ужасной! Об этом было сообщено муниципальной полиции, но пока никакой реакции нет. Есть даже пьяные водители, которые приходят к дому и затем идут покупать алкоголь у хозяйки. Мы сообщаем в муниципальную полицию, в государственную полицию, но все продолжается!»

В последнее время спиртное из квартиры пожилой женщины стало особенно востребованным, поскольку в связи с изменениями в законодательстве с августа алкогольные напитки в магазинах продаются только до 20:00 (по воскресеньям до 18:00), сообщила жительница.

В Элея почти все знают Дзидру как торговца алкоголем. Многие удивляются, как этот бизнес смог просуществовать столько лет и почему полиция не пресекает его.

Команда «Bez Tabu» также провела контрольное приобретение, в ходе которого убедилась, что Дзидра продает различные напитки, например, водку и виски. Напитки приобретены легально, так как на бутылках наклеены латвийские акцизные марки. Дзидра продает спиртные напитки с наценкой. Например, бутылка виски с наценкой 10 евро по сравнению с ценой в магазине.

После контрольной покупки команда привлекла сотрудников Государственной полиции, передала бутылку правоохранителям в качестве доказательства. Госполиция незамедлительно начала процесс по административному правонарушению. Теперь у Дзидры будут неприятности за продажу алкогольных напитков после разрешенного времени, а также за то, что она не зарегистрировала хозяйственную деятельность в своей квартире и не получила лицензию на продажу алкогольных напитков. О части нарушений правоохранительные органы также проинформировали Государственную налоговую службу.

Полиция также провела обыск в квартире Дзидры, изъяв 40 единиц крепких алкогольных напитков общим объемом 22,7 литра. Она признала, что все бутылки были предназначены для продажи.

Дзидра рассказала, что продает спиртное уже некоторое время, не уточняя, как именно долго. Она подрабатывала, потому что «нужда», рассказывая, что пенсия маленькая, а прожить на нее невозможно, лекарства в аптеке дорогие.

Она продавала спиртное подпольно в течение длительного времени, потому что чувствовала себя безнаказанной. Дзидра сказала в эфире, что больше не будет продавать алкогольные напитки.

«Нужен был толчок, чтобы бросить. Я сказала себе — до Лиго. Потом — еще пару месяцев. И так прошло».