Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 27. Сентября Завтра: Adolfs, Ilgonis
Доступность

У народа большой интерес: регистрация заявок на возврат КОЗ продлена до конца года

Редакция PRESS 27 сентября, 2025 10:27

Важно 0 комментариев

Общество юристов Tiesiskums.lv сообщило, что с учётом большого интереса регистрация для возврата компонента обязательной закупки (КОЗ, OIK) продлена до окончания 2025 года.

Член правления Tiesiskums.lv Мадарс Даушканс благодарит уже подписавших договоры - это свыше 50 тысяч домашних хозяйств и юридических лиц - и тех, кто подал заявки на подписание этих договоров (свыше 11 тысяч физлиц и юрлиц).

"Мы осознаём свою ответственность перед 140 тысячами человек из более чем 60 тысяч семей. Общество и наши адвокаты будут делать всё законно разрешённое, чтобы как можно раньше вернуть КОЗ, который с вас взимался противоправным образом", - подчеркнул Даушканс, добавив, что уже скоро начнётся сбор доказательств на всех, кто зарегистрировался для возврата КОЗ до 1 октября.

Общество Tiesiskums.lv напоминает, что заявку на начало процесса по возврату КОЗ может подать любое физическое или юридическое лицо, у которого в период с 2005 по 2023 год был заключён договор с кем-либо из работающих в Латвии поставщиков электроэнергии.

Легче всего сделать это на сайте общества https://tiesiskums.lv, с помощью электронной подписи или Smart ID. Те, у кого такой возможности нет, могут подписать договор очно на одном из форумов, организованных обществом.

Подавать заявки на возврат КОЗ могут и те коммерсанты, чьи предприятия больше не работают или сменили владельцев.

Физические лица при очном подписании договора должны иметь при себе паспорт или ID-карту, а представителям юридических лиц необходимо знать регистрационный номер предприятия.

Договоры также можно подписывать каждую среду в бюро Латвийской федерации пенсионеров по адресу: Рига, ул. Бруниниеку, 29/31, 3-й этаж, 317-й кабинет, с 15 до 18 часов. С собой также необходимо иметь паспорт или ID-карту.

Заключение договоров как очно, так и через сайт является бесплатным для всех. Компенсация издержек общества будет удержана только после того, как будет достигнут положительный результат.

Инициативу общества Tiesiskums.lv поддерживают также Латвийская федерация пенсионеров и профсоюз работников образования и науки (LIZDA). 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:25 27.09.2025
Эдмунд Юрьевиц избран новым лидером партии «Единство»
Bitnews.lv 9 минут назад
Ашераденс: правительству важен хладнокровный курс до выборов
Bitnews.lv 20 минут назад
Паралимпиада-26: с Россией и Белоруссией
Sfera.lv 1 час назад
Турция: первым делом – самолёты
Sfera.lv 6 часов назад
США: удар по фармацевтикам Европы – такая у нас дружба, любовь и согласие
Sfera.lv 7 часов назад
Эстония: уже не смешно – Каю опять пытается сложить слово «счастье»…
Sfera.lv 7 часов назад
Венгерские дроны над Украиной? Будапешт отрицает
Bitnews.lv 16 часов назад
Латвия: 30 авто для военных Украины
Sfera.lv 23 часа назад

Председателем «Единства» избран Юревицс

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

В субботу, 27 сентября, на съезде партии "Единство" её председателем был избран глава парламентской фракции "Нового единства" Эдмунд Юревицс, который сменит на этом посту многолетнего главу партии и нынешнего министра финансов Арвила Ашераденса.

В субботу, 27 сентября, на съезде партии "Единство" её председателем был избран глава парламентской фракции "Нового единства" Эдмунд Юревицс, который сменит на этом посту многолетнего главу партии и нынешнего министра финансов Арвила Ашераденса.

Читать
Загрузка

Каждый мужчина в Латвии теряет 30 месяцев из своей пенсии; каким образом?

Важно 13:33

Важно 0 комментариев

На телеканале TV24 в программе Uz līnijas председатель Союза свободных профсоюзов Латвии Эгил Балдзенс отметил, что в латвийской пенсионной системе не принимается во внимание существенный факт - мужчины живут в среднем меньше женщин, поэтому они нередко теряют часть своей пенсии.

На телеканале TV24 в программе Uz līnijas председатель Союза свободных профсоюзов Латвии Эгил Балдзенс отметил, что в латвийской пенсионной системе не принимается во внимание существенный факт - мужчины живут в среднем меньше женщин, поэтому они нередко теряют часть своей пенсии.

Читать

В Москве без разрешения автора выставлены работы латвийского художника; он готов судиться

Важно 12:36

Важно 0 комментариев

Салон интерьера Krassky без согласия художника Индрикиса Гелзиса выставил некоторые его произведения в Москве на международной ярмарке искусства Cosmoscow. Об этом сообщила программа ЛТВ Kultūršoks.

Салон интерьера Krassky без согласия художника Индрикиса Гелзиса выставил некоторые его произведения в Москве на международной ярмарке искусства Cosmoscow. Об этом сообщила программа ЛТВ Kultūršoks.

Читать

Памятник Свободы и Рижский замок — без почётного караула; что случилось?

Важно 12:23

Важно 0 комментариев

С 27 сентября по 10 октября у памятника Свободы и Рижского замка не будет почётного караула, о чём агентству LETA сообщили Национальные вооружённые силы (НВС).

С 27 сентября по 10 октября у памятника Свободы и Рижского замка не будет почётного караула, о чём агентству LETA сообщили Национальные вооружённые силы (НВС).

Читать

Паралимпиада-26: россиянам и белорусам открыт путь к участию

Важно 12:21

Важно 0 комментариев

Международный паралимпийский комитет восстановил членство национальных комитетов России и Беларуси. Данное решение позволяет спортсменам этих стран выступить на Играх в Италии под своими флагами.

Международный паралимпийский комитет восстановил членство национальных комитетов России и Беларуси. Данное решение позволяет спортсменам этих стран выступить на Играх в Италии под своими флагами.

Читать

WSJ: Трамп сказал Зеленскому, что готов снять запрет на удары американским оружием по территории России

Важно 12:18

Важно 0 комментариев

Как пишет со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и собеседника в украинской власти Wall Street Journal, об этом президент США Дональд Трамп сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их встречи во вторник на полях Генассамблеи ООН.

Как пишет со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и собеседника в украинской власти Wall Street Journal, об этом президент США Дональд Трамп сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их встречи во вторник на полях Генассамблеи ООН.

Читать

Экс-депутат ЕП признался в получении взяток в интересах РФ

Важно 12:11

Важно 0 комментариев

Британский политик Нейтан Гилл делал в Европарламенте заявления в пользу РФ, получая взятки от пророссийского активиста Олега Волошина.

Британский политик Нейтан Гилл делал в Европарламенте заявления в пользу РФ, получая взятки от пророссийского активиста Олега Волошина.

Читать