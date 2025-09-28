Скончался социолог Айгарс Фрейманис

По сведениям из архива агентства LETA, Фрейманис родился 16 августа 1960 года в Риге.

После окончания историко-философского факультета ЛУ он работал на кафедре социологии ЛУ, в 1991 году стал соучредителем и директором института рыночных и социальных исследований Latvijas fakti.

Фрейманис руководил многими научными проектами и исследованиями, был также известен как комментатор общественно-политических процессов в латвийских и зарубежных СМИ. Некоторое время он также являлся советником премьер-министра Мариса Кучинскиса и главным редактором газеты "Диена".