Концертный зал «Дзинтари» отремонтируют за миллион

Юрмальская дома поддержала заявку SIA Dzintaru koncertzāle на финансирование от Европейского фонда регионального развития в размере 85% от общей суммы затрат, то есть 850 тысяч евро.

Проект предназначен для того, чтобы улучшить доступность концертного зала для различных малообеспеченных групп населения, пенсионеров, особенно людей с расстройствами движения, улучшить необходимую инфраструктуру и условия пребывания на территории концертного зала для зрителей, артистов и работников.

Если проект будет поддержан и осуществлён, будут проводиться масштабные работы по ремонту инфраструктуры в самом концертном зале и на прилегающей территории. Проект планируется реализовать до 31 декабря 2029 года.