Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 29. Сентября Завтра: Migelis, Mihails, Miks, Mikus, Mikelis
Доступность

Позиция СЗК расшатала правительство: и что теперь?

© LETA 29 сентября, 2025 11:36

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В проект госбюджета на следующий год включены предложения партнеров по коалиции, однако, несмотря на достигнутые компромиссы в связи с бюджетом, Союз зеленых и крестьян (СЗК) в четверг вместе с оппозиционными партиями в Сейме фактически проголосовал против так называемой Стамбульской конвенции. Такие действия вызвали резкие взаимные упреки со стороны коалиционных партнеров, и теперь на грани стоит само правительство, сообщает передача Латвийского телевидения "De facto".

Утверждение бюджета в этом году осложняют два аспекта.

Первый - необходимо найти огромную сумму (320,3 млн евро) на безопасность. Второй аспект - предвыборный год, и именно это на прошлой неделе пошатнуло правительство. В поисках компромиссов коалиция включила в бюджет требование СЗК о снижении НДС для четырех продуктов - молока, яиц, хлеба и свежего мяса птицы.

Снижение налога с 21% до 12% представляющий СЗК министр экономики Виктор Валайнис назвал победой в длительной борьбе. "Мы боремся за это уже пять лет", - сказал министр "De facto". Откуда исходило наибольшее сопротивление, он не уточнил. Тем временем остальные партнеры по коалиции высказывались значительно мягче, отмечая, что никакой особой борьбы не было - единственные трудности были связаны с нехваткой денег.

Снижение НДС на четыре категории продуктов, столь важное для СЗК, обойдется государству в 15 млн евро в следующем году и в 16,4 млн евро - в 2027 году.

Хотя коалиция договорилась о бюджете на следующий год, это все же не обеспечило солидарности между партнерами.

В четверг СЗК, голосуя вместе с оппозиционными партиями, решил передать в комиссию по иностранным делам законопроект о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Это рассердило партнеров по коалиции, так как ратификация конвенции была одной из главных задач правительства.

"В понедельник мы должны получить от СЗК ясный и четкий ответ, готовы ли они работать дальше или нет", - заявил председатель фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмундс Юревицс.

(Lsm.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:15 29.09.2025
«Деньги за бутылки на счёт» — DIO расширяет систему выплат
Bitnews.lv 5 минут назад
«Мы живём от зарплаты до зарплаты» — опрос о деньгах в Латвии
Bitnews.lv 17 минут назад
Нацобъединение требует закрыть небо у границы с Россией
Bitnews.lv 45 минут назад
Скандал вокруг Стамбульской конвенции: СЗК обвиняет коллег по коалиции
Bitnews.lv 54 минуты назад
Трамп потряс мировой рынок лекарств. Что будет с ценами на медикаменты в Латвии?
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: вместо учеников — беженцы
Sfera.lv 2 часа назад
Эстония: суд да дело
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: полицейских оденут в юбки
Sfera.lv 4 часа назад

Коалиция существует только на бумаге: политолог Кажока

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня главный политический вопрос — стабильность правительственной коалиции. Бывший председатель партии «Новое единство» Арвил Ашераденс призывает политические силы «сохранять рассудок» и договориться о совместной работе до следующих выборов Сейма, подчёркивая приоритет вопросов безопасности и развития. В это же время Союз зелёных и крестьян (СЗК) всё громче обвиняет партнёров по коалиции в нарушении соглашения, особенно на фоне споров вокруг Стамбульской конвенции. Что же происходит с коалицией и чем чреваты ее внутренние конфликты? Свою оценку ситуации в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 дала политолог Ивета Кажока, пишет LSM+.

Сегодня главный политический вопрос — стабильность правительственной коалиции. Бывший председатель партии «Новое единство» Арвил Ашераденс призывает политические силы «сохранять рассудок» и договориться о совместной работе до следующих выборов Сейма, подчёркивая приоритет вопросов безопасности и развития. В это же время Союз зелёных и крестьян (СЗК) всё громче обвиняет партнёров по коалиции в нарушении соглашения, особенно на фоне споров вокруг Стамбульской конвенции. Что же происходит с коалицией и чем чреваты ее внутренние конфликты? Свою оценку ситуации в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 дала политолог Ивета Кажока, пишет LSM+.

Читать
Загрузка

Келлог: Трамп разрешил Украине бить вглубь территории России ракетами

Важно 13:50

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Читать

Вот и лето прошло: Bolt Drive сокращает и закрывает некоторые зоны аренды своих автомобилей

Бизнес 13:34

Бизнес 0 комментариев

Компания Bolt Drive сокращает зоны аренды автомобилей по всей Латвии с наступлением зимнего сезона. В некоторых городах сервис будет временно закрыт.

Компания Bolt Drive сокращает зоны аренды автомобилей по всей Латвии с наступлением зимнего сезона. В некоторых городах сервис будет временно закрыт.

Читать

Знаток примет Букшс рассказал, какой будет зима

Важно 13:18

Важно 0 комментариев

Знаток народных примет Вилис Букшс поделился в Твиттере/X фотографиями лисы, которую он заметил в минувшие выходные.

Знаток народных примет Вилис Букшс поделился в Твиттере/X фотографиями лисы, которую он заметил в минувшие выходные.

Читать

На этих денег всегда хватает: у кого из нас так здорово выросли зарплаты?

Новости Латвии 13:14

Новости Латвии 0 комментариев

Зарплаты членов правлений и советов государственных предприятий и их дочерних обществ в 2023 году составили около 20 млн евро, а в 2024 году - уже почти 24 млн евро, свидетельствуют данные передачи "Ничего личного" на телеканале TV3.

Зарплаты членов правлений и советов государственных предприятий и их дочерних обществ в 2023 году составили около 20 млн евро, а в 2024 году - уже почти 24 млн евро, свидетельствуют данные передачи "Ничего личного" на телеканале TV3.

Читать

«Молдова победила Россию»: как прошли исторические выборы

Важно 13:10

Важно 0 комментариев

На выборах в Молдове, которые называли едва ли не главными в современной истории страны, победу одерживает проевропейская правящая партия. О подсчете голосов и настроении...

На выборах в Молдове, которые называли едва ли не главными в современной истории страны, победу одерживает проевропейская правящая партия. О подсчете голосов и настроении...

Читать

SEPLP получит почти 40 тысяч евро дополнительно — ради пособий двум экс-членам совета

Важно 12:48

Важно 0 комментариев

Бывшие члены Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Янис Эглитис и Янис Сикснис получат выходные пособия на общую сумму 32 214 евро, следует из проекта распоряжения Министерства культуры, опубликованного на портале правовых актов.

Бывшие члены Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Янис Эглитис и Янис Сикснис получат выходные пособия на общую сумму 32 214 евро, следует из проекта распоряжения Министерства культуры, опубликованного на портале правовых актов.

Читать