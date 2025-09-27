У народа большой интерес: регистрация заявок на возврат КОЗ продлена до конца года

Член правления Tiesiskums.lv Мадарс Даушканс благодарит уже подписавших договоры - это свыше 50 тысяч домашних хозяйств и юридических лиц - и тех, кто подал заявки на подписание этих договоров (свыше 11 тысяч физлиц и юрлиц).

"Мы осознаём свою ответственность перед 140 тысячами человек из более чем 60 тысяч семей. Общество и наши адвокаты будут делать всё законно разрешённое, чтобы как можно раньше вернуть КОЗ, который с вас взимался противоправным образом", - подчеркнул Даушканс, добавив, что уже скоро начнётся сбор доказательств на всех, кто зарегистрировался для возврата КОЗ до 1 октября.

Общество Tiesiskums.lv напоминает, что заявку на начало процесса по возврату КОЗ может подать любое физическое или юридическое лицо, у которого в период с 2005 по 2023 год был заключён договор с кем-либо из работающих в Латвии поставщиков электроэнергии.

Легче всего сделать это на сайте общества https://tiesiskums.lv, с помощью электронной подписи или Smart ID. Те, у кого такой возможности нет, могут подписать договор очно на одном из форумов, организованных обществом.

Подавать заявки на возврат КОЗ могут и те коммерсанты, чьи предприятия больше не работают или сменили владельцев.

Физические лица при очном подписании договора должны иметь при себе паспорт или ID-карту, а представителям юридических лиц необходимо знать регистрационный номер предприятия.

Договоры также можно подписывать каждую среду в бюро Латвийской федерации пенсионеров по адресу: Рига, ул. Бруниниеку, 29/31, 3-й этаж, 317-й кабинет, с 15 до 18 часов. С собой также необходимо иметь паспорт или ID-карту.

Заключение договоров как очно, так и через сайт является бесплатным для всех. Компенсация издержек общества будет удержана только после того, как будет достигнут положительный результат.

Инициативу общества Tiesiskums.lv поддерживают также Латвийская федерация пенсионеров и профсоюз работников образования и науки (LIZDA).