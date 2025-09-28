Прокуроров в стране полно, а рассмотрение дел тянется долго — в чём проблема?

"Уже несколько лет подряд Еврокомиссия делает сводку - признано, что в Латвии прокуроров намного больше, чем в других странах. Ну, может быть, что у нас прокурор над одним делом сидит десять лет..." - заявил Стуканс.

Он также напомнил, что делом занимается следственный орган, а не прокурор. Согласно Уголовно-процессуальному закону ЛР, прокурор осуществляет надзор: "Если посмотреть в историческом плане, то во многих случаях прокурор отмежёвывается и ждёт результата".

"Один из упрёков, которые адресуют нам европейские эксперты, касается сотрудничества: прокурор должен сотрудничать со следственными органами, потому что только совместно можно максимально быстро договориться, что делать", - подчеркнул экс-глава Генпрокуратуры.