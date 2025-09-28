«Твоя свобода в Латвии»: в сети возмущены новым требованием; в чём оно состоит?

Это требование, с одной стороны, всполошило многих пользователей соцсети "Х", которые сразу же заговорили об ограничении свободы, но с другой стороны - вызвало недоумение: дескать, в чём проблема указать этот самый источник, если деньги законно заработаны?

Пользователь с ником Rabarbarzs опубликовал ролик из "ТикТока" и прокомментировал его: "Твоя свобода в Латвии. С 1 ноября, начиная строительные работы, в BIS надо будет указывать, где ты взял деньги, чтобы начать строиться".

Если опустить комментарии, содержащие нецензурщину, получим вот что:

- Совершенно нормальное требование - доказать происхождение денег. Об этом волнуются только все те, кто получает зарплату в конвертах, и исполнители всяких левых работ.

- Я дом строил сам, своими руками, и ничего не платил. Почему я должен перед кем-то отчитываться?

- Совершенно легитимный вопрос и решение для тех, кто не желает платить налоги.

- Я заметил, что всю эту отчётность поддерживают те, кто работает у работодателя, никогда в жизни не сталкивался с бухгалтерией или подачей каких-либо отчётов. Те, кто в теме, не думают, что такой подход - нормальный.

- С опозданием на 20 лет, но... что именно тебя возмущает?

- То, что в очередной раз "нае...т" простых людей, а, например, на строительные картели пох..., как пох... и на дорогие автомашины, эксклюзивные земельные участки, дома, мистические доходы, схемы и т.д. некоторых депутатов и других должностных лиц. Продолжать или сам врубишься?

- А в чём проблема, если деньги легальные?

- Надо учиться у чиновников - подарила мать, учительница в сельской школе.

- Они там в облаках совсем голову дверью прижали? Так они сами на себя выйдут. Как в народе говорят, собака ловит собственный хвост.

- Когда правительство ворует налоговые деньги, разве они что-то декларируют? Сами негодяи опустили страну до уровня трущоб, у тех, кто захочет восстановить, ещё спросят, мерзавцы, где деньги взял?

- Очередная коррупционная схема, которая пытается удвоить число бездельников (не говоря о паразитической системе BIS). Подлинная цель - размножение чиновников-паразитов. Происхождение денег контролируется энными способами (кроме как в мегаобъёмах, как в RailBaltica). В практике "Нового единства" + "Прогрессивных" + СЗК.

- Словом года станет "тумбочка"!