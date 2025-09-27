Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Каждый мужчина в Латвии теряет 30 месяцев из своей пенсии; каким образом?

TV24 27 сентября, 2025 13:33

Важно 0 комментариев

LETA

На телеканале TV24 в программе Uz līnijas председатель Союза свободных профсоюзов Латвии Эгил Балдзенс отметил, что в латвийской пенсионной системе не принимается во внимание существенный факт - мужчины живут в среднем меньше женщин, поэтому они нередко теряют часть своей пенсии.

Зритель задал вопрос: "У пенсионеров со стажем свыше 50 лет индекс трудового стажа такой же, как и у тех, у кого стаж превышает 40 лет. Не нужен ли здесь пересмотр?"

Балдзенс ответил: "Возможно. У нас много таких интересных вещей в пенсионной системе. Например, вот мы тут вдвоём сидим, и у нас тоже когда-нибудь будет пенсия. Когда она у нас будет, то получится так: мужчины живут на 7-8 лет меньше, а средняя цифра у нас будет такая же, как и у наших дам".

Если у будущего пенсионера жена на пенсии или готовится выйти на пенсию, у семьи общие доходы будут меньше. "Это означает, что каждый мужчина теряет 30 месяцев из своей пенсии", - подсчитал Балдзенс.

Такая система появилась потому, что не учитывается, сколько в среднем живёт человек. "Нам утверждают, что мужчина на пенсии в среднем живёт до 81,5 года. Таких мужчин вы не увидите много", - считает Балдзенс.

Председателем «Единства» избран Юревицс

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

В субботу, 27 сентября, на съезде партии "Единство" её председателем был избран глава парламентской фракции "Нового единства" Эдмунд Юревицс, который сменит на этом посту многолетнего главу партии и нынешнего министра финансов Арвила Ашераденса.

В Москве без разрешения автора выставлены работы латвийского художника; он готов судиться

Важно 12:36

Важно 0 комментариев

Салон интерьера Krassky без согласия художника Индрикиса Гелзиса выставил некоторые его произведения в Москве на международной ярмарке искусства Cosmoscow. Об этом сообщила программа ЛТВ Kultūršoks.

Памятник Свободы и Рижский замок — без почётного караула; что случилось?

Важно 12:23

Важно 0 комментариев

С 27 сентября по 10 октября у памятника Свободы и Рижского замка не будет почётного караула, о чём агентству LETA сообщили Национальные вооружённые силы (НВС).

Паралимпиада-26: россиянам и белорусам открыт путь к участию

Важно 12:21

Важно 0 комментариев

Международный паралимпийский комитет восстановил членство национальных комитетов России и Беларуси. Данное решение позволяет спортсменам этих стран выступить на Играх в Италии под своими флагами.

WSJ: Трамп сказал Зеленскому, что готов снять запрет на удары американским оружием по территории России

Важно 12:18

Важно 0 комментариев

Как пишет со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и собеседника в украинской власти Wall Street Journal, об этом президент США Дональд Трамп сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их встречи во вторник на полях Генассамблеи ООН.

Экс-депутат ЕП признался в получении взяток в интересах РФ

Важно 12:11

Важно 0 комментариев

Британский политик Нейтан Гилл делал в Европарламенте заявления в пользу РФ, получая взятки от пророссийского активиста Олега Волошина.

