Хулиганил и разжигал национальную рознь: Литва выдала Латвии осуждённого

Агентство LETA выяснило в прокуратуре, что на основании Европейского ордера на арест, выданного Генпрокуратурой Латвии по ходатайству Латгальского районного суда, в приграничье Литвы было задержано лицо, объявленное ранее в международный розыск. 11 сентября разыскиваемый был выдан Латвии.

Уже сообщалось, что мужчина обвинялся в совершении кражи, хулиганстве, связанном с повреждением имущества, нанесении телесных повреждений средней тяжести, разжигании национальной розни, а также прославлении и оправдании военных преступлений.

Согласно обвинению, мужчина летом 2022 года в Даугавпилсе снял со стены здания украинский флаг и унёс его.

В январе 2023 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в одном из магазинов Даугавпилса бил по полкам, на которых стояли бутылки с алкогольными напитками, штативом, который он принёс с собой.

Летом 2023 года, также будучи в состоянии алкогольного опьянения и в гневе, он ударил ножом своего знакомого в область шеи и нанёс ему телесные повреждения средней тяжести.

С мая по июнь 2024 года обвиняемый опубликовал в "ТикТоке" десяток видеороликов, в которых на русском языке оправдывал и прославлял военные преступления, а также агрессивно высказывался по адресу проживающих в Ирландии украинцев, вызывая тем самым, по замечанию прокуратуры, вражду и проявляя ненависть.

Ранее обвиняемый уже был семь раз судим за различные преступления.