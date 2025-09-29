Утверждение бюджета в этом году осложняют два аспекта.

Первый - необходимо найти огромную сумму (320,3 млн евро) на безопасность. Второй аспект - предвыборный год, и именно это на прошлой неделе пошатнуло правительство. В поисках компромиссов коалиция включила в бюджет требование СЗК о снижении НДС для четырех продуктов - молока, яиц, хлеба и свежего мяса птицы.

Снижение налога с 21% до 12% представляющий СЗК министр экономики Виктор Валайнис назвал победой в длительной борьбе. "Мы боремся за это уже пять лет", - сказал министр "De facto". Откуда исходило наибольшее сопротивление, он не уточнил. Тем временем остальные партнеры по коалиции высказывались значительно мягче, отмечая, что никакой особой борьбы не было - единственные трудности были связаны с нехваткой денег.

Снижение НДС на четыре категории продуктов, столь важное для СЗК, обойдется государству в 15 млн евро в следующем году и в 16,4 млн евро - в 2027 году.

Хотя коалиция договорилась о бюджете на следующий год, это все же не обеспечило солидарности между партнерами.

В четверг СЗК, голосуя вместе с оппозиционными партиями, решил передать в комиссию по иностранным делам законопроект о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Это рассердило партнеров по коалиции, так как ратификация конвенции была одной из главных задач правительства.

"В понедельник мы должны получить от СЗК ясный и четкий ответ, готовы ли они работать дальше или нет", - заявил председатель фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмундс Юревицс.

(Lsm.lv)