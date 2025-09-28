Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 28. Сентября Завтра: Lana, Sergejs, Svetlana
Доступность

«У меня шпрота выпала из дырки в хлебе!» Жалоба в эфире рассмешила ведущих (ВИДЕО)

Редакция PRESS 28 сентября, 2025 12:38

Важно 0 комментариев

Недавно пользователь платформы "ТикТок" поделился забавным моментом из программы Krustpunkta на Латвийском радио, в которой есть рубрика "Свободный микрофон". Этому выпуску программы примерно два года, но почему бы и не напомнить о нём публике, решил тот, кто разместил ролик у себя.

В эфир позвонила некая дама, пожаловавшись на хлеб Zeltene производства Даугавпилсского хлебокомбината: раньше, мол, он стоил всего 69 центов, был "гладкий и вкусный", а теперь "в нём такие дырки, что у меня шпрота выпала сквозь ломтики". И стоит этот хлеб 1,40 евро - "это уже мошенничество, по-моему". Ведущих этот рассказ очень рассмешил, и они дали женщине совет покупать шпроты покрупнее.

В комментариях к ролику большинство угорает от смеха, но есть и те, кого ситуация совершенно не веселит:

- Есть такое дело, скоро будем есть швейцарский хлеб - весь в дырках.

- У человека горе, а эти смеются. Надо на хлебокомбинат отослать, как ржущих с radio5 в сельскую местность.

- Шпротика жаль. Ушибся, поди.

- Пора даме переходить на более основательную рыбу.

- Было бы смешно, если бы не было так грустно.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 17:45 28.09.2025
Латвия: не торопятся принимать закон о самозапрете кредитов
Sfera.lv 1 час назад
Явление: опять вспышка
Sfera.lv 1 час назад
Лёд нас ждет на рассвете
Bitnews.lv 1 час назад
«Едим меньше, платим больше» — почему инфляция бьёт по бедным
Bitnews.lv 5 часов назад
Пуданс: провокации России — часть кампании запугивания НАТО
Bitnews.lv 5 часов назад
На реконструкцию зала «Дзинтари» выделят миллион евро
Bitnews.lv 5 часов назад
Даугавпилс: тюрьма может стать крепостью
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: все стали равнодушнее
Sfera.lv 7 часов назад

Линда Фриденберга: система здравоохранения неустойчива из-за дефицита медсестёр

Важно 17:11

Важно 0 комментариев

Система здравоохранения в Латвии опирается на перегрузку персонала и на неустойчивые решения, заявила директор по уходу Детской клинической университетской больницы Линда Фриденберга.

Система здравоохранения в Латвии опирается на перегрузку персонала и на неустойчивые решения, заявила директор по уходу Детской клинической университетской больницы Линда Фриденберга.

Читать
Загрузка

«Эти школы — словно капсулы времени»: бывший учитель 13-й средней школы поделился опытом

Важно 16:13

Важно 0 комментариев

Учитель истории Эдвард Крустс опубликовал в "Фейсбуке" свои впечатления от работы в Рижской 13-й средней школе. Проработал он там совсем недолго и вскоре уволился. Причины его ухода, как утверждает сам Крустс, - (не)знание учениками латышского языка и общая атмосфера в школе. Предоставим, однако, слово ему самому.

Учитель истории Эдвард Крустс опубликовал в "Фейсбуке" свои впечатления от работы в Рижской 13-й средней школе. Проработал он там совсем недолго и вскоре уволился. Причины его ухода, как утверждает сам Крустс, - (не)знание учениками латышского языка и общая атмосфера в школе. Предоставим, однако, слово ему самому.

Читать

Скончался социолог Айгарс Фрейманис

Новости Латвии 15:22

Новости Латвии 0 комментариев

Вчера, 27 сентября, в возрасте 65 лет умер социолог, совладелец и руководитель предприятия Latvijas fakti Айгарс Фрейманис, как сообщает LSM.LV.

Вчера, 27 сентября, в возрасте 65 лет умер социолог, совладелец и руководитель предприятия Latvijas fakti Айгарс Фрейманис, как сообщает LSM.LV.

Читать

Концертный зал «Дзинтари» отремонтируют за миллион

Новости Латвии 15:11

Новости Латвии 0 комментариев

Об этом сообщается на сайте Юрмальской думы. Цель - улучшить доступность среды и физическую безопасность в Большом зале.

Об этом сообщается на сайте Юрмальской думы. Цель - улучшить доступность среды и физическую безопасность в Большом зале.

Читать

В ночь на понедельник ожидаются заморозки; столицу они пока обойдут стороной

Важно 14:51

Важно 0 комментариев

В ночь на понедельник на большей части территории страны небо постепенно прояснится, в результате чего, согласно прогнозу латвийских синоптиков, во второй половине ночи и с утра местами ожидаются заморозки.

В ночь на понедельник на большей части территории страны небо постепенно прояснится, в результате чего, согласно прогнозу латвийских синоптиков, во второй половине ночи и с утра местами ожидаются заморозки.

Читать

Чударс: единственный способ привязать людей к регионам — создание рабочих мест

Важно 14:42

Важно 0 комментариев

Другого способа остановить депопуляцию не существует, в этом признался в интервью агентству LETA министр охраны окружающей среды и регионального развития Раймондс Чударс ("Новое единство").

Другого способа остановить депопуляцию не существует, в этом признался в интервью агентству LETA министр охраны окружающей среды и регионального развития Раймондс Чударс ("Новое единство").

Читать

Прокуроров в стране полно, а рассмотрение дел тянется долго — в чём проблема?

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Бывший генпрокурор Юрис Стуканс на телеканале TV24 в программе Kur tas suns aprakts? пояснил, что отдача работы прокуроров и число завершённых дел по-прежнему меньше, чем в других европейских странах, и назвал одну из причин проблем.

Бывший генпрокурор Юрис Стуканс на телеканале TV24 в программе Kur tas suns aprakts? пояснил, что отдача работы прокуроров и число завершённых дел по-прежнему меньше, чем в других европейских странах, и назвал одну из причин проблем.

Читать