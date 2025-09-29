Конфликт Дональда Трампа и Мелании перед камерами: скандальное видео взорвало соцсети

На видео видно, как 55-летняя Мелания качает головой и жестикулирует в сторону 79-летнего президента, но тот прерывает её, грозя пальцем. После разговора пара вышла из вертолёта и, держась за руки, прошла по лужайке, пока президент махал рукой журналистам.

Поездка в Нью-Йорк также была напряжённой. Перед выступлением Дональда в штаб-квартире ООН эскалатор внезапно остановился, и супругам пришлось подниматься по лестнице. Консервативные СМИ назвали этот эпизод «саботажем».

Ведущий Fox News Джесси Уотерс даже предложил «уничтожить здание ООН», поскольку оно «выставляет президента в невыгодном свете». Представитель ООН позже объяснил, что остановка эскалатора произошла из-за того, что оператор случайно нажал кнопку на механизме.

Вскоре после инцидента телесуфлер — устройство отображения, показывающее оратору текст или сценарий речи — также сломался во время его выступления , вынудив Трампа импровизировать несколько секунд и даже подшучивать над ответственным сотрудником. «Могу лишь сказать, что тот, кто управляет этим телесуфлером, сейчас в серьёзной беде», — сказал он.

Примечательно, что этот разговор Трампа и Мелании в вертолете был записан спустя четыре месяца после того, как сам Дональд дружески посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону не показывать личные моменты на публике.

Макрон и его жена Брижит произвели фуррор в мае, когда Брижит толкнула мужа, когда он выходил из самолета в Азербайджане, и этот инцидент был заснят на камеру.