В ночь на понедельник ожидаются заморозки; столицу они пока обойдут стороной

28 сентября, 2025 14:51

В ночь на понедельник на большей части территории страны небо постепенно прояснится, в результате чего, согласно прогнозу латвийских синоптиков, во второй половине ночи и с утра местами ожидаются заморозки.

Минимальная температура воздуха местами упадёт до 0...-1 градуса.

Виды растений, которые не являются морозоустойчивыми, заморозки могут повредить, поэтому при необходимости нужно принять меры для защиты растений, например, укрыть их или полить накануне вечером.

Лишь местами в Курземе, на побережье залива, где ветер будет дуть с моря, температура воздуха ночью будет не ниже +4-9 градусов. Погода будет ясной, ветер - восточный и северо-восточный, преимущественно слабый.

Днём воздух прогреется до +10-14 градусов.

В Риге ночью ожидается преимущественно ясная и сухая погода, северо-восточный и восточный ветер, от слабого до умеренного, температура воздуха - от +3 до +5 градусов. Днём будет солнечно, воздух после полудня прогреется до +13 градусов.

Обновлено: 17:45 28.09.2025
Линда Фриденберга: система здравоохранения неустойчива из-за дефицита медсестёр

Система здравоохранения в Латвии опирается на перегрузку персонала и на неустойчивые решения, заявила директор по уходу Детской клинической университетской больницы Линда Фриденберга.

Система здравоохранения в Латвии опирается на перегрузку персонала и на неустойчивые решения, заявила директор по уходу Детской клинической университетской больницы Линда Фриденберга.

«Эти школы — словно капсулы времени»: бывший учитель 13-й средней школы поделился опытом

Учитель истории Эдвард Крустс опубликовал в "Фейсбуке" свои впечатления от работы в Рижской 13-й средней школе. Проработал он там совсем недолго и вскоре уволился. Причины его ухода, как утверждает сам Крустс, - (не)знание учениками латышского языка и общая атмосфера в школе. Предоставим, однако, слово ему самому.

Учитель истории Эдвард Крустс опубликовал в "Фейсбуке" свои впечатления от работы в Рижской 13-й средней школе. Проработал он там совсем недолго и вскоре уволился. Причины его ухода, как утверждает сам Крустс, - (не)знание учениками латышского языка и общая атмосфера в школе. Предоставим, однако, слово ему самому.

Скончался социолог Айгарс Фрейманис

Вчера, 27 сентября, в возрасте 65 лет умер социолог, совладелец и руководитель предприятия Latvijas fakti Айгарс Фрейманис, как сообщает LSM.LV.

Вчера, 27 сентября, в возрасте 65 лет умер социолог, совладелец и руководитель предприятия Latvijas fakti Айгарс Фрейманис, как сообщает LSM.LV.

Концертный зал «Дзинтари» отремонтируют за миллион

Об этом сообщается на сайте Юрмальской думы. Цель - улучшить доступность среды и физическую безопасность в Большом зале.

Об этом сообщается на сайте Юрмальской думы. Цель - улучшить доступность среды и физическую безопасность в Большом зале.

Чударс: единственный способ привязать людей к регионам — создание рабочих мест

Другого способа остановить депопуляцию не существует, в этом признался в интервью агентству LETA министр охраны окружающей среды и регионального развития Раймондс Чударс ("Новое единство").

Другого способа остановить депопуляцию не существует, в этом признался в интервью агентству LETA министр охраны окружающей среды и регионального развития Раймондс Чударс ("Новое единство").

Прокуроров в стране полно, а рассмотрение дел тянется долго — в чём проблема?

Бывший генпрокурор Юрис Стуканс на телеканале TV24 в программе Kur tas suns aprakts? пояснил, что отдача работы прокуроров и число завершённых дел по-прежнему меньше, чем в других европейских странах, и назвал одну из причин проблем.

Бывший генпрокурор Юрис Стуканс на телеканале TV24 в программе Kur tas suns aprakts? пояснил, что отдача работы прокуроров и число завершённых дел по-прежнему меньше, чем в других европейских странах, и назвал одну из причин проблем.

