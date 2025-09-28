Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Абу Мери: «Хотим жить, как в Эстонии? Нужен миллиард евро»

28 сентября, 2025

LETA

Система здравоохранения в Латвии по-прежнему отстаёт от эстонской. На телеканале TV24 в программе Dienas personība глава Минздрава Хосам Абу Мери заявил: чтобы достичь такого же уровня, как у соседей, государству нужно финансирование в размере миллиарда евро.

"Если мы хотим быть в промежутке между Литвой и Эстонией, требуется около 700 миллионов евро", - прикидывает министр.

Впрочем, финансирование - не единственная проблема, ещё важнее кадровый ресурс: "В Латвии выделяют квоты на специалистов, но специалистов не хватает, поэтому очереди длинные. Необходимо и финансирование, и кадровые ресурсы, и оцифрованная система".

Министр подчёркивает, что цифровая система помогла бы пациентам лучше понимать, сколько надо ждать в очереди, чтобы получить нужную услугу.

28.09.2025
Актёр Гундарс Аболиньш о повышении налога на русские книги и прессу: «Очень глупый шаг»

Актёр и переводчик Гундарс Аболиньш на телеканале TV24 в программе Nedēļa.Post scriptum прокомментировал план повышения НДС на прессу и книги на русском языке до 21% в будущем году. По его мнению, этот шаг мотивирован политически - для поддержания ненужной напряжённости в обществе.

Не алкоголем единым: зачем латыши ездят в Эстонию и эстонцы — в Латвию?

Уже почти три месяца в эстонском и латвийском приграничье курсируют автобусы по двум маршрутам: Валка - Валга и Салацгрива - Пярну. Эстонцы ездят в Латвию за покупками, а латыши в Эстонию - отдыхать и лечиться. Об этом рассказала программа Reģioni Krustpunktā на ReTV.

Экс-депутат Илма Чепане раскрыла секрет популярности Трампа и сравнила США с Россией

Почему президент США Доналд Трамп столь популярен? "Потому что он умеет разговаривать с людьми, наобещал людям, изображал, что он - один из них, а не высокомерен на академический манер", - так сказала в интервью программе Латвийского радио Krustpunktā юрист, преподаватель, бывший судья Конституционного суда, депутат Верховного Совета ЛССР и нескольких созывов Сейма Илма Чепане.

Появится возможность запретить самому себе брать кредиты; закон могут принять уже скоро

Чтобы обезопасить себя от мошенников и от импульсивных решений, возможно, уже в следующем году можно будет сделать отметку в базе данных кредитной информации и лишить себя возможности получить кредит, сообщает TV3 Ziņas.

Леон Тайванс: европейский обыватель дрожал от страха раньше и будет дрожать сейчас

Нынешнее время очень часто сравнивают с периодом накануне Второй мировой войны, находя много общего в происходящем. О том, удастся ли избежать повторения прошлых событий, журналист "Неаткариги" Бен Латковскис побеседовал с профессором ЛУ Леоном Тайвансом, историком и востоковедом.

Хулиганил и разжигал национальную рознь: Литва выдала Латвии осуждённого

Литва в начале сентября выдала Латвии мужчину, приговорённого в феврале Латгальским районным судом к лишению свободы на четыре года и шесть месяцев, а также пробационному надзору на год за разжигание национальной розни и другие преступления.

