Хулиганил и разжигал национальную рознь: Литва выдала Латвии осуждённого

27 сентября, 2025 10:56

0 комментариев

Литва в начале сентября выдала Латвии мужчину, приговорённого в феврале Латгальским районным судом к лишению свободы на четыре года и шесть месяцев, а также пробационному надзору на год за разжигание национальной розни и другие преступления.

Агентство LETA выяснило в прокуратуре, что на основании Европейского ордера на арест, выданного Генпрокуратурой Латвии по ходатайству Латгальского районного суда, в приграничье Литвы было задержано лицо, объявленное ранее в международный розыск. 11 сентября разыскиваемый был выдан Латвии.

Уже сообщалось, что мужчина обвинялся в совершении кражи, хулиганстве, связанном с повреждением имущества, нанесении телесных повреждений средней тяжести, разжигании национальной розни, а также прославлении и оправдании военных преступлений.

Согласно обвинению, мужчина летом 2022 года в Даугавпилсе снял со стены здания украинский флаг и унёс его.

В январе 2023 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в одном из магазинов Даугавпилса бил по полкам, на которых стояли бутылки с алкогольными напитками, штативом, который он принёс с собой.

Летом 2023 года, также будучи в состоянии алкогольного опьянения и в гневе, он ударил ножом своего знакомого в область шеи и нанёс ему телесные повреждения средней тяжести.

С мая по июнь 2024 года обвиняемый опубликовал в "ТикТоке" десяток видеороликов, в которых на русском языке оправдывал и прославлял военные преступления, а также агрессивно высказывался по адресу проживающих в Ирландии украинцев, вызывая тем самым, по замечанию прокуратуры, вражду и проявляя ненависть.

Ранее обвиняемый уже был семь раз судим за различные преступления.

Председателем «Единства» избран Юревицс

В субботу, 27 сентября, на съезде партии "Единство" её председателем был избран глава парламентской фракции "Нового единства" Эдмунд Юревицс, который сменит на этом посту многолетнего главу партии и нынешнего министра финансов Арвила Ашераденса.

Каждый мужчина в Латвии теряет 30 месяцев из своей пенсии; каким образом?

На телеканале TV24 в программе Uz līnijas председатель Союза свободных профсоюзов Латвии Эгил Балдзенс отметил, что в латвийской пенсионной системе не принимается во внимание существенный факт - мужчины живут в среднем меньше женщин, поэтому они нередко теряют часть своей пенсии.

В Москве без разрешения автора выставлены работы латвийского художника; он готов судиться

Салон интерьера Krassky без согласия художника Индрикиса Гелзиса выставил некоторые его произведения в Москве на международной ярмарке искусства Cosmoscow. Об этом сообщила программа ЛТВ Kultūršoks.

Памятник Свободы и Рижский замок — без почётного караула; что случилось?

С 27 сентября по 10 октября у памятника Свободы и Рижского замка не будет почётного караула, о чём агентству LETA сообщили Национальные вооружённые силы (НВС).

Паралимпиада-26: россиянам и белорусам открыт путь к участию

Международный паралимпийский комитет восстановил членство национальных комитетов России и Беларуси. Данное решение позволяет спортсменам этих стран выступить на Играх в Италии под своими флагами.

WSJ: Трамп сказал Зеленскому, что готов снять запрет на удары американским оружием по территории России

Как пишет со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и собеседника в украинской власти Wall Street Journal, об этом президент США Дональд Трамп сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их встречи во вторник на полях Генассамблеи ООН.

Экс-депутат ЕП признался в получении взяток в интересах РФ

Британский политик Нейтан Гилл делал в Европарламенте заявления в пользу РФ, получая взятки от пророссийского активиста Олега Волошина.

