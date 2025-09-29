Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Свобода — это глагол: что народ планирует делать, если начнется война

Редакция PRESS 29 сентября, 2025 11:44

В социальной сети «Threads» разгорелась дискуссия по поводу того, что люди планирует делать, в случае начала войны.

Один из пользователей спросил: «Что бы вы сделали, если бы Россия, скажем, завтра вторглась в Латвию? Если серьёзно, без шуток, на что бы вы были готовы? Латыши, вы бы действительно отдали жизнь за свою родину? Ответьте честно, скажу сразу: да, я готов отдать жизнь за свою страну, а как насчёт вас?».

Мнения пользователей разделились.

«Я бы позаботился о безопасности своей семьи и уехал. Считаю, что ни мне, ни кому-либо другому не стоит умирать ради политических целей. Если бы все так думали, воевать пришлось бы только тем, кто эту войну развязал, а не простым смертным, которых воспринимают как пушечное мясо, уничтожаемое дронами за секунды. Те, кто сверху, призывают сражаться за свою землю, скорее всего, первыми сбежали бы подальше вместе со своими семьями, если бы что-то подобное произошло», — рассуждает одна из комментаторов.

"Буду до конца честен. Я бы покинул Латвию в тот же день, собрал бы семью и уехал. Мой родной язык – русский, но латышский остался моим вторым языком, и я не из тех, кто пишет и жалуется, что в Латвии всё плохо. Меня устраивает жизнь здесь, но я не готов отдать жизнь за эту страну, я хочу жить дальше, узнать и увидеть гораздо больше", - пишет другой.

«Многие пишут о бегстве, что я понимаю, но... Во многих странах ЕС те же проблемы, что и в Латвии (коррупция, пробелы в законодательстве, дорогая платная медицина и т.д.). Бежать от войны в ядерную державу нелогично. Бежать от войны в страну, переполненную мигрантами, не кажется заманчивым. Методом исключения, в какие страны бежали бы те, кто хочет бежать? Мой ответ — я бы попытался выжить здесь, для меня важны не страна, а мой дом, менталитет», — добавляет другая.

Прозвучало и такое мнение: «Моя земля, родина — это Латвия, и я считаю своим долгом остаться и пытаться защищать её. Никогда не пойму тех, кто хочет сбежать, не отдавать своих сыновей на войну и т.д. Риторически: если бы так думали люди во время Первой и Второй мировых войн, во время Баррикад, у нас сейчас не было бы своей страны, не было бы свободы. Свобода — это глагол, и у всех нас есть обязанности, а не только права, как кажется многим. Почему они должны были бороться, чтобы у вас сейчас была независимая страна?».

«Все готовы умереть за свою страну, служить ей, убивать. Где люди, которые готовы честно работать на благо своей страны? Таких практически нет. Твоя страна, о которой ты тут кричишь, давно тебе не принадлежит. И если бы ты хоть немного читал историю в школе, ты бы понял, что Латвию спасали не горы трупов, а люди, которые, несмотря ни на что, оставались здесь, работали и жили. Единственное исключение — латышские стрелки», — делится своим мнением ещё один пользователь.

"Моя земля и дом — моя семья, а не флаг, координаты или гимн. Я не патриотка. Для меня СЕМЬЯ всегда будет на первом месте... и ничего больше! Если бы у меня не было семьи в Латвии, мне бы вообще было всё равно на Латвию, ведь что на самом деле нас объединяет? Семья и самые близкие друзья! И я бы умерла только за свою семью, а не за какой-то политический цирк!", - отмечает одна пользовательница.

«Почитайте историю. Латыши были очень искусными и храбрыми воинами. Наша проблема — численность, но это не всегда имеет значение, если есть союзники, если воевать умно и если политическая ситуация благоприятна. Это доказывает ход Первой мировой войны в Латвии, создание Латвийского государства. Свою страну нужно защищать, но готовиться и сражаться нужно умно — не только на поле боя, но и всеми другими возможными средствами».

"У тех, кто громко заявляет, что готов умереть за свою страну, вероятно, нет детей. Потому что, когда ты родитель, твоя первая мысль — не о героизме, а о том, как защитить своего ребёнка.
Я бы выбрала либо уехать, либо остаться и сделать всё возможное, чтобы дожить до лучших времён. Конечно, лёжа на диване, каждый может написать: «Я бы умер за страну!» Но в жизни, столкнувшись с реальностью, таких будет гораздо меньше", - отметила одна женщина.

"Да, я умру. Совершу самоубийство, если захватчики придут сюда", - написала другая.

Дискуссия в социальных сетях ярко показала, насколько разные взгляды у людей на долг перед страной в случае реальной угрозы. Одни считают, что самое важное — обеспечить безопасность семьи и искать способы выжить, другие подчеркивают, что долг — остаться и защищать родину. Кто-то напоминает, что не менее важно быть готовым работать и поддерживать страну в повседневной жизни.

Коалиция существует только на бумаге: политолог Кажока

Новости Латвии 14:00

Сегодня главный политический вопрос — стабильность правительственной коалиции. Бывший председатель партии «Новое единство» Арвил Ашераденс призывает политические силы «сохранять рассудок» и договориться о совместной работе до следующих выборов Сейма, подчёркивая приоритет вопросов безопасности и развития. В это же время Союз зелёных и крестьян (СЗК) всё громче обвиняет партнёров по коалиции в нарушении соглашения, особенно на фоне споров вокруг Стамбульской конвенции. Что же происходит с коалицией и чем чреваты ее внутренние конфликты? Свою оценку ситуации в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 дала политолог Ивета Кажока, пишет LSM+.

Загрузка

Келлог: Трамп разрешил Украине бить вглубь территории России ракетами

Важно 13:50

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Вот и лето прошло: Bolt Drive сокращает и закрывает некоторые зоны аренды своих автомобилей

Бизнес 13:34

Компания Bolt Drive сокращает зоны аренды автомобилей по всей Латвии с наступлением зимнего сезона. В некоторых городах сервис будет временно закрыт.

Знаток примет Букшс рассказал, какой будет зима

Важно 13:18

Знаток народных примет Вилис Букшс поделился в Твиттере/X фотографиями лисы, которую он заметил в минувшие выходные.

На этих денег всегда хватает: у кого из нас так здорово выросли зарплаты?

Новости Латвии 13:14

Зарплаты членов правлений и советов государственных предприятий и их дочерних обществ в 2023 году составили около 20 млн евро, а в 2024 году - уже почти 24 млн евро, свидетельствуют данные передачи "Ничего личного" на телеканале TV3.

«Молдова победила Россию»: как прошли исторические выборы

Важно 13:10

На выборах в Молдове, которые называли едва ли не главными в современной истории страны, победу одерживает проевропейская правящая партия. О подсчете голосов и настроении...

SEPLP получит почти 40 тысяч евро дополнительно — ради пособий двум экс-членам совета

Важно 12:48

Бывшие члены Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Янис Эглитис и Янис Сикснис получат выходные пособия на общую сумму 32 214 евро, следует из проекта распоряжения Министерства культуры, опубликованного на портале правовых актов.

