Каждый мужчина в Латвии теряет 30 месяцев из своей пенсии; каким образом?

Зритель задал вопрос: "У пенсионеров со стажем свыше 50 лет индекс трудового стажа такой же, как и у тех, у кого стаж превышает 40 лет. Не нужен ли здесь пересмотр?"

Балдзенс ответил: "Возможно. У нас много таких интересных вещей в пенсионной системе. Например, вот мы тут вдвоём сидим, и у нас тоже когда-нибудь будет пенсия. Когда она у нас будет, то получится так: мужчины живут на 7-8 лет меньше, а средняя цифра у нас будет такая же, как и у наших дам".

Если у будущего пенсионера жена на пенсии или готовится выйти на пенсию, у семьи общие доходы будут меньше. "Это означает, что каждый мужчина теряет 30 месяцев из своей пенсии", - подсчитал Балдзенс.

Такая система появилась потому, что не учитывается, сколько в среднем живёт человек. "Нам утверждают, что мужчина на пенсии в среднем живёт до 81,5 года. Таких мужчин вы не увидите много", - считает Балдзенс.