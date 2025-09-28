В ночь на понедельник ожидаются заморозки; столицу они пока обойдут стороной

Минимальная температура воздуха местами упадёт до 0...-1 градуса.

Виды растений, которые не являются морозоустойчивыми, заморозки могут повредить, поэтому при необходимости нужно принять меры для защиты растений, например, укрыть их или полить накануне вечером.

Лишь местами в Курземе, на побережье залива, где ветер будет дуть с моря, температура воздуха ночью будет не ниже +4-9 градусов. Погода будет ясной, ветер - восточный и северо-восточный, преимущественно слабый.

Днём воздух прогреется до +10-14 градусов.

В Риге ночью ожидается преимущественно ясная и сухая погода, северо-восточный и восточный ветер, от слабого до умеренного, температура воздуха - от +3 до +5 градусов. Днём будет солнечно, воздух после полудня прогреется до +13 градусов.