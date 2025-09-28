Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Линда Фриденберга: система здравоохранения неустойчива из-за дефицита медсестёр

28 сентября, 2025 17:11

Система здравоохранения в Латвии опирается на перегрузку персонала и на неустойчивые решения, заявила директор по уходу Детской клинической университетской больницы Линда Фриденберга.

По её мнению, необходимо добиться того, чтобы сестре платили за одну ставку такую зарплату, которая соответствует её ответственности и риску: это позволит ей полноценно заботиться о себе, о семье и о здоровье латвийцев.

Фриденберга напоминает, что в Латвии число медсестёр на 1000 жителей - одно из наименьших в странах ОЭСР, меньше только в Греции. Этот показатель годами существенно не улучшается и отстаёт от среднего уровня по ЕС.

"У нашей системы здоровья хрупкий позвоночник", - такую метафору использует Фриденберга. По её сведениям, к 2030 году, согласно прогнозам, дефицит медсестёр в мире достигнет 6 миллионов, треть из них приходится на Европу.

Она считает, что главная проблема в Латвии - неадекватно низкая зарлата. По данным СГД, в первом полугодии 2025 года средняя брутто-зарплата медсестры была около 1955 евро - примерно в 1,08 раза больше средней по стране, но в абсолютных цифрах Латвия не может конкурировать с развитыми странами ЕС.

В то же время по тарифу Национальной службы здоровья ставка медсестры составляет 1388 евро, но фактическая зарплата у медсестёр выше - это отражает сильное давление рынка труда. Это означает, что медучреждения, которые финансирует государство, чтобы удержать медсестёр, вынуждены искать дополнительные средства на их зарплаты в рамках существующего бюджета.

Ситуацию усугубляют ненормированные нагрузки - допускаются смены по 24 часа и совместительство в нескольких местах.

"Это нормализует небезопасные условия и создаёт риск как для пациентов, так и для персонала", - предупреждает Фриденберга. На международном уровне такая практика считается неприемлемой - обновлённая в 2025 году Хельсинкская декларация о безопасности пациентов в анестезиологии подчёркивает, что усталость существенно влияет на безопасный уход и что больницы должны вводить политику по управлению усталостью.

При этом в Латвии 39% медсестёр старше 55 лет (в среднем по Европе - 24%). Латвия по этому показателю - на первом месте среди стран, предоставивших данные, поэтому отрасли грозит ещё больший дефицит кадров в связи с массовым выходом на пенсию.

Работники помоложе предпочитают гибкий график и нагрузки поменьше. Часть работает только на 0,75 ставки, поэтому при наличии 10 выпускников система реально получает только семь заполненных рабочих мест.

Учёба тоже обходится дорого: студенты уже с первого курса работают на более низко оплачиваемых должностях, что означает больше вложений в менторство и обучение, хотя нередко через пару лет они предпочитают идти другим путём.

"Фактические расходы для такой системы очень велики, а отдача неполная", - поясняет представитель детской больницы.

Демографические тенденции лишь ухудшают картину: общество стареет, спрос на медицинские услуги растёт, а число будущих студентов сокращается из-за низкой рождаемости и эмиграции. Кроме того, медицина конкурирует с другими более привлекательными отраслями, например, ИТ и коммуникационными технологиями.

Фриденберга подчёркивает, что вопрос престижа профессии тоже остаётся нерешённым: в публичном пространстве до сих пор используются устаревшие термины (например, "средний медперсонал"), подрывающие этот престиж.

Доклад Госконтроля точно характеризует проблемы в системе - фактический дефицит персонала и риск для работников и пациентов. Нынешний порядок не только неэффективен, но и опасен, так как услуги обеспечиваются за счёт перегрузок.

По мнению Фриденберги, необходимо ввести надёжное регулирование отношений между медсестрой и пациентом, учитывая сложность ухода, а также обеспечить такой размер одной ставки, который соответствует риску и ответственности.

"Дело не в комфорте для персонала, а в безопасном и качественном уходе. После которого отработанного часа вы бы уже не хотели, чтобы у койки вашего ребёнка стояла медсестра - после двенадцатого, шестнадцатого или двадцать четвёртого?" - задаёт Фриденберга риторический вопрос.

