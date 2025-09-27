Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Москве без разрешения автора выставлены работы латвийского художника; он готов судиться

© LETA 27 сентября, 2025 12:36

Важно 0 комментариев

Салон интерьера Krassky без согласия художника Индрикиса Гелзиса выставил некоторые его произведения в Москве на международной ярмарке искусства Cosmoscow. Об этом сообщила программа ЛТВ Kultūršoks.

Гелзис в эфире заявил, что узнал об экспозиции из соцсетей и ранее не был информирован о таком замысле. Он подчеркнул, что не дал бы своего разрешения выставлять его работы в России.

Совладелец салона Krassky Эдгар Задушко признал, что работы были в его частной коллекции и использовались для декорирования стенда. Он принёс художнику извинения и убрал его произведения со стенда, подчеркнув, что не знал о необходимости получить согласие автора.

Выставлены были четыре работы Гелзиса - скульптура "Импланты оранжевого воздуха", два произведения из серии "Камуфляж времени" и стальная инсталляция Permutation of Desire.

Юрист Гуна Фрейвалде, специалист по праву в сфере искусства, пояснила, что художник имеет моральное и экономическое право на свои работы, поэтому он может потребовать компенсации и публичных извинений. Если соглашение не будет достигнуто путём переговоров, Гелзис готов обратиться в суд.

Эксперты по искусству подчеркнули, что этот случай актуализирует необходимость чётких договорённостей между художниками и коллекционерами.

Заведующая Музеем декоративного искусства и дизайна Инесе Барановска выразила удивление, что салон, сотрудничавший с ведущими латвийскими архитекторами и дизайнерами, по-прежнему ведёт активную деятельность в России, невзирая на развязанную ею войну в Украине.

Политолог Андис Кудорс напомнил, что сотрудничество со страной-агрессором в области культуры создаёт мощные моральные и политические сигналы, игнорировать которые общественность не имеет права.

Международная ярмарка актуального искусства Cosmoscow в конце сентября проводилась в Москве уже 13-й раз. Среди 100 галерей, участвовавших в мероприятии, была и галерея интерьерного салона Krassky, представленная в Москве с 2016 года.

