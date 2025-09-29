Бедненько, но чистенько? Блогер в ужасе от состояния больницы Сауриеши

Мужчина поблагодарил врачей и медперсонал, которые быстро поставили его на ноги. Но при этом сделал репортаж из больницы, в ходе которого показал - в каком плачевном состоянии находятся помещения.

"Я заболел и попал в больницу где врачи и медсестры меня вылечили, за что им огромная искренняя благодарность. Но, вот к самому месту где я провел почти полторы недели у меня остался ряд вопросов. Находясь до сих пор под сильным впечатлением я наверное, впервые не буду писать длинный пост моих тяжелых мыслей обо всем происходящем в нашей стране и о тех кто за это ответственен. Видео 2025 года, Латвия", - написал Скоморохин в социальной сети Facebook.

Плесень и грибок в душевой, душ зарос известковым налетом. Электроприборы и розетки не менялись со времен СССР. Как и старый лифт.

Плитка на полу у лестницы - явно тоже лежит с того времени.

Края посуды со сколами.

Двери забиты фанерой.

Из разобранного подвесного потолка свисают лампочки на проводах.

Визуальное состояние - удручающее.

В комментариях народ отметил, что в Сауриеши работают отличные специалисты. А что до состояния помещений, народ оценивает его как "бедненько, но чистенько".