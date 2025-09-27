Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 27. Сентября Завтра: Adolfs, Ilgonis
Доступность

«В Риге нет проблемы нелегалов!» Политики только пугают нас в ожидании выборов?

Редакция PRESS 27 сентября, 2025 09:55

Важно 0 комментариев

На платформе "Х" Мартиньш опубликовал твит, оказавшийся весьма провокационным. Мнений высказано довольно много, в основном комментаторы его раскритиковали и посоветовали выйти на улицу и открыть глаза, раз он не видит проблемы.

А пишет он вот что: "Давайте будем реалистами. В Риге нет никакой проблемы с нелегальными иммигрантами, но в предвыборное время людей можно попугать коричневыми людьми и геями и надеяться, что кто-то клюнет, так как за границей у кого-то получилось, вместо того, чтобы решать реальные проблемы - а это сложно".

- Легальные или нелегальные - полная Рига, особенно в центре. Если отрицать проблему, она не исчезнет, а если её не решать, она углубляется, расширяется и становится новой "нормальностью". Позже будет слишком поздно, пока мы не окажемся в ситуации стран-"велкамистов".

- Ты глуп или прикидываешься?

- Когда она неизбежно станет проблемой, будет слишком поздно её решать. Простаки до сих пор это не просекают.

- Может быть, пока нет, но гадать не нужно, во что она развернётся - посмотри на истории успеха Западной Европы. В мусульманской семье и латвийской семье соотношение числа детей - 5:1,2, считай сам, насколько быстро можно заменить 1,5 миллиона. А ещё наплыв, который придёт с запада, потому что там активно готовится депортация.

- Не то чтобы проблема уже сейчас была огромной, но совершенно точно она довольно активно назревает. Многие из них приехали легально, как бы на учёбу, но фактически многие из них не учатся.

- Мы, как привыкли, будем жутко завывать, когда иммигранты, не создающие никаких проблем, изнасилуют какую-нибудь несовершеннолетнюю девочку (как это происходит во всех странах, где они есть), и вот тогда мы сможем проявлять возмущение. А теперь всё на чилле и расслабоне.

- Проблема нелегальных иммигрантов - это часть гибридной войны, но это не меняет того факта, что есть политические силы, которые всегда "выезжали" на раздутых проблемах именно в предвыборное время. А когда уже кажется, что "не выедут", им снова и снова это удаётся - один и тот же трюк.

- Серьёзно? Такая большая масса людей с совершенно другой культурой и образом жизни, без каких-либо признаков, свидетельствующих о желании интегрироваться, осваивать язык... не проблема?

- Ты, видимо, головой в заднице живёшь или в Риге не проживаешь, если кажется, что нелегальные иммигранты - не проблема.

- Во всей Европе проблемы с "брауни" - основательные. Неужели нам любой ценой надо наступить на эти же грабли?

- Ты сам - нереальный. Проблема очевидна, либо предпочитай не видеть этих мигрантов, которыми Рига полна, либо прикидывайся, что это не проблема.

- Давайте будем реалистами! Ты пытаешься ввести в заблуждение общественность! Только надо выяснить - ты полезный идиот или тебе платит Лукашенко за защиту мигрантской гибридной войны?

- Проблема, возможно, не созрела, но неужели правда надо ждать до тех пор, чтобы с годами дойти до уровня Великобритании/Франции?

- Ты на улице был?

- Ты глаза открывать пробовал?

- С таким мышлением скоро начало гимна будешь петь так: "Мухаммед, благослови Латвию"...

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:25 27.09.2025
Эдмунд Юрьевиц избран новым лидером партии «Единство»
Bitnews.lv 9 минут назад
Ашераденс: правительству важен хладнокровный курс до выборов
Bitnews.lv 20 минут назад
Ринкевич: НАТО должно сдерживать Россию без сомнений
Bitnews.lv 29 минут назад
ЕС оставил российский никель вне санкций
Bitnews.lv 34 минуты назад
Паралимпиада-26: с Россией и Белоруссией
Sfera.lv 1 час назад
США: удар по фармацевтикам Европы – такая у нас дружба, любовь и согласие
Sfera.lv 7 часов назад
Эстония: уже не смешно – Каю опять пытается сложить слово «счастье»…
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: 30 авто для военных Украины
Sfera.lv 23 часа назад

Председателем «Единства» избран Юревицс

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

В субботу, 27 сентября, на съезде партии "Единство" её председателем был избран глава парламентской фракции "Нового единства" Эдмунд Юревицс, который сменит на этом посту многолетнего главу партии и нынешнего министра финансов Арвила Ашераденса.

В субботу, 27 сентября, на съезде партии "Единство" её председателем был избран глава парламентской фракции "Нового единства" Эдмунд Юревицс, который сменит на этом посту многолетнего главу партии и нынешнего министра финансов Арвила Ашераденса.

Читать
Загрузка

Каждый мужчина в Латвии теряет 30 месяцев из своей пенсии; каким образом?

Важно 13:33

Важно 0 комментариев

На телеканале TV24 в программе Uz līnijas председатель Союза свободных профсоюзов Латвии Эгил Балдзенс отметил, что в латвийской пенсионной системе не принимается во внимание существенный факт - мужчины живут в среднем меньше женщин, поэтому они нередко теряют часть своей пенсии.

На телеканале TV24 в программе Uz līnijas председатель Союза свободных профсоюзов Латвии Эгил Балдзенс отметил, что в латвийской пенсионной системе не принимается во внимание существенный факт - мужчины живут в среднем меньше женщин, поэтому они нередко теряют часть своей пенсии.

Читать

В Москве без разрешения автора выставлены работы латвийского художника; он готов судиться

Важно 12:36

Важно 0 комментариев

Салон интерьера Krassky без согласия художника Индрикиса Гелзиса выставил некоторые его произведения в Москве на международной ярмарке искусства Cosmoscow. Об этом сообщила программа ЛТВ Kultūršoks.

Салон интерьера Krassky без согласия художника Индрикиса Гелзиса выставил некоторые его произведения в Москве на международной ярмарке искусства Cosmoscow. Об этом сообщила программа ЛТВ Kultūršoks.

Читать

Памятник Свободы и Рижский замок — без почётного караула; что случилось?

Важно 12:23

Важно 0 комментариев

С 27 сентября по 10 октября у памятника Свободы и Рижского замка не будет почётного караула, о чём агентству LETA сообщили Национальные вооружённые силы (НВС).

С 27 сентября по 10 октября у памятника Свободы и Рижского замка не будет почётного караула, о чём агентству LETA сообщили Национальные вооружённые силы (НВС).

Читать

Паралимпиада-26: россиянам и белорусам открыт путь к участию

Важно 12:21

Важно 0 комментариев

Международный паралимпийский комитет восстановил членство национальных комитетов России и Беларуси. Данное решение позволяет спортсменам этих стран выступить на Играх в Италии под своими флагами.

Международный паралимпийский комитет восстановил членство национальных комитетов России и Беларуси. Данное решение позволяет спортсменам этих стран выступить на Играх в Италии под своими флагами.

Читать

WSJ: Трамп сказал Зеленскому, что готов снять запрет на удары американским оружием по территории России

Важно 12:18

Важно 0 комментариев

Как пишет со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и собеседника в украинской власти Wall Street Journal, об этом президент США Дональд Трамп сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их встречи во вторник на полях Генассамблеи ООН.

Как пишет со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и собеседника в украинской власти Wall Street Journal, об этом президент США Дональд Трамп сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их встречи во вторник на полях Генассамблеи ООН.

Читать

Экс-депутат ЕП признался в получении взяток в интересах РФ

Важно 12:11

Важно 0 комментариев

Британский политик Нейтан Гилл делал в Европарламенте заявления в пользу РФ, получая взятки от пророссийского активиста Олега Волошина.

Британский политик Нейтан Гилл делал в Европарламенте заявления в пользу РФ, получая взятки от пророссийского активиста Олега Волошина.

Читать