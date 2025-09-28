Абу Мери: «Хотим жить, как в Эстонии? Нужен миллиард евро»

"Если мы хотим быть в промежутке между Литвой и Эстонией, требуется около 700 миллионов евро", - прикидывает министр.

Впрочем, финансирование - не единственная проблема, ещё важнее кадровый ресурс: "В Латвии выделяют квоты на специалистов, но специалистов не хватает, поэтому очереди длинные. Необходимо и финансирование, и кадровые ресурсы, и оцифрованная система".

Министр подчёркивает, что цифровая система помогла бы пациентам лучше понимать, сколько надо ждать в очереди, чтобы получить нужную услугу.