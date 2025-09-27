Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Глава Клиники онкохирургии: «Это финансирование смертности, а не здоровья!»

TV24 27 сентября, 2025 09:15

Важно 0 комментариев

На телеканале TV24 в программе Naudas cena глава Онкоклиники Латвийского онкологического центра Рижской Восточной клинической университетской больницы Арманд Сивиньш резко раскритиковал нынешнюю модель финансирования медицины. 

Что же нужно поменять в системе здравоохранения в интересах пациентов? По мнению Сивиньша, для этого важны доступность данных и прозрачность системы.

Каждому пациенту должны быть доступны данные о результатах лечения о результатах лечения у конкретного хирурга, о доступности услуг, чтобы мы все видели, где какие очереди, в какой больнице, где быстрее можно попасть, на какие обследования или процедуры.

Сивиньш предполагает, что в непрозрачной системе многое может быть иначе - в ней имеется много "подводных камней", могут скрываться проблемы, нехватка финансирования.

Что касается онкологии, то Сивиньш подчеркнул: "Латвия в Европе занимает предпоследнее место по тому, сколько государство тратит денег на лечение одного онкопациента. Латвия - на последнем месте по доступности инновационных медикаментов. Вот и результат. В принципе я бы эту модель финансирования при таком его объёме назвал финансированием смертности, а не здоровья".

