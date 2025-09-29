Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Конфликт Дональда Трампа и Мелании перед камерами: скандальное видео взорвало соцсети

29 сентября, 2025

Важно 0 комментариев

Видео, на котором президент США Дональд Трамп и его жена Мелания яростно спорят, стало вирусным в социальных сетях. Когда 23 сентября вертолет Marine One приземлился на Южной лужайке Белого дома после посещения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, камеры СМИ запечатлели пару, сидящую друг напротив друга, сообщает nra.lv .

На видео видно, как 55-летняя Мелания качает головой и жестикулирует в сторону 79-летнего президента, но тот прерывает её, грозя пальцем. После разговора пара вышла из вертолёта и, держась за руки, прошла по лужайке, пока президент махал рукой журналистам.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от People Magazine (@people)

Поездка в Нью-Йорк также была напряжённой. Перед выступлением Дональда в штаб-квартире ООН эскалатор внезапно остановился, и супругам пришлось подниматься по лестнице. Консервативные СМИ назвали этот эпизод «саботажем».

Ведущий Fox News Джесси Уотерс даже предложил «уничтожить здание ООН», поскольку оно «выставляет президента в невыгодном свете». Представитель ООН позже объяснил, что остановка эскалатора произошла из-за того, что оператор случайно нажал кнопку на механизме.

Вскоре после инцидента телесуфлер — устройство отображения, показывающее оратору текст или сценарий речи — также сломался во время его выступления , вынудив Трампа импровизировать несколько секунд и даже подшучивать над ответственным сотрудником. «Могу лишь сказать, что тот, кто управляет этим телесуфлером, сейчас в серьёзной беде», — сказал он.

Примечательно, что этот разговор Трампа и Мелании в вертолете был записан спустя четыре месяца после того, как сам Дональд дружески посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону не показывать личные моменты на публике.

Макрон и его жена Брижит произвели фуррор в мае, когда Брижит толкнула мужа, когда он выходил из самолета в Азербайджане, и этот инцидент был заснят на камеру.

Коалиция существует только на бумаге: политолог Кажока

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня главный политический вопрос — стабильность правительственной коалиции. Бывший председатель партии «Новое единство» Арвил Ашераденс призывает политические силы «сохранять рассудок» и договориться о совместной работе до следующих выборов Сейма, подчёркивая приоритет вопросов безопасности и развития. В это же время Союз зелёных и крестьян (СЗК) всё громче обвиняет партнёров по коалиции в нарушении соглашения, особенно на фоне споров вокруг Стамбульской конвенции. Что же происходит с коалицией и чем чреваты ее внутренние конфликты? Свою оценку ситуации в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 дала политолог Ивета Кажока, пишет LSM+.

Келлог: Трамп разрешил Украине бить вглубь территории России ракетами

Важно 13:50

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Вот и лето прошло: Bolt Drive сокращает и закрывает некоторые зоны аренды своих автомобилей

Бизнес 13:34

Бизнес 0 комментариев

Компания Bolt Drive сокращает зоны аренды автомобилей по всей Латвии с наступлением зимнего сезона. В некоторых городах сервис будет временно закрыт.

Знаток примет Букшс рассказал, какой будет зима

Важно 13:18

Важно 0 комментариев

Знаток народных примет Вилис Букшс поделился в Твиттере/X фотографиями лисы, которую он заметил в минувшие выходные.

На этих денег всегда хватает: у кого из нас так здорово выросли зарплаты?

Новости Латвии 13:14

Новости Латвии 0 комментариев

Зарплаты членов правлений и советов государственных предприятий и их дочерних обществ в 2023 году составили около 20 млн евро, а в 2024 году - уже почти 24 млн евро, свидетельствуют данные передачи "Ничего личного" на телеканале TV3.

«Молдова победила Россию»: как прошли исторические выборы

Важно 13:10

Важно 0 комментариев

На выборах в Молдове, которые называли едва ли не главными в современной истории страны, победу одерживает проевропейская правящая партия. О подсчете голосов и настроении...

SEPLP получит почти 40 тысяч евро дополнительно — ради пособий двум экс-членам совета

Важно 12:48

Важно 0 комментариев

Бывшие члены Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Янис Эглитис и Янис Сикснис получат выходные пособия на общую сумму 32 214 евро, следует из проекта распоряжения Министерства культуры, опубликованного на портале правовых актов.

