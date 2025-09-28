«У меня шпрота выпала из дырки в хлебе!» Жалоба в эфире рассмешила ведущих (ВИДЕО)

В эфир позвонила некая дама, пожаловавшись на хлеб Zeltene производства Даугавпилсского хлебокомбината: раньше, мол, он стоил всего 69 центов, был "гладкий и вкусный", а теперь "в нём такие дырки, что у меня шпрота выпала сквозь ломтики". И стоит этот хлеб 1,40 евро - "это уже мошенничество, по-моему". Ведущих этот рассказ очень рассмешил, и они дали женщине совет покупать шпроты покрупнее.

В комментариях к ролику большинство угорает от смеха, но есть и те, кого ситуация совершенно не веселит:

- Есть такое дело, скоро будем есть швейцарский хлеб - весь в дырках.

- У человека горе, а эти смеются. Надо на хлебокомбинат отослать, как ржущих с radio5 в сельскую местность.

- Шпротика жаль. Ушибся, поди.

- Пора даме переходить на более основательную рыбу.

- Было бы смешно, если бы не было так грустно.